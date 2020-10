Rüyada bulaşık yıkamak ne anlama gelir? Rüyada bulaşık görmek ne demektir? Rüyada misafirlikte bulaşık yıkamak ve bulaşık nasıl yorumlanır?

Rüyada bulaşık yıkarken üstünü ıslatmak ne anlama gelir? Rüyada bulaşık makinesi görmek ne demektir? Rüyada bulaşık yıkamak nasıl yorumlanır? Rüyada bulaşık görmenin görmenin psikolojik yorumu nasıldır?

Rüyada bulaşık yıkamak birçok anlam içerir. Bunlardan ilki kişinin çok güzel haberler alacağı yönündedir. Genelde olarak rüyada bulaşık yıkamak olumlu ve hayırlı işlerin olacağı anlamlarına gelir. Rüyada bulaşık yıkamak anlamları aşağıdaki gibidir;

RÜYADA BULAŞIK YIKAMAK

Rüyada bulaşık yıkamak malın israf edilmesine, sıkıntı ve zorluklardan kurtularak esenliğe ve huzura kavuşmaya, Allah'a el açmaya ve rızka delalet eder. Rüyasında kendini bulaşık yıkarken gören rüya sahibi yaptığı kötü işlerin ve işlediği günahların af olması için tanrıya yalvaracak ve o günahları tekrar işlememek için yemin edecek demektir.

Rüyada mutfakta yıkanmamış kap kacak görmek kişinin düzensizliğine işaret eder. Bir kimse rüyasında mutfakta ya da her hangi bir yerde uzun süre yıkanmadığı için kurumuş yemek artıklarının olduğu bulaşıkları görürse bu, kişinin tembelliğine ve üşengeçliğine işaret eder. Rüya sahibi tembelliği nedeni ile bazı sorumluluklarını ihmal edecek ve bu nedenle de başı ağrıyacak demektir.

RÜYADA BULAŞIK MAKİNESİ GÖRMEK

Rüyada bulaşık makinesi görmek, rüya sahibinin olaylar karşısında verdiği tepkilere işaret eder. Ayrıca kişinin hayatında meydana gelecek olan yeniliklere işaret eder. Örneğin yeni arkadaşlıklar, yeni bir iş ya da yeni bir aşk gibi örneklendirilebilir.

RÜYADA BAŞKASININ BULAŞIĞINI YIKAMAK

Başka kişilerin ayıplarını, hatalarını kapatmak, bu kimselerin toplum içinde küçük düşmelerini engellemek ve yardımcı olmak demektir. Sevilen kimselere kötü söz gelmemesi için kol kanat germek, tecrübelerin yardımıyla insanlara doğru öğütler vermek anlamındadır. Rızkını daima doğru ve helal yollardan kazanan rüya sahibinin bencillikten uzak, herkese el uzatarak, yardım ederek geçirdiği hayatında pek çok sevap işlediğini, dünya hayatında büyük problemler yaşamayacağı gibi, ahrette de rahat edeceği şeklinde yorumlanır.

RÜYADA BULAŞIKLARINI BAŞKASINA YIKATTIRMAK

Kendi menfaatlerini düşünen biriyle ahbaplık etmek, bu kimseyle görüşmek suretiyle başkalarının eleştirilerine maruz kalmak demektir. Aynı zamanda rüya sahibinin de bazı menfi durumlarda diğer insanların haklarını gözetmediği için sevimsiz bir pozisyona düşeceğini, insanların gözündeki değerini yitireceğini ifade eder. İşlerin kolayına kaçmak ve tembellik yapmak yüzünden maddi kazancın düşeceğini bildirir. Kişinin verdiği bir sırrın açığa çıkmaması için sırlarını söylediği kişi ya da kişilere sürekli baskı yapacağını ve tedirgin olacağını da ifade eder.

RÜYADA BULAŞIK ELDİVENİ GÖRMEK

Her işi usulüne uygun yapan, yaşam şeklinde aşırılığa kaçmayan, aldığı her görevi hakkıyla yerine getiren rüya sahibinin bu özellikleri ile iş yerinde göz doldurduğunu ve yakın zamanda zam haberi alacağını, mevkisinin de yükseleceğini bildirir. Mühendislik, tıp veya diğer bilim alanlarında eğitim alarak başarılı bir iş hayatına atılmanın haberini veren rüya, çalışarak gelinen noktanın kişinin tüm geleceğini olumlu etkileyeceğini, disiplinli ve azimli olmak sayesinde istenilen her şeye kolayca ulaşılacağını tabir eder.

RÜYADA BULAŞIKLARI DURULAMAK

Her türlü israftan kaçınarak yaşamanın ifadesi olan rüya, rızkının değerini bilen evlatlar yetiştirmenin, evine helal kazanç getirmenin tabiridir. Bulaşık durulamak dişinden tırnağından artırarak birikim yapan kimselerin ilerleyen yıllarda büyük bir mal veya arazi sahibi olacaklarını, paralarını değerlendirerek kendilerine maddi koşulları iyi bir gelecek inşa edeceklerini delalet eder. Dini vecibelerini doğru ve disiplinli şekilde yerine getiren kişilerin manevi anlamda mutlu ve huzurlu bir hayat süreceklerinin müjdecisidir.

RÜYADA BULAŞIKHANE GÖRMEK VE ORADA ÇALIŞMAK

Bir işletme kurmanın veya ticaretle uğraşanların biraz daha büyük bir işe girişeceklerinin işaretidir. Yoğun çalışma sürecine girecek olan rüya sahibinin ailesine ve kendisine zaman ayırmakta zorlanacağını, sabahlara kadar çalışarak işlerin başında duracağını ifade eder. Azimli davranmanın, çok çalışmanın neticesinde iş konusunda iyi yerlere gelmek ve eski hayatından farklı bir zenginliğe erişmek şeklinde yorumlanır.

Kendi düzenlerini kurmak isteyen kişilerin beklemeleri gerektiğini ve ne denli sabırsız olurlarsa olsunlar bir müddet daha durumlarının değişmeyeceğini bildirir. Aceleci davranmadan hareket etmenin özellikle iş konusunda beklenen fırsatların ortaya çıkmasına kadar kişiyi rahat ettireceğini, risk almanın şu an için uygun olmadığını bildirir. Borcu olan kişilerin maddi konuda yaşayacakları sıkışıklık nedeniyle biraz daha borç alacaklarını, mali durumlarının zayıflayacağı bu dönemde sıkı tasarruf önlemleri alarak yaşamaları gerektiğinin altını çizer.

RÜYADA BULAŞIK YIKARKEN ÜSTÜNÜ ISLATMAK

İş yeri açmak veya bir ortaklık kurmak amacıyla birikmiş paraları kullanmak, altın gibi değerli ziynet eşyaları bozdurmak demektir. Sahip olduğu maddi kaynakları kullanacak olan rüya sahibinin ilk başlarda beklentilerinin altında kazanç elde edeceğini ancak daha sonraları işlerin açılmasıyla beraber kısa zamanda koyduğu sermayenin çok üzerinde paralar elde edeceğini ifade eder. Aileyi tek başına geçindirecek kudrete erişmek, mücadeleci tavırlarla hareket ederek iş dünyasında hatırı sayılır bir yer edinmek demektir.

RÜYADA BULAŞIK YIKAYAN BİRİNİ GÖRMEK

Yeni insanlarla tanışarak, manevi hayatın zenginleştirilmesine olanak bulunacağını haber verir. Dini bütün, İslamiyet'i tam manasıyla yaşamaya çalışan müminlerin oluşturduğu bir gruba dahil olup, dini konularda daha bilgili hale gelmek, yaşantısını bu doğrultuda düzenlemek ve haktan ayrılmadan yaşamak manasındadır. Büyük bir değişimin kapıda olduğunu, önceki hayatın terk edilerek yeni bir hayatın başlayacağını ifade eder.

RÜYADA MİSAFİRLİKTE BULAŞIK YIKAMAK

İş konusunda yöneticilerin hoşuna gidecek bir projede başarılı olmak, beklentileri fazlasıyla karşılamak ve bulunulan görevden daha iyi bir mevkiye atanmak anlamındadır. Grup çalışmalarının veya ortaklı bir işin başına geçen rüya sahibinin talihinin döneceğini, şansının yüksek olacağını da ifade eder.

RÜYADA BULAŞIK YIKAMANIN PSİKOLOJİK YORUMU

Bulaşık görmek bekleyen, birikmiş, halledilmemiş işler olduğunu, bu durumun kişinin bilinçaltında sürekli bir rahatsızlığa neden olduğunu ifade eder. Ev içindeki sorunları ötelemenin kişiler arasındaki iletişimi azalttığını ve giderek sorunların daha da büyümeye başladığını, kişinin her türlü problemi görmezden gelmesiyle işlerin karmaşık bir hal aldığını gösterir.