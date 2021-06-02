Rusya: "JBS SA'ya yapılan siber saldırıyla ilgili ABD ile temas halindeyiz"
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Rusya: "JBS SA'ya yapılan siber saldırıyla ilgili ABD ile temas halindeyiz"

Rusya: 'JBS SA'ya yapılan siber saldırıyla ilgili ABD ile temas halindeyiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sergey Ryabkov dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA'ya düzenlenen siber saldırı konusunda ABD ile direkt temasta olduklarını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sergey Ryabkov dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA'ya düzenlenen siber saldırı konusunda ABD ile direkt temasta olduklarını belirtti.

Dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS SA'nın Kuzey Amerika ve Avustralya'daki merkezlerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırının ardından Beyaz Saray, Rusya'daki hackerları işaret etti. Beyaz Saray'ın iddialarına Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sergey Ryabkov yaptığı açıklamada, siber saldırıyla ilgili ABD ile direkt temasta olduklarını ifade etti. Ryabkov, "Dün Dışişleri Bakanlığı ve Washington'daki Büyükelçiliğimiz aracılığıyla konuyla ilgili görüşme gerçekleştirildi. ABD tarafının da Rusya tarafıyla doğrudan temas halinde olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

ABD tarafından Rusya'ya yönelik ikinci yaptırım paketinin hazırlığına dair iddialar üzerine de konuşan Ryabkov, "Bu yaptırım sinyallerine çok da önem vermiyorum. Çünkü ABD yaptırımlarının hukuka aykırı ve gayrimeşruluğu üzerindeki yaklaşımımızı sürdürüyoruz" diyerek ABD'nin yaptırımlarını ciddiye almadıklarını ifade etti.

NE OLDU?

Dünyadaki en büyük et üreticisi olan Brezilya merkezli JBS'in Avustralya ve Kuzey Amerika'daki tesisleri siber saldırıların hedef oldu. Siber saldırıdan şirketin teknoloji sistemlerinin etkilendiği, bu nedenle bazı işletmelerde üretime ara verildiği açıklandı. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre olayın ardından yaptığı açıklamada, şirkete yönelik bir fidye yazılımı saldırısının muhtemelen Rusya merkezli bir suç örgütünden kaynaklandığını öne sürmüştü. Jean-Pierre, "Beyaz Saray bu konuda doğrudan Rus hükümetiyle temasta" ifadelerini kullanmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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