Rüyada hurma görmek ne demektir? Rüyada hurma görmek ne anlama gelir?

En çok görülen rüyalardan olan ve anlamı çok merak edilen "rüyada hurma görmek" rüyası hakkında detaylar merak ediliyor. Konu hakkında detaylar araştırılırken rüyada hurma görmek ne demektir, rüyada hurma görmek ne anlama gelir, araştırıldı. Peki, rüyada hurma görmek ne demektir?

Rüyada hurma görmek, sık sık görülen ve anlamı en çok merak edilen rüyalardandır. Alamı da en çok merak edilen rüyalardan olan bu rüyanın tabiri araştırılırken rüyada hurma görmek ne demektir ve rüyada hurma görmek ne anlama gelir gibi sorular soruluyor.

RÜYADA HURMA GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada hurma görmek din yolunda hizmet etmeye, ilim okuyan kişiye ve alın teri ile kazanılmış rızka işaret eder. Rüyasında hurma gören kişiler Allah katında çok makbul kişiler olduğu yorumu yapılır.Rüyasında hurma gören kişi şifa bulacak demektir.

Rüyada hurma görmek bolluk ve bereketi müjdeler, çöle dahi yağmur yağacak kadar bereket olacağı anlamına gelir. Rüyada hurma çekirdeği görmek ise o kişinin çocuğu olacağı anlamına gelir.

RÜYADA HURMA YEMEK

Rüyada hurma yemek mal ve zenginlik olarak yorumlanır.Rüyada hurma sakladığını ya da gömdüğünü gören kişi mirastan pay alır ya da herkesten gizli bir yatırım yapar. Rüyada hurma şarabı ya da hurma yağı görmekse kişinin kursağından geçen her lokmanın temiz ve helal olduğuna işaret eder.

RÜYADA HURMA ÇEKİRDEĞİ GÖRMEK

Mahkemelik bir kimsenin rüyasında bir hurma çekirdeği görmesi; Kur'an-ı Kerîm'de geçen bazı âyetlerin işaretine göre; o kimsenin mahkemede delil getirerek haklı olduğunu ispatlayacağına ve hasmı karşısında mahkemeyi kazanacağına delalet eder. Rüyada hurma çekirdeğinin görülmesi; bazen de ömrün uzun olacağına, evin temeline ve güzel ahlâka delalet eder. Bir kimsenin rüyasında çekirdek yediğini görmesi; o kimsenin çevresindeki insanların dedikodularına maruz kalacağına, kişinin rüyasında üzüm çekirdeği yediğini görmesi; o kimsenin hayırsız bir mala sahip olacağına, rüyasında kayısı çekirdeği yediğini görmesi; o kimsenin mal kazanacağına, kişinin rüyasında kayısı çekirdeği yediğini görmesi, o kimsenin keder ve üzüntüye maruz kalacağına, kişinin rüyasında kavun çekirdeği görmesi; o kimsenin bir kız çocuğuna sahip olacağına, kişinin rüyasında karpuz çekirdeği görmesi; sevgisiz çocuğa işaretle tabir olunur.

RÜYADA HURMA AĞACI GÖRMEK

Rüyada hurma ağacı görmek, ilim öğrenen ve bu yolda meraklı olan evlat anlamına gelir. Rüyada hurma ağacı kesmek ise o evladın öleceği anlamına gelir.

RÜYADA HURMA ALMAK

Rüyada hurma almak, rüya sahibinin helal yoldan rızk kazandığı anlamına gelir. Alın teri ve emek ile rızk kazanan bu kişi çocuklarına da helal rızk yedirir, fesatlık ve hilekârlık yapmaz.

RÜYADA TAZE HURMA GÖRMEK

Rüyada mevsiminde görülen taze hurma, memuriyettir. Mevsimsiz olarak yaş ve taze hurma yediğini gören kimse hasta olur. Tüccar için taze hurma ticarettir. Bazıları da rüyada taze hurmayı yemek kendisiyle o kişi arasında sevineceği rızktır, derler. Taze hurma erkek çocuk ile müjdeye ve düşmana galip gelmeye ve namusu hakkında söylenen şeyden kurtulmaya işarettir. Taze hurma, helal rızk, şifa ve üzüntüden kurtulmaktır.

RÜYADA HURMA İKRAM ETMEK

Rüyada birisine hurma ikram etmek, o kişinin umre ziyareti yapacağı anlamına gelir. Rüya sahibi rüyasında hurma ikram ediyorsa o kişinin devlet kapısında bekleyen işinin çözüleceği anlamına gelir.

RÜYADA HURMA TOPLAMAK

Rüyasında hurma toplayan bir kişiye, dünyevi mallarının kazancı ile ilgili tabirlerde bulunulmaktadır. Bu kapsamda rüyada hurma almak, kazanılan rızkın tamamen helal ve alın teriyle elde edildiğine işaret edilmektedir. Bu rüyayı gören kişinin ailesine ve çocuklarına hilesiz ve helal kazanç getirdiğine dair yorumlar yapılmaktadır.

RÜYADA HURMA SATIN ALMAK

Rüyada hurma satın alan kişi, cimri olmayan tutumlu bir kimsedir. Bu kişi parasını doğru harcar, gereksiz yere harcama yapmaz.

RÜYADA HURMA AĞACINA ÇIKMAK

Rüyada hurma ağacına çıkmakkomşuları ve tanıdıkları tarafından sevilen ve sayılan, ilim irfan sahibi bir kişi olduğuna ve insanlara yardım edip sorunlarına çare olduğuna delalet eder.