Ruhsatı 2.5 ay önce iptal edilen taksi denetime takıldı

İstanbul'un 39 ilçesinde eş zamanlı olarak 'Yeditepe Huzur' denetimi gerçekleştirildi. Taksim'de oluşturulan denetim noktasında, durdurulan araçlar polis tarafından didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

İsmini vermek istemeyen taksi sürücüsü, ruhsatın iptal edildiğinden haberinin olmadığını iddia ederek "Benimle alakalı bir durum değil, diğer şoför arkadaşla ilgili bir durum. Biz de ansızın karşılaştık. Herhalde sistemsel bir durum oldu, o nedenle gözükmedi. 20 gün oldu ben bu aracı aldım. Ehliyetimle, şoförlüğümle ya da benim hizmetimle alakalı bir problem yok. Geçmişten olduğu için bende şu an şaşırdım yani" dedi.