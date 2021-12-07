Rüyada şarap görmek sık görülen rüyalardan birisidir. Rüyada at görmek genellikle hayırlı yorumlanır. Fakat farklı rüya alimlerinin rüyada şarap görmek ile ilgili olumsuz tabirleri de olabiliyor. Peki, Rüyada şarap görmek ne anlama gelir? Rüyada içki içmek neye delalettir?

RÜYADA ŞARAP GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada şarap görmek, kolay elde edilen haram maldır. Bu rüyanın sahibi büyük günah işler ve bol rızka kavuşur. Tek başına sessiz bir yerde şarap kadehi ile şarap içtiğini gören kimsenin eline haram mal geçer. Kimi rüya alimleri, helal mal geçtiğine işaret ettiğini söyler. Tartışma esnasında kadeh içilirse, rüya sahibi gerçek hayatta kötü niyetli bir arkadaşıyla kavga edecektir.

RÜYADA ŞARAP AKAN BİR NEHRİ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada şarap akan bir nehir gören kişiye pusu kurulacağına dair yorumlar vardır. Şarap nehrine girdiğini görse, nehir ne kadar büyükse o kadar büyük bir olayın içine girmesine işarettir. Evlenmeyi ve yeni işe girmeyi arzu eden kimsenin rüyada şarap görmesi, bundan sonraki dönemde hayatındaki her şeyin rast gideceği anlamını taşır.

VALİNİN RÜYADA ŞARAP İÇMESİ NEYE İŞARETTİR?

Valinin rüyada şarap içmesi, işini terk edeceğine işarettir. Rüyada su ile karıştırılan şarabı içmek, olumlu ya da olumsuz yorumlanabilir. Bazı rüya alimleri helal mal, başarılı ortaklık getireceğine yorumlasa da bazıları da gerçek hayatta herhangi birinden aldığı mal rüya sahibini kötülüğe götüreceğine tabir eder. Bu rüyayı gören kişilerin ortaklık yaparken veya birine güvenip bir mal alırken dikkat etmeleri gerekir.

RÜYADA ŞARAP YAPMAK NEYE İŞARETTİR?

Rüyada bir kişi şarap yaptığını görürse, daha önce yardımcı olduğu bir tanıdığının iyiliğini görecek demektir. İş hayatında veya diğer hayatında yardım edip, yardım alacağına işaret demektir.

RÜYADA İÇKİ GÖRMEK NEYE ALAMETTİR?

Rüyada içki görmek; kötülüğe, hasete ve kine; kimi zaman hastalıktan şifa, sorunlardan çözüm bulmaya; kimi zaman kendini çok yıpratıp, kişinin çözümü bulunmayan bir konuda düşüncelere boğulup aklı dengesini yitirmesine alamet eder. Rüyada içki içtiğini gören kişi bekar ise yakın zaman da ruh eşini bulur, işsiz ise yeni ve başarılı olacağı bir iş bulur, maddi durumu yoksa maddi yönden eli bollaşır ve hasta ise sağlığına kavuşur.

RÜYADA İÇKİ İÇMEK NEYE DELALETTİR?

Rüyada içkinin içilmesi, rüyayı gören kişinin hayatta çok istediği bir şeyin olacağına veya hep düşlediği hayallerin gerçekleşeceğine alamet eder. İçki içen kimsenin bir topluluğa yol göstereceğine, ilim öğreteceğine, çevresindeki insanlara fikir vereceğine işaret demektir.

RÜYADA ÜZÜM ŞARABI İÇMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada üzüm şarabı içen kimse, yanlış bir şey yapacak olup, bu yaptığından utanacak demektir. Bir topluluk önünde patavatsızlık yapıp insanlardan tepki alacaktır. Kimi rüya alimlerince helal ile rıızıklanıcağına işaret demektir. Rüyayı gören sağlık çalışanı ise gerçek hayatta var olan sorunlarına, sağlığının bozulacağına tekabül etmektedir. Rüyayı devlet memuru görmüşse borçların artmasına ve insanlardan kaçmaya, karşısına çıkan engelleri sorunları bir bir aşacağına ve sevdiği kişiyle evleneceğine ve mutlu bir yuva kuracağına işarettir.

RÜYADA ŞARAP İÇMEYE ÇALIŞTIĞINI GÖRMEK NE ANLAM TAŞIR?

Rüyada şarap içmeye çalıştığını gören kimse, anne babasına bir konuda isyan edecek, bu yüzden araları açılacaktır. Kişinin ticarete atılacağına veya bir mal satacağına delalet demektir. Maddi açıdan elinin genişleyeceği bir döneme gireceği tabi edilir.

RÜYADA ŞARAP İÇEREK SARHOŞ OLMAK NE DEMEKTİR?

Rüyada şarap içerek sarhoş olmak, kişinin sorunlarından, dertlerinden kurtulacağına, çözümü olmayan sıkıntılarından dahi akla çıkacağına işaret demektir. Bazı rüya alimlerince maddi açıdan düşüşe geçeceğine veya mal kaybı yaşayacağına dair yorumlama yapılır.

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