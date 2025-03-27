Rümeysa Öztürk olayı nedir? ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili neler biliniyor?

Rümeysa Öztürk, ABD'de yaşanan gözaltı sürecinin ardından büyük ses getirdi. Sosyal medyada ve haber platformlarında geniş yankı uyandıran olay sonrası, "Rümeysa Öztürk kimdir, neyle suçlanıyor, neden gözaltına alındı?" soruları kamuoyunda en çok aratılan konular arasına girdi. Peki, Rümeysa Öztürk olayı nedir? ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili neler biliniyor? İşte, Rümeysa Öztürk'ün gözaltı sürecine dair bilinenler, iddialar ve son gelişmeler…

RÜMEYSA ÖZTÜRK OLAYI NEDİR?

ABD'de yaşayan Türk vatandaşı Rümeysa Öztürk, 25 Mart 2025 tarihinde Massachusetts eyaletindeki evinin yakınlarında, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tufts Üniversitesi'nde doktora eğitimi gören Öztürk'ün gözaltına alınma anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Rümeysa Öztürk olayı nedir

Görüntülerde, sivil ve bazıları maskeli olan 6 görevlinin Öztürk'ü sokak ortasında durdurup telefonuna el koyduğu ve ellerini arkadan kelepçeleyerek götürdüğü görülüyor. Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinin geçerli bir öğrenci vizesine sahip olduğunu, herhangi bir yasal ihlal durumunun bulunmadığını ve gözaltı gerekçesinin kendilerine açıklanmadığını belirtti. Bu durum, hem sosyal medyada hem de akademik çevrelerde büyük tepki topladı.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk ile ilgili neler biliniyor

Öztürk'ün Filistin yanlısı barışçıl protestolara katıldığı ve bu sebeple hedef alınmış olabileceği iddiaları kamuoyunda geniş yer buldu. ABD basını da olayın, son dönemde Filistin destekçisi yabancı öğrencilerin gözaltına alınması ile ilgili artan baskıların bir parçası olabileceğine dikkat çekiyor.

ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili girişimlerde bulunduklarını ve süreci yakından takip ettiklerini duyurdu. Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınması, uluslararası öğrencilerin ifade özgürlüğü, güvenliği ve hakları konularında endişelere yol açtı.

Rümeysa Öztürk