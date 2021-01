Ryan Dorsey kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ryan Dorsey hayatı ve biyografisi nedir?

Ryan Dorsey kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Ryan Dorsey hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

RYAN DORSEY KİMDİR?

Ryan Keith Dorsey (19 Temmuz 1983 doğumlu), Justified'da Earl ve Ray Donovan'da Dime Bag rolüyle tanınan Amerikalı bir aktördür . Kişisel hayatı, özellikle de Naya Rivera ile olan evliliği , medyanın dikkatini çekti.

ERKEN YAŞAMI

Ryan Keith Dorsey, 19 Temmuz 1983'te Charleston, West Virginia , yakınlarındaki küçük kömür madeni kasabası Chesapeake'de doğdu. West Virginia'da ortaokula gittikten sonra Charlotte, North Carolina'ya taşındı. , lise için. Annesinin yaşadığı Charlotte'a taşınmaya karar verdiğini, çünkü daha büyük bir şehirde daha fazla spor imkanına sahip olacağını hissettiğini söyledi. Ancak, Batı Virginia'ya döndü ve konsolide olduğunda Riverside Lisesine katıldı . Bunu niyet etmemişti, ancak Şükran Günü'nde babasını ziyaret ederken bir kafa travması geçirdi.; memleketindeki sonraki tıbbi tedaviler onu orada tuttu. Bir futbol sakatlığının oynamasına engel olması ve tiyatroya katılmaya teşvik edilmesi üzerine lise son yılında oyunculukla ilgilenmeye başladı; lise tiyatro programı, izinli profesyonel bir Hollywood oyuncusu tarafından yönetildi.Dorsey , futbol takımlarına katılma planları ile Western Carolina Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi aldı , ancak birinci sınıfta New York Dramatik Sanatlar Konservatuarı'na kayıt yaptırarak ayrıldı ve New York'a taşındı .

KARİYERİ

Dorsey, New York'a taşındıktan kısa bir süre sonra profesyonel olarak oyunculuğa başladı, öncelikle televizyonda çalıştı , ilk rollerini 2013'te Southland ve Parks and Recreation'da aldı .Esas olarak 2015'te Justified'da Earl rolüyle ve daha sonra 2017'de Ray Donovan'da Dime Bag rolüyle tanınıyorve diğer görünüşleri arasında Pitch , Bosch , Yellowstone , Runaways , Stumptown , The Vampire Diaries ve Nashville .

Başlangıçta Justified'da üç bölümlük bir yay için sözleşme yaptı , ardından on üç bölümlük sezonun beş ve ardından on bölümüyle karşılandı. On Pitch Tommy Miller, takıma katıldığından bir kadına nesneleri beyzbol takımının bir üyesi, tasvir ve o ikinci sezonunda Blake oynadığı Yellowstone. İlk uzun metrajlı film rolü, 2016'da Mel Gibson'ın oynadığı İngilizce bir Fransız filmi olan Blood Father'da , uyuşturucu satıcısı Shamrock rolünde Dorsey ile birlikte geldi.

KİŞİSEL YAŞAMI

Dorsey, 2010 yılında aktris Naya Rivera ile tanıştı ve ayrılmadan önce kısa bir süre [9] ile çıktılar çünkü Dorsey'in babasının tanımladığı gibi, Dorsey "bir playboy" idi. Rivera, 2016'da bir anılarında, Dorsey'den ayrıldıktan kısa bir süre sonra, kariyerinin Glee'deki başarılı rolüyle başladığı için 2010 yılında kürtaj yaptığını açıkladı .2011 yılında Cosmopolitan , Dorsey West Virginia'nın en uygun bekarını seçti.

Rivera ve Dorsey onun rapçi ayrılan dağınık sonra 2014 yılında tekrar bir araya gelerek Büyük Sean , hangi o kürtaj bahsettiğinde olduğu; yaptığı zaman destekleyici ve saygılı olduğunu söyledi.Dorsey ve Rivera , 19 Temmuz 2014'te Dorsey'in doğum gününde Meksika, Cabo San Lucas'ta evlendi ; nişan veya düğünü 23 Temmuz'a kadar birkaç gün sonra ilan etmediler. Şubat 2015'te çift ilk çocuklarını beklediklerini açıkladı ve oğulları Josey Hollis 17 Eylül'de doğdu. 2015. Josey annesi tarafından iki dilli olarak yetiştiriliyordu.çok etnik gruptan oluşan geçmişi nedeniyle İspanyolca ve İngilizce bilmektedir.

Kasım 2016 yılında Rivera evlilik iki yıl sonra boşanma davası açtı, ancak ekim 2017 yılında ayrılması iptalAşırı Şükran 2017, Rivera tutuklandı ve suçlandı Kanawha County, Batı Virginia kabahat ile, yerli pilin karşı Dorsey, çocuklarıyla ilgili bir tartışma sırasında kafasına vurduğu iddia edildi ve Dorsey'in babası tarafından adliyeden alındı. Daha sonra Aralık 2017'de yeniden boşanma davası açtı, ve Ocak 2018'de, "hem iddia makamına hem de savunma avukatına artık kovuşturma aramadığını bildiren ve Bayan Rivera'nın davranışından hiçbir zaman yaralanmadığını teyit eden Dorsey'in talebi üzerine yerel pil şarjı reddedildi. ". 14 Haziran 2018'de, Rivera ve Dorsey boşanmalarını tamamladılar, Josey'in ortak velayetini paylaşarak her ikisi de nafaka haklarından feragat ettiler. Ortak velayet anlaşması Mart 2020'de değiştirilerek, Dorsey'e "sık ve anlamlı gözaltı teması sağlanmasını" şart koşarken, Rivera'ya birincil velayet vermiştir. Rivera'nın Temmuz 2020'deki ölümünden sonra Dorsey tek başına velayet aldı. Kasım 2020'de Josey adına Rivera ile ilgili haksız ölüm davası açtı.