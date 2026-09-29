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Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi

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Ünlü televizyoncu Ashley James idrar kaçırma küloduyla poz verdi
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İngiliz televizyon yıldızı Ashley James, doğum sonrası yaşadığı idrar kaçırma sorununu takipçileriyle paylaştı. Paris yolculuğunda kullandığı pedleri trende unutan iki çocuk annesi James, çözümü özel bir iç çamaşırında buldu. Ünlü isim, idrar kaçırma küloduyla verdiği pozu da sosyal medya hesabından yayınladı.

İngiliz televizyon yıldızı Ashley James, doğumdan sonra yaşadığı sağlık sorununu takipçileriyle paylaşmaktan çekinmedi. Partneri Tommy Andrews ile Paris’e giden 39 yaşındaki James, yanında bulundurduğu inkontinans pedlerini trende unutunca zor durumda kaldı. Ünlü isim, çözümü idrar kaçırmaya karşı kullanılan özel bir iç çamaşırında bulurken verdiği pozu da sosyal medya hesabından yayımladı. 

PARİS YOLCULUĞUNDA ZOR ANLAR

This Morning programıyla tanınan Ashley James, doğum günü hediyesi olarak partneri Tommy Andrews ile Celine Dion konserini izlemek üzere Paris’e gitti. Ancak James, inkontinans sorununa karşı kullandığı pedlerin bulunduğu çantasını Eurostar treninde unutunca beklemediği bir sorunla karşı karşıya kaldı.

Paris’te aradığı ürüne ulaşmakta güçlük çeken James’in yardımına partneri yetişti. Tommy Andrews, ped bulamayınca inkontinans için üretilen özel külotlardan satın aldı. James ise yaşadığı durumu saklamak yerine sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı tercih etti. 

DOĞUMDAN SONRA BAŞLADI

İki çocuk annesi Ashley James, yaşadığı sorunun ilk doğumunun ardından başladığını daha önce de anlatmıştı. James, 2021 yılında oğlu Alfie’yi dünyaya getirirken üçüncü derece yırtık yaşadığını, bunun zamanında fark edilmemesi ve yanlış şekilde dikilmesi sonrasında inkontinans problemiyle karşı karşıya kaldığını açıklamıştı.

Yaşadıklarını takipçileriyle açık bir şekilde paylaşan televizyon yıldızı, Paris’te kullandığı özel iç çamaşırıyla kamera karşısına geçerek doğum sonrası yaşadığı sorunlara bir kez daha dikkat çekti.

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