Rüyada para görmek ne anlama geliyor? Rüyada kağıt para görmek ne anlama geliyor?

Rüyada para görmek ne anlama geliyor? Rüyada kağıt para görmek ne anlama geliyor? Rüyada para görmenin anlamı iyi midir kötü müdür? Rüyada para almak ya da vermek ne anlama geliyor? Rüyada para bulmak nedir? Rüyada para saymak? Rüyada para kaybetmek? Rüyada bozuk para görmek? İşte rüyada para görmenin anlamı ve yorumu..(Rüya tabirleri - Diyanet)

Rüyada para görmek ne anlama geliyor? Rüyada kağıt para görmek ne anlama geliyor? Rüyada para görmenin anlamı iyi midir kötü müdür? Rüyada para almak ya da vermek ne anlama geliyor? İşte rüyada para görmenin anlamı ve yorumu...(Rüya tabirleri - Diyanet)

RÜYADA PARA GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada para görmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)



Rüyada para görmek, Rüya sahibinin gördüğü sembollere bağlantılı olarak farklı şekilde yorulur. Para, üzüntü, keder, darlık ve kendisine üzüntü verecek söze yorumlanır. Evinden bakır paraları alıp sokağa atmak, gam ve kederden kurtulmak demektir. Bankaya para yatırmak, işlerde başarıya, para çekmek başarısızlığa işaret eder. Dinar, ilme, salih ve hayırlı evlada ve menfaate çıkar. Rüyada para görmek; bayağı rızka, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az ödülü çok amele yorumlanır.

RÜYADA PARA SAYMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada kağıt saymak ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Rüyada Para saymak beklemediği kadar başarılı olacak bir iş demektir.

RÜYADA PARA BULMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada kağıt para bulmak ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Para bulmak şansının iyi olacağına ve zengin olunacağına işarettir. Rüyasında bakır para bulduğunu veya böyle bir paranın kendisine verildiğini görmek, biriyle kavga etmeye ve aradaki fitneye işarettir. Yolda veya bir yerde gümüş ve altın para bulmak, gümüşün ve altının delâlet ettiği şey gibidir.

RÜYADA PARA KAYBETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada para kaybetmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Para kaybetmek, kısa sürecek sıkıntı ve üzüntüye yorulur.

RÜYADA PARA ALMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada para almak ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Para yalnızca bankadaki parayı değil, tüm değerli şeyleri temsil eder. Para almak geçmişte yaptıklarınız için ödül alacağınıza da işaret eder. Yine rüyada para almak, emeğinin karşılığını çok büyük miktarda para kazanılacağını belirtir.

RÜYADA PARA DEĞİŞ-TOKUŞ ETMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada para değiş - tokuş etmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Bir kimsenin gördüğü rüyasında sarrafa bir altın verip karşılığında gümüş para aldığını görmesi, eğer mahkemesi varsa, davasını kaybetmeye delâlet eder.

RÜYADA BOZUK PARA GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada bozuk para görmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Yakın zamanda mali durumda iyileşme olacaktır. Rüya sahibinin imkân, anlayış ve mutluluk zenginliğidir, insanın "deneyim bankasındaki" tüm aktifleridir.

RÜYADA PARA GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada para görmek ne demek? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Bankaya para yatırmak:



Bankaya para yatırmak, mutluluğa, refaha ve işlerde başarıya işarettir. Rüyada bankada çokça para görmek, zenginliğe yorumlanır. Peşin para vererek mal aldığını görmek, rızkı yenilemeye işarettir.

Bankaya para yatırmak, işlerde başarıya, para çekmek başarısızlığa delâlet eder.

Bankadan para çekmek

Başarısızlığa işaret eder.

RÜYADA PARA VERMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada para vermek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Zenginlik ve şansa yorumlanır. Birine para vermek bazen de dedikoduyu yorulur.

RÜYADA PARAYI SOKAĞA ATMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada parayı sokağa atmak ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Rüyada evinden bakır paraları alıp sokağa attığını görmek, gam ve kederden kurtulmak demektir.

RÜYADA PARA ÇANTASI GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada para çantası görmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Sıkıntı ve şiddete işarettir. Dinar para, ilme, Salih ve hayırlı evlada ve menfaate işaret eder.

RÜYADA İÇİ DOLU KASA GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada içi dolu kasa görmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Zenginliğe, rızka, bir yerden gelecek mirasa; boş kasa görmek ise, üzüntü, keder ve fakirliğe yorumlanır.

Kese, Cüzdan içinde para görmek

Eğer kesenin içindeki paralar sağlam ise, o ilim de doğru ve kurtarıcı bir ilimdir. Şayet paralar eski yırtık ve kırık iseler, o kişi ilim öğrenir, ama tekrar ders almaya ihtiyaç duyar. Rüyada keseyi baş aşağı çevirip içinde bulunan paraları döktüğünü görmek, sırların açığa çıkmasına alamettir. Rüyada kumbaraya para attığını görmek veya ondan para çıkarmak, dünyaya meyletmeye delalet eder. Elinde para cüzdanı olduğunu görmek, rüya sahibini fakirlikten emin kılacak bir sanata delâlet eder.

Elinde para tuttuğunu görmek

Ticaret işleriyle uğraşmaya delâlet eder.

Rüyada paraya rastladığını görmek,

Meşakkat ve usanca delâlet eder. Çünkü para insanı daima meşgul eder, onu kazanmak için insan çok kere meşakkatlere katlanır.

RÜYADA ELİNDE PARA GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada elinde para görmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Ticaret işleriyle uğraşmaya yorumlanır.

RÜYADA PARA BASMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada para basmak ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Eğer ehil ise bir şehre vali olmasına alâmettir. Rüyada para basıcısını görmek, melikin emirlerini yerine getiren vekiline veya melikin sözcüsüne delâlet eder. Para basıcısını görmek, güzel konuşan ve hileli söz söyleyen kimseye de işarettir. Denilmiştir ki: Rüyada para basıcısını görmek, namazlarını kılan ve kendisine bırakılan emaneti sahibine teslim eden bir kimseye işaret eder.

Bir kimsenin rüyada kendisine: "Ey paralı adam!" diye hitap edildiğini duyması ve kendisiyle beraber kâr ve kazanca delâlet edecek bir şey olduğunu görmesi, para harcamadan ve zahmet çekmeden ele geçecek kâr ve kazanca delalettir. Rüyada paralı adam görmek, ticaretinde kâr ve fayda gören kimse demektir.

Cafer-i Sadık tam ayar gümüş parayı on şekilde yorumlamıştır.

Tabir olunur:

a) Doğru söz,

b) İstek ve arzu,

c) Memuriyet,

d) Cem edilmiş mal,

e) Sadık dost,

f) Evlat,

g) Hizmetçi,

h) Geniş rızık,

ı) Kolay geçim,

i) Emniyet...

RÜYADA KAĞIT PARA GÖRMEK NE ANLAMA GELİYOR?

Rüyada kağıt para görmek ne anlama geliyor? (Rüya tabirleri - Diyanet)

Riya ile söylenen boş söze delâlet eder. Yine bir kimsenin rüyasında para görmesi, üzüntü, keder, darlık ve kendisine elem verecek söze işarettir. Bolca rızka, sıkıntıdan sonra rahatlığa veya işi az mükâfatı çok amele delalettir.

Rüyada değerli para görmek

Gümüş para mutluluk ve güzel habere, bakır para uğurlu ve güzel bir işe, altın para dedikodu kıskançlık ve sıkıcı söze yorumlanır.

Cabiru'l-Mağribî: "- Rüyada bakır veya başka madenden para görmek, iflasa, fakir ü zarurete ve hakarete delâlet eder."

Rüyada dinar parası görmek, ilme, Salih ve hayırlı evlada ve menfaat demektir.

Denilmiştir ki: Rüyada gümüş para görmek, söze delâlet eder. Bilhassa gümüş safi ve temiz olursa, o paralar ilim ve güzel söz ile tabir olunur. Bazı kere de gümüş para namaza delâlet eder.

Yine rüyada gümüş para görmek, zikir ve teşbihe işarettir. Gümüş paralar cüzdan içinde görüldüğü takdirde, rüya sahibine bir sır emanet edileceğine alâmettir. Rüyada görülen gümüş paraların sayısı iyi amellerin sayısına, genişliği de dünyanın genişliğine delalettir.

Bir kimsenin rüyada kemerine gümüş paraların kuvvetlice bağlandığını görmesi, o kişinin kazanacağı sanata delâlet eder. Gümüş ve altın paraların sesleri güzel söze işarettir. Üzerinde süs ve nakış olmayan sade gümüş paralar görmek, takva olan söze delâlet eder.

Rüyada halis ve temiz gümüş para görmek, rüya sahibinin dininin temizliğine ve herkes için onun iyi muamelesine işarettir. Bir kimsenin rüyada gümüş parayı altın parçası olarak görmesi, eldeki malın gitmesine delâlet eder.

Yine elinde olan gümüş paranın yarım olduğunu görmek, eldeki malın yarısı kadarını zayi etmeye alâmettir. Rüyada elindeki paranın pula döndüğünü görmek, rüya sahibinin iflâs edeceğine delâlettir. Bazı kere de rüyada gümüş para görmek, hapse, dövmeye ve alış verişe delâlet eder. Yine gümüş paralar görmek, korkudan emin olmaya ve rızkın genişliğine delâlet eder.

Cafer-i Sadık: Tam ayar gümüş para, Doğru söz, İstek ve arzu, Memuriyet, Cem edilmiş mal, Sadık dost, Evlat, Hizmetçi, Geniş rızık, Kolay geçim, Emniyet tabir edilir.

Rüyada altınla karışık gümüş para görmek, duanın kabul edilmesine, ihtiyaçların görülmesine ve hastalıktan şifaya delalettir.