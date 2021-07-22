Rubella Nedir, Nasıl Bulaşır? Hamilelikte Rubella (Kızamıkçık) Pozitif Olması Ne Demek?

Rubella, ekzantemle sonuçlanan viral bir hastalıktır.

Rubella, ekzantemle sonuçlanan viral bir hastalıktır. Burun ve ağızdan akıntı ile doğrudan temas yoluyla bir çocuktan diğerine geçer.

Rubella Nedir, Nasıl Bulaşır?

Rubella, kızamıkçık virüsünün neden olduğu çok bulaşıcı (kolay yayılan) bir hastalıktır. Genellikle hafif bir hastalıktır. Ancak nadir durumlarda daha ciddi sorunlara neden olabilir. Hamileyseniz ve kızamıkçık virüsüne yakalanırsanız, bebeğiniz (fetüs) de enfekte olabilir. Bu, konjenital kızamıkçık sendromu (CRS) olarak bilinen ciddi kusurlar dahil olmak üzere doğum kusurlarına neden olabilir. CRS işitme kaybına, göz problemlerine, kalp problemlerine ve diğer komplikasyonlara sebebiyet verebilir.

Kızamıkçık virüsü çoğunlukla enfeksiyonu olan birinin ağzından, burnundan veya gözlerinden gelen sıvı damlacıklarıyla yayılır. Enfeksiyonu olan bir kişi bu damlacıkları öksürerek, hapşırarak, konuşarak veya yiyecek ve içecekleri paylaşarak yayabilir. Üzerinde damlacıklar olan bir şeye dokunarak ve ardından ellerinizi yıkamadan önce gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunarak enfekte olabilirsiniz.

Rubella Belirtileri Nelerdir?

Yaklaşık üç gün süren yüzde ve boyunda başlayan, vücudu saran kırmızı veya pembe döküntünün yanı sıra;

Yüksek ateş,

Boğaz ağrısı,

Öksürük,

Burun akıntısı veya tıkanma,

Baş ağrısı,

Gözde hafif kızarıklık veya şişlik,

Kendini iyi hissetmemek,

Özellikle kulakların arkasında ve boyunda şişmiş lenf düğümleri,

Eklem ağrısı,

İştah kaybı,

Mide bulantısı,

Testislerde (erkeklerde) geçici ağrı belirtiler arasındadır.

Kızamıkçık Önlenebilir mi?

Kızamıkçık aşısı, aşılanan 10 kişiden en az 9'unu bu hastalığa yakalanmaktan korur. Ülkemizde aşı, MMR (kızamık, kabakulak ve kızamıkçık) ve MMRV (kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve suçiçeği) aşılarının bir parçasıdır. Çoğu çocuk aşıyı normal aşılarının bir parçası olarak alır.

Hamile kalmayı planlıyorsanız ve kızamıkçığa karşı bağışık olup olmadığınızı bilmiyorsanız, öğrenmek için bir kan testi yaptırın. Bağışıklığınız yoksa kızamıkçık aşısını hamile kalmadan 1 ay öncesine kadar güvenle yaptırabilirsiniz. Bağışıklığınız yoksa ve hamile kalmadan önce aşı olmadıysanız, virüsle temastan kaçınmak için ekstra özen gösterin. Bebeklerin ve küçük çocukların tükürüğünden kaçının ve ellerinizi sık sık yıkayın.

Hamilelikte Rubella (Kızamıkçık) Pozitif Olması Ne Demek?

Hamileyseniz ve hamileliğinizin ilk birkaç ayında kızamıkçık (Alman kızamığı) varsa, virüsün gelişmekte olan bebeğinize ciddi zarar verme ihtimali yüksektir. Virüs gelişen organları etkiler ve bebek ciddi bir sakatlıkla doğabilir - buna konjenital kızamıkçık sendromu denir. Doğuştan kızamıkçık sendromu ile ilişkili sorunlar arasında katarakt, sağırlık ve kalp, akciğer ve beyin anormallikleri bulunur. Hamileliğin ilk üç ayında kızamıkçık enfeksiyonu geçirmeniz de düşük yapma riskinizi artırır.

Rubella normalde, enfekte bir kişiyle aynı odada ve ona yakın olmak gibi yakın temas yoluyla edinilir. Hamileyseniz ve kızamıkçık olan biriyle temasa geçerseniz, kızamıkçık durumunuzu kontrol etmek için gerekli adımları atmalısınız. Ebeniz veya doktorunuz bununla ilgili bir kayıt tutabilir. Kadınların çoğu, önceki aşılama nedeniyle bağışıktır ve kızamıkçık geliştirmeyecektir.

Bebeğinizin doğuştan kızamıkçık sendromu geliştirme riski, hamileliğinizin ilk 20 haftasında en yüksektir ve en yüksek risk, bebeğinizin sizden kızamıkçık kapma şansının yüksek olduğu rahimde (hamileliğin ilk 12 haftasında en yüksektir). 20 haftadan fazla hamileyseniz risk çok daha düşüktür. Neyse ki, çoğu kadın ve çocuk kızamıkçığa karşı bağışık olduğundan, doğuştan kızamıkçık sendromu ülkemizde artık oldukça nadirdir.

Hamile kalmadan önce kan testi yaptırmalısınız. Kızamıkçık bağışıklığı için yapılan kan testi, kızamıkçık (Alman kızamığı) bağışıklığınızı göstermek için kanınızdaki antikorları kontrol eder. Unutmayın ki, kızamıkçık enfeksiyonunun tedavisi yoktur.

Kaynak: Hürriyet