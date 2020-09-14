Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada

Antalya'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rus turiste otomobil çarptı.

14.09.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.09.2020 13:03

Antalya'da eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden yolun karşısına geçmekte olan Rus turiste otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanıp kaldırıma savrulan, başından ve ayağından yaralanan kadın turist, eşinin ambulansa alınmaması üzerine hastaneye gitmek istemeyince eşi de ambulansa alındı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametinden köprü istikametine seyir halinde bulunan Çağatay Pullu'nun kullandığı 07 LLT 74 plakalı otomobil, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yaya geçidinden geçmekte olan Popova Elena (47) isimli Rus turiste çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan ve asfalt zemine düşen kadına ilk müdahale, yanındaki arkadaşları ve vatandaşlar tarafından yapıldı. Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptıkları otelden Manavgat şehir merkezine alışveriş için gelen kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eşi olmadan hastaneye gitmek istemedi

Popova Elena, olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürülmek istendi. Rus turist, eşinin ambulansa alınmayarak taksi ile gelmesinin istenmesi üzerine hastaneye gitmekten vazgeçti. Daha sonra tercüman aracılığıyla yapılan istişarenin ardından yaralanan Popova Elena eşinin de ambulansa alınmasının ardından hastaneye gitmeyi kabul etti.

Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ANTALYA

Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Barzani Emmanuel Macron Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Hadise Tuna Kiremitçi İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Nuri Şahin Gökhan Töre Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Çocuk Antalya Jandarma Türk Lirası
Şu an buradasınız: Rus turistin ölümden döndüğü anlar kamerada - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 13:03:50. #1.15#
title