TATVAN, BİTLİS (İHA) - Rusya'da hayatını kaybeden gemi kaptanı Tatvan'da toprağa verildi

BİTLİS - Rusya'nın Taman Limanı'nda çarmıhla güverteden inerken denize düşerek hayatını kaybeden 36 yaşındaki Yücel Ulaşkın'ın cenazesi memleketi Bitlis'in Tatvan ilçesinde toprağa verildi.

Singapur bayraklı İnce Ege gemisinin 2'nci kaptanı olarak görev yapan ve 4 Şubat Cuma günü Rusya'nın Taman Limanı'nda draft sörveyi yapmak için çarmıhla inerken denize düşerek hayatını kaybeden Ulaşkın'ın cenazesi uçakla Muş Havalimanı'na getirildi. Yakınları tarafından teslim alınan cenaze, Tatvan ilçesine götürüldü. Ulaşkın'ın naaşı, Saadet Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine merhum kaptanın babası Resul Ulaşkın, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İnce Denizcilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İşletmeciliğini yaptığımız Ege Shipping'e ait Singapur bayraklı İnce Ege gemisinde 4 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın Taman Limanı'nda liman yetkililerinin de gemide işlem yaptığı sırada, draft sörvey yapmak için 2. kaptan Yücel Ulaşkın yanında bir usta gemici ile birlikte draftları okumak için halat çarmıhından inerken 02.32'de denize düşmüştür. Kendisine derhal can simidi atılmış ve orada bulunan usta gemicinin haber vermesi ile gemi kaptanı ve ilgili personel güverteye koşarak yardım operasyonuna başlanmıştır. 2 metre dalga olması ve kurtarma botunun indirilmesinin mümkünü olmadığından derhal menoverboard distress mesajı gönderilerek çevreden, VHF 11'den limandan yardım istenmiştir. Gemi personeli sürekli olarak kurtarma operasyonuna devam etmiş, bu operasyon sırasında bir personel de suya girmiş fakat 2 metreyi geçen dalgalar ve 17-20 knots rüzgar nedeni ile başarılı olunamamıştır. Bu sırada yardıma gelen sahil römorkörlerinin de yardımıyla 45 dakika sonra kazazede denizden kurtarılmıştır. İlk yardım ve kalp masajı römörkörde yapılmış, sahilden gelen doktor tarafından müdahale edilmiş fakat kurtarılamamıştır. Hepimizi üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden meslektaşımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı dileriz. Konu hakkında tahkikat devam ettiğinden daha detaylı bilgi netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Kerç Boğazı yakınlarında İnce Ege gemisinden gelen sinyal üzerine Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezinin MRCC NOVOROSSISK ile görüşmesinde denize düşen denizcimizi arama çalışmaları koordine edilmiş, kurtarma çalışmaları sonucu denizcimizin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenilmiştir. Başımız sağ olsun" denildi.