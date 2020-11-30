Rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?

Günlük hayatımızda büyük yer tutan rüyalar, rüya gören kişiler tarafından ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor? Rüyada beyaz yılan görmek ne anlama geliyor? Rüyada yılan öldürmek ne anlama geliyor? Rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?

Günlük hayatımızda büyük yer tutan rüyalar, rüya gören kişiler tarafından ne anlama geldiği merak ediliyor. Peki, rüyada yılan görmek ne anlama gelir? Rüyada yılan öldürmek, rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor? Rüyada beyaz yılan görmek ne anlama geliyor? Rüyada yılan öldürmek ne anlama geliyor? Rüyada siyah yılan görmek ne anlama geliyor?Rüyada yeşil yılan görmek ne anlama geliyor? Rüyada sarı yılan görmek ne anlama geliyor? Rüyada evde yılan görmek ne anlama geliyor? Rüyada yılan ısırması ne anlama geliyor? İşte detaylar...

RÜYADA YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Günlük hayatımızda gece uyurken pek çok rüya görürüz. Rüyada yılan görmek rüya sahibinin çevresinde onun kötülüğünün isteyen bir düşmanın olduğuna delalet eder. Sadece iyi günlerde yanında bulunan menfaatçi arkadaşlıklara da işaret eden bir rüya anlamına gelir. Bazı rüya tabiri yorumcularına göre de rüyada görülen yılan maddi ve manevi yönden zor günlerin başlangıcı şeklinde yorumlanmaktadır. İşte rüyada yılan görmekle ilgili tüm detaylar.

Rüyada yılan gören kişinin rüyayı nasıl gördüğü önemli olur. Rüya alimlerinin pek çoğu rüyada yılan gören kişinin yakın çevresindeki bir düşmanı işaret etmiştir.

RÜYADA YILAN ÖLDÜRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Günlük hayatımızda gece uyurken pek çok rüya görürüz. Rüyada yılan öldürmek; düşmanınızı yeneceğinize veya etkisiz hâle getireceğinize işarettir. Rüyada küçük bir yılanı öldürmek çocuğun hastalanmasına işarettir. Bazı tabilerle göre de rüyada yılan öldürmek, evlenmenin alametidir.

Yılanı öldürdüğünü veya onu parçalayıp eliyle kaldırdığını gören kimse, hem düşmanını yener hem de onun malını elinden alır. Rüyada bir yılanı yaktığını görmek, düşmanı olan birini öldürmeye alametidir.

Bir kimse rüyada bir yılan öldürdüğünü görse, bir kadınla evlenir.

Rüyasında bir şehirde yılanların öldürüldüklerini ve onların büyüklerinden birisini kendisinin öldürdüğünü görse, o şehire sahip olur. Rüyada öldürdüğü yılanlar diğer yılanlar gibiyse, melikin askerlerinden birini öldürür.

Rüyasında kendi yastığı veya yatağının üzerinde yılan öldürdüğünü görmek, evin hanımının ölmesinin alametidir.

Rüyasında bir yerde yılanların öldürüldüklerini, kendisinin de onların büyüklerinden birini öldürdüğünü görmek, o yere sahip olmasının alametidir.

RÜYADA SİYAH YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada siyah yılan görmek, rüya sahibinin iş hayatında yükseleceğine ve göze gireceğine işaret etmektedir. Rüyayı gören kişinin, kendi işini kuracağı ve bu işte de son derece başarılı olacağına yorulmaktadır. Kazandığı başarılar sayesinde toplum içinde sayılan ve sevilen önemli bir insana dönüşeceğine alamettir.

Rüyada siyah yılan görmek bir başka yoruma göre, çok güçlü, gözü kara ve hırslı bir düşmana işaret etmektedir. Rüya sahibine, kendisinde maddi ve nüfus olarak daha üstün insanların kin beslediklerine işaret eder.

Rüyada büyük siyah yılan görmek, rüya sahibinin karşısına çıkacak olan büyük sorunlara alamettir. Kişinin karşısına çıkacak olan sorunlara ve sıkıntılara karşı soğukkanlı olacağına, maddi kazancını daha çok arttıracağına işaret eder.

Rüyada sarı yılan görmek, kişinin yaptığı bir işten pişman olacağına, Allah'a yalvarıp tövbe edeceğine rivayet etmektedir. Rüya sahibinin etrafındaki kötü niyetli insanlardan kurtulacağına, iyi niyetli insanlarla arkadaş olacağına alamettir.

RÜYADA YEŞİL YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada yeşil yılan görmek düşmanın takva sahibi, zahit ve salih biri olduğuna yorulur. Yeşil yılan zahmete, art niyete, husumete yorumlanır. Kirmanî demiştir ki: yeşil yılan, gizli düşmanlığa ve din düşmanına işaret eder. Yeşil yılan öldürmek düşmanından kurtulmak anlamını ifade eder. Rüyada her yerde yeşil yılan görmek iseakrabalarınızdan sizi kıskananların olduğuna işaretti.

RÜYADA YILAN SOKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada yılan sokması, düşmanları tarafından kendisine zarar geleceğine şeklinde tabirlerce yorumlanır. Rüyada yılan sokması sıkıntılı durumların yaşanacağının alametidir. Zararı dokunan bir kişinin haneye gelmesi ya da olayların kötü şekilde sonuçlanması şeklinde açıklanır. Özellikle rüya alimleri bu rüyayı kişinin başına gelecek olaylardan dolayı kötü duruma düşmesi şeklinde tabir etmiştir. Bu işaretler genellikle maddi kayıplar ya da itibarın yok olması şeklindedir. Rüyasında yılanın kendisini soktuğunu gören kişi yaşadığı olaylardan zarar görecektir demektir. Düşmanları tarafından bir çıkmaza sürüklenerek, maddi ve manevi yönden zarara uğrayacaktır anlamına gelmektedir. Bekar kişilerin bu rüyayı görmesi bazı alimler tarafından hayal kırıklığına uğrama, uğraşların boşa çıkması şeklinde de açıklanır.

RÜYADA BEYAZ YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada beyaz yılan görmek kişinin düşmanının çok yakında olduğu ancak bu düşmanın çok fazla etki gücüne sahip olmadığı şeklinde açıklanır. Rüyada beyaz yılan gören kişinin yakın çevresinde ona dostmuş gibi görünen ancak kötülüğünü isteyen art niyetli kişiler yani düşmanlarının olduğuna işaret eder.

Rüyada beyaz yılan görmek, kimi alimlerce, rüya sahibinin ekonomik sıkıntıları geride bırakacağına ve refaha ereceğine işaret eder.

Rüyada beyaz yılan sokması görmek, uyarı niteliğindedir ve rüyada beyaz yılan gören kişinin gören yaptığı işlerde çok daha dikkatli olması gerektiğine ve haram olan şeylerden uzak durması gerektiğine yorumlanır.

Rüyada beyaz yılandan korktuğunu görmek, kişinin hasretini çektiği şeylere kavuşacağına ve özlemlerin son bulacağına işaret eder.

RÜYADA YILAN ISIRMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada yılan ısırması, bir kişinin kendisine düşmanından zarar geleceğini gösterir. Bu nedenler kişilerin gündelik yaşantılarında yakınlarında olacak olaylara karşı dikkatli ve temkinli davranmaları gerektiği şeklinde açıklanır.

Rüyada siyah bir yılan tarafından ısırıldığını görmek, düşmanının çok tehlikeli olduğuna işaret eder. Kişi ondan korunmak için Allah'a sığınılması gerektiğine şeklinde yorumlanır. Rüyada sarı bir yılanın kendisini ısırdığını görürse, mal veya mevki kaybedeceğine şeklinde yorumlanır.

Rüyada yılan ısırması gören kişi ticaretle uğraşıyorsa, bazı kayıplar yaşayabileceğine işarettir. Rüyada beyaz yılan tarafından ısırılmak, diğerlerine nispeten daha hayırlıdır. Beyaz yılanlar dost ve düşmanların belirleneceğinin delilidir. Rüyada yılan ısırması gören kişi evvela tez zaman içinde düşmanlarını da dostlarını da tanıyacağını gösterir.

RÜYADA SARI YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada sarı yılan görmek, rüya tabirlerince hayırlara yorulmaz. Maddi anlamda güçlü olan bir insanın çevresindeki insanları etkisi altına almasına yorulur. Rüyada sarı yılan görmenin anlamı, genelde kem gözlü, art niyetli, hile yapana, hainlik ve kötülük düşünen sinsi insanlarla karışılacağına işaret eder. Bu kötü kişiden gelecek zarara ve uğursuzluklara, şansızlığa yorulur.

Rüyada sarı yılan öldürmek, rüya sahibinin kötü düşüncelere sahip, pislik düşünen bir kimseden yakasını kurtaracağına, feraha ereceğine işarettir. Rüyada sarı yılan öldürmek, çevresinde bulunan beladan kendini kurtararak, düzlüğe çıkacağına işarettir

Rüyada sarı yılan sokması, rüyayı gören kişinin çevresindeki art niyetli insanlardan zarar göreceğine, bundan dolayı mutsuz olacağına, moralinin bozulacağına, kederleneceğine, kötülük yapacağına işarettir. Rüyada sarı yılan sokmasının rüya anlamı, çevrenizde size zarar vermek isteyen birilerinin olduğuna, bu kişilerin yakın zamanda emellerine ulaşacağı anlamına gelir.

Rüyada sarı yılan kovalaması, rüyayı gören kişinin rüyada sarı yılan tarafından kovalandığını gören rüya sahibinin kendinden daha güçlü ve zengin olan biri tarafından gelecek kötülüğe, bu kişiden kurtulmak için elinden geleni yaptığına, bu kişiden büyük zararlar göreceğine, tartışmalara ve kavgalara işarettir. Aynı zamanda rüya sahibinin, yaptığı işlerden dolayı rakipleri tarafından kötü bir duruma düşeceği anlamına da gelmektedir.

Rüyada evde yılan gören kişinin haneye ya da haneden kendisine bir zarar söz konusu olabilir. Rüyasında evinde bir yılan olduğunu gören kişi hanedeki bir kişi tarafından kötü sözlere maruz kalabilir. Kendisinden gizlenen olayları bir anda öğrenebilir. Ayrıca bazı alimlere göre bu rüya, rüya sahibinin yaptığı işler nedeniyle hanesine zarar vermesi olarak da yorumlanmıştır. Rüyada evde yılan gören kişi yakın bir dostundan ya da aile büyüğünden zarar görebilir. Genellikle kendi evinde yılan görülmüşse bu kişi hanesinden birisi tarafından zarara uğratılır. Bu zarar bazen maddi zararlar olabilir.

RÜYADA EVDE YILAN GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada evde yılan görmek, rüyayı gören kişinin yaşanacak hayırlı olayların alametidir. Evde yılan gören kişinin hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına, maddi sıkıntılardan kurtulup feraha ereceğine, kendisine yeni bir sayfa açacağına işarettir. Rüyada evde yılan görmek demek yeni güzel şeylerin olacağına ve başlayacağının müjdecisidir.