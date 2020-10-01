Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor
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Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor

01.10.2020 22:17 | Son Güncelleme: 01.10.2020 22:39

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Karabağ gerginliğinde Azerbaycan ve Türkiye'nin reddetmesine karşın Türkiye'nin Azerbaycan'a destek verdiğini söyledi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, bugünkü basın toplantısında, "Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor. Bunu biliyoruz. Ama bu, bizim diğer tarafta olduğumuz ve Azerbaycan'a karşı Ermenistan'a destek verdiğimiz anlamına gelmiyor. Bu böyle değil. Biz adil çözüm, ateşkes, askeri operasyonların son bulmasından yanayız. Biz, her iki ülkenin bu gerilime son vermesini istiyoruz" ifadesini kullandı.

"BAŞKA ÜLKELERİN KATILIMI SORUNU DAHA DA KÖTÜLEŞTİRİR"

Dağlık Karabağ sorununun çözümüne başka ülkelerin katılımının yardımcı olmayacağını, sadece durumu daha da kötüleştireceğini dile getiren Nebenzya, tüm taraflara maksimum itidal sergileme ve gerilimi yatıştırma üzerinde çalışma çağrısında bulundu.

Rusya, ABD ve Fransa'nın ateşkes ve önkoşulsuz görüşme çağrısını hatırlatan Nebenzya, "Minsk Grubu eşbaşkanı ülkelerin liderlerinin bugün yaptığı açıklama, meseleyi yeni düzeye çıkarıyor ve liderlerin bu olaylara ne kadar ciddi yaklaştığını gösteriyor" diye konuştu.

Rus diplomat, "Bunun çatışan taraflar üzerinde etkiye sahip olmasını umuyorum" diye kaydetti.

Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor
Vasiliy Nebenzya

"HER İKİ ÜLKEYLE ÖZEL İLİŞKİLERE SAHİBİZ"

AGİT Minsk Grubu'nun müzakerelere yardımcı olmaya hazır olduğunu söyleyen Nebenzya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama diyalogun başlıca koşulu, tarafların buna hazır olması. Maalesef duyduğumuz açıklamalar tarafların henüz hazır olmadığını gösteriyor. Umarız, Minsk Grubu liderlerinin açıklaması bu durumu değiştirir".

Dağlık Karabağ krizinin Rusya'da ciddi endişeler uyandırdığını belirten Nebenzya, "Bu, sınırlarımıza çok yakın olduğundan değil, daha çok Ermenistan ve Azerbaycan'ın bize yabancı ülkeler olmadığındandır. Bu halklar bize yabancı değil. Her iki ülkeyle özel ilişkilere sahibiz" diye ekledi.

Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor
Haber Yorumları (16)
HAMİT: Ezerbaycan işgal altındaki topraklarını geri almanın mücadesini verirken işgal edilen Karabağ sizin her türlü desteğiniz sayesinde kuklanız Ermenistan tarafından işgalini hiçe sayıp Türkiye ye laf söylemeniz doğru olmamıştır. Ve Türkiye yi çamur edebiyatınızla bahane ederek kazanç sağlıyacağınızı düşünüyor iseniz bu size fayda sağlamayacaktır. Çünkü şöyle veya böyle Azerbaycan topraklarının dünyada kabul edilmiş bir haritası var.
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RAMAZAN AŞICIOĞLU: Rusya : Dansözler alınmasın ama Dansözlerden daha iyi kıvırtan bir devlet maalesef.Çubuklu Yaşar çalsın Rusya kıvırtsın
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SOSYAL MEDYADA ARTISTLIK YAP ,, SONRADA İNKAR ET: ziyaaaaa
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