Rüyada gemi görmek ne anlama gelir? Rüyada gemi görmek ne demektir? Rüyada gemi batması ne demektir? Rüyada gemi yolculuğu görmek ne demektir?

Rüyada gemi görmek çok sık başa gelen bir durumdur. Daha çok özgür ruhlu insanların gördüğü bu rüya çeşidi oldukça sık aratılır. Peki, rüyada gemi görmek ne anlama gelir? Rüyada gemi görmek ne demektir? Rüyada gemi batması ne demektir? Rüyada gemi yolculuğu görmek ne demektir?

Rüyada gemi görmek gemi seyahati görmek bir çok farklı anlama gelebilir. Peki, rüyada gemi görmek ne anlama gelir? Rüyada gemi görmek ne demektir? Rüyada gemi batması ne demektir? Rüyada gemi yolculuğu görmek ne demektir?

RÜYADA GEMİ İLE KURTARILMAK

Rüyada bir gemi tarafından denizden kurtarılmak, kişinin göreceği yardımlara işarettir. Beklenmedik bir anda gelecek yardımlarla kişi, yaşamını düzenleme fırsatı yakalar. Bu rüyada kişiyi kurtaran gemi, dostlukları temsil eder.

RÜYADA GEMİYE BİNDİĞİNİ GÖRMEK

Hasta olan bir kimsenin rüyada ölü ile beraber gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin dünya fitnelerinden kurtulmasına işâret eder. Bir kimsenin rüyada havada giden gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin, ölebileceğine işâret eder. Bir kimsenin rüyada ailesi ve dostlarıyla gemiye bindiğini görmesi, o kimse için izzet, güzellik, hayır ve berekete işârettir ve o kim­senin düşmanların elinden kurtulmasına işârettir. Rüyasında bir gemiye bindiğini gören kimse, hidayete erer, doğru yola girer, hata ve kusurları affedilir, ferah ve serve­te erer, şeklinde tabir olunur. Bir kimsenin rüyada sâlih kimselerle gemi­ye bindiğini görmesi, o kimsenin, hidayete ermesine ve Allah Teâlâ'nın (c.c.) o kimseyi affetmesine işâret eder. Vazifesinden alınmış bir kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin denizin miktarına göre bir vilayete tayin edilmesine işâret eder. O kimsenin memuriyetteki yeri geminin sağlamlığı ve genişliği kadardır. Kazancı duran bir tüccarın rüyada gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin ticaretinin canlanmasına işâret eder. Helâk olmağa yaklaşan bir kimsenin, rüya­da gemiye bindiğini görmesi, o kimsenin kur­tuluşa erişmesine veya kadri yüce birisine ilti­ca etmesine işâret eder. Talebe olan bir kimsenin hasta olduğu halde bir gemiye bindiğini görmesi, o kimse­nin, bir âlimle sohbet etmesine ve kendisini cehaletten kurtaracak bir ilmi ondan öğren­mesine işâret eder. Borçlu bir kimsenin rüyada gemiye bindi­ğini görmesi, o kimsenin borcunun ödenmesi­ne, üzüntü ve kederinin gitmesine işâret eder. Geçimi dar bir kimsenin rüyada gemiye bindiğini görmesi, hatırına gelmediği bir yer­den Allah Teâlâ'nın (c.c.) o kimseye rızık ihsan etmesine işâret eder.

RÜYADA GEMİ SAHİBİ OLMAK

Rüyada gemi satın aldığını veya gemi sahibi olduğunu gören rüya sahibinin rüyasında gemi sahibi olması iyi bir hayata merhaba diyecek ve anne babası için çok güzel bir supriz yapacağına delalet etmektedir.

RÜYADA LİMANA YANAŞMIŞ GEMİLER GÖRMEK

Rüyada görülen limanlar, insanın yaşam yolculuğunu ifade eden kavramlardır. Bir kişi limandan gemiye binmek üzereyse bu, yeni yönelimleri çağrıştırır. Bu kişi yaşamına yeni bir yön verme çabasındadır. Ve çabaları ilerleyen dönemde başarıya erişecektir. Bu rüya bazen de yurt dışı bağlantılarını göstermektedir. Yurt dışında çalışmak, yabancı biriyle evlenmek rüyaya yüklenen anlamlardır.

RÜYADA MAKET GEMİ GÖRMEK

Rüya sahibinin rüyasında maket gemi görmesi sıkıntılar sonrası yaşanacak mutluluğa rivayettir.

RÜYADA GEMİNİN BATTIĞINI GÖRMEK

Rüyada geminin batması görmek iyi ve karlı bir işe başlanacağı şeklinde yorumlanır. Gemi batarken düdük sesi işitilmişse Kar çok fazla olacak demektir.

Rüyada gemi diregi görmek, bütün islerin ona bagli oldugu bir devlet adami ile yorumlanir. Geminin direginin saglam, kuvvetli ve yüksek oldugunu görmek o kisinin ödevinde saglam ve sebat edici oldugunu; egrilmis görmek, isinde egriligine; kirilmis görmek ölümüne; degistirildigini görmek ödevinden alinarak yerine baskasinin getirilecegine delalet eder. Gemi diregine çiktigini görmek, o kisi araciligi ile büyük bir hayir ve menfa at görecegine, gemi direginden indigini görmek o kisiden zarar görecegine delildir. Rüyada gemi demiri, çare, vasita, selamet ve sebat ile tabir edilir. Geminin firtina sirasinda demir atarak tehlikeden selamete erdigini görmek, yukaridaki dört hususla yo rumlanir. Bir gemi demiri satin aldigini gören, olaylar içinde ken di çapinda söz sahibi olur ve her hususta islerini yürütür. Rüyada gemi halat ve zinciri görmek selamet, kurtulus, kuvvet ve dayanma ile tabir edilir. Ge mi zinciri veya halatini yeni, saglam görmek, selamet ve kurtulus sebebinin elde edilecegine, halat veya zincirin eski veya çürük ol dugunu görmek, rüya sahibinin kurtulus yolu sandigi seyin çürük olduguna, halat veya zincirin koptugunu görmek, dayandigi seyin elden çikmasina delalet eder. Halat ve zincir görmek bazi tabircilere göre de yolculuk manasina gelmektedir. Bir gemi zinciri veya halati satin aldigini gören veya bunlardan birini her nasilsa elde eden yolculuga çikar. Halat veya zincir uzun ise yolculuk da uzun, kisa ise yolculuk da kisa sürecek demektir. Uzun ve yeni ve kuvvetli bir zincire veya halata sahip oldugunu gören yolculukta sela mete erisir ve hayirlisi ile geri gelir. Halat ve zincirin eski olmasi bu rüyanin aksidir. Rüyada bu klavuzu görmek, uzak yolculuklara, mala, karli ticareta ve zencilerle düsup kalkmaya yahut onlara malik olmaya delalet eder.

RÜYADA GEMİ KAPTANI OLMAK

Rüyada bir geminin kaptanı olmak, kendi yaşamını yönetmek anlamındadır. Rüyayı gören kimse, kendi yaşamını kendi çabalarıyla düzenlemektedir. Ve ilerleyen süreç bu kimse için başarıların habercisi olacaktır. Bir kişi rüyasında uluslararası sularda gemi kullanıyorsa, bu rüya onun ilerde çok yükseleceğine işarettir. Engin okyanuslarda gemi kaptanı olmak bazen de mekan değiştirmeye delalet eder. Rüya, farklı bir ülkeye yerleşmek, yaşama yeniden başlamak gibi anlamlar içermektedir.