Rümeysa Öztürk kimdir? ABD'de gözaltına alınan Rümeysa Öztürk kaç yaşında, nereli?

ABD'de gözaltına alınmasıyla birlikte kamuoyunun dikkatini çeken ve özellikle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Rümeysa Öztürk, son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Hakkında ortaya atılan iddialar ve yöneltilen suçlamalar, hem Türkiye'de hem de uluslararası medyada büyük ilgi gördü. Peki, Rümeysa Öztürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, gözaltı süreciyle birlikte hayatı mercek altına alınan Rümeysa Öztürk'ün biyografisi, eğitim geçmişi ve hakkında merak edilen tüm detaylar…

RÜMEYSA ÖZTÜRK KİMDİR?

Rümeysa Öztürk, akademik başarılarıyla öne çıkan ve ABD'de yürüttüğü doktora eğitimiyle dikkat çeken 30 yaşında bir Türk öğrencidir. Türkiye'de lise eğitimini birincilikle tamamlayan Öztürk,lisans eğitimini çift anadal programı ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nde tamamlamış, ardından Amerika'da Columbia Üniversitesi Teachers College'da yüksek lisans derecesi almıştır.

Rümeysa Öztürk

Eğitimine yurtdışında devam eden Öztürk, Fulbright bursunu kazanarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiş ve Massachusetts'teki Tufts Üniversitesi'nde "Çocuk Eğitimi ve İnsan Gelişimi" alanında doktora yapmaya başlamıştır.

Rümeysa Öztürk kimdir

25 Mart 2025 akşamı, iftara gitmek üzere evinden çıktığı sırada, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı sivil ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) görevlileri tarafından gözaltına alınan Rümeysa Öztürk, bu olayla birlikte geniş bir kamuoyu gündeminin merkezine yerleşmiştir. Hakkındaki iddialar ve gözaltı süreci, hem Türkiye'de hem de uluslararası platformlarda yakından takip edilmektedir.

Rümeysa Öztürk ABD