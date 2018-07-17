Rusya'ya Destek Çıkan Trump'a ABD'den Sert Eleştiriler: Haince, En Ciddi Hatası, Ahmakça, Utanç...

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarıyla ilgili kendi istihbarat servisi yerine Rusya'nın yanında yer alıp Vladimir Putin'e destek çıkmasına ABD'den sert eleştiriler geldi.

Trump dün Putin ile yaptığı ortak basın toplantısında, Amerikan istihbarat teşkilatlarının aksine, Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir sebep olmadığını söylemişti.

Bu sözlere tepki gösteren Cumhuriyetçi Parti'den Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan, Moskova'nın 2016 seçimlerine müdahalesi konusunda şüphe bulunmadığını söyledi ve "Trump Rusya'nın müttefikimiz olmadığını kabul etmeli" dedi.

Cumhuriyetçi senatör John McCain ise "utanç verici bir performans" sözleriyle eleştirdi. McCain açıklamasında "Daha önce hiçbir ABD Başkanı kendisini böyle bir despot karşısında hiç bu kadar sefilce aşağılamamıştı" dedi.

Daha önce Trump'a yakın duran siyasiler de ABD Başkanı'nı eleştirdi.

ABD'nin Rusya Büyükelçisi Jon Huntsman'in kızı, Cumhuriyetçi Parti'ye yakın siyasi yorumcu Abby Huntsman Twitter hesabından "Hiçbir müzakere kendi insanını ve ülkeni otobüsün altına atmaya değmez" dedi.

'Başkanlığının en ciddi hatası'

Newt Gingrich de Trump'ın sözleri için "Başkanlığının en ciddi hatası, düzeltilmeli, derhal" mesajı paylaştı.

Trump destekçiliğiyle karşıtlığı arasında gidip gelen Senatör Lindsey Graham ise Trump'ın Kremlin'e ABD ile ilgili bir "zayıflık" mesajı verdiğini söyledi.

Graham, "Başkan Trump, Rusya'yı 2016 seçimlerine karışmaktan kesin olarak sorumlu tutma ve gelecek seçimlerle ilgili güçlü bir uyarıda bulunması fırsatını kaçırdı" dedi.

Demokrat Senatör Mark Warner, "Trump'ın açıklamalarının ABD'nin rakiplerine karşı ülkeyi korumakla ilgili görevinin ihmali anlamına geldiğini" belirtti.

Demokratların Senato'daki lideri Chuck Schumer, "Trump'ın ABD'nin hukuki yaptırımlarına, savunma yetkililerine ve istihbarat servislerine karşı Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanında yer almasının düşüncesizce, tehlikeli ve zayıf olduğunu" belirtti ve ekledi: "ABD Başkanı kendisini ülkemizin üstünde bir yere koymuştur."



Trump ne dedi?

Toplantıda, Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarının gündeme gelmesi üzerine Putin, "Daha önce de söylediğim gibi Rusya, ABD'nin içişlerine hiçbir zaman müdahale etmedi ve hiçbir zaman müdahale etmeyecek" açıklaması yaptı.

Seçimleri Trump'ın kazanmasını isteyip istemediğine ilişkin bir soruya Putin, "Evet, istedim, çünkü ABD ve Rusya ilişkilerini normalleştirmekten bahsediyordu" yanıtını verdi.

Trump da Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiaları konusunda FBI yerine Moskova'nın tarafını tuttu.

ABD'deki istihbarat servislerine güvendiğini söyleyen Trump, Putin'in görüşme sırasında güçlü bir şekilde iddiaları reddettiğini söyledi.

Rusya'nın seçimlere müdahale ettiğine inanmak için bir neden olmadığını da sözlerine ekledi.

ABD istihbarat teşkilatları ise, 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği sonucuna varmış, devlet onaylı kampanyalarla Demokrat aday Hillary Clintron'ın siber saldırılar ve sosyal medyadaki sahte haberlerle itibarsızlaştırıldığını söylemişti.



Trump, Putin'le görüşmesi sonrası gelen tepkiler üzerine yeni bir tweet atıp "istihbarat görevlilerine büyük bir güven duyduğunu" yazdı.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018943446583668736

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats da bir yazılı açıklama yayımlayıp 'istihbarat kuruluşlarının, Rusya'nın ABD demokrasisini baltalamak için her yere sirayet eden teşebbüslerinin devam ettiğinden emin olduklarını' söyledi.

Eski CIA Başkanı John Brennan da, Trump'ın basın toplantısı için 'hainlikten başka bir şey değil' dedi.

Brennan tweet'inde, "Trump'ın yorumlarının ahmakça olması bir yana, kendisini tamamen Putin'in cebine koydu. Cumhuriyetçi Vatanseverler: Neredesiniz?" diye tepki gösterdi.

Görüşmeyi iptal çağrılar yapılmıştı

Bazı ABD'li siyasetçiler Trump'a, Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'ın 12 Rus istihbarat görevlisini 2016 seçimlerinde Demokrat adayı Hillary Clinton'ın kampanyasını hack'lemekla suçlaması ardından Putin'le görüşmesini iptal etme çağrısında bulunmuştu.

Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerinden Tom Perez, Başkan Trump'a yaptığı çağrıda "Putin ABD'nin dostu değil" demişti.

Cumhuriyetçi Senatörlerden John McCain de "Başkan yaşananlardan Putin'i sorumlu tutmaya hazır değilse bu görüşme yapılmamalı" açıklamasını yapmıştı.

Ancak Trump ise Twitter mesajlarında Rusya ile ilişkilerde gelinen noktadan önceki yönetimleri sorumlu tutmuş ve "Yıllarca süren ABD ahmaklığı ve aptallığı yüzünden Rusya ile ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar kötü durumda. Şimdi üstüne bir de cadı avı başlatıldı!" demişti.