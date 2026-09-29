Soruşturma genişliyor, hakemler ifadeye çağrılıyor! Deniz Ateş Bitnel kendisi duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türk futbolunda gündemi sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturması genişliyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişinin gözaltına alınmasının ardından bu kez aktif ve eski hakemlere yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

HAKEMLER İFADEYE ÇAĞRILIYOR

Soruşturma kapsamında Süper Lig ve 1. Lig'de halen görev yapan veya geçmişte görev almış hakemlerin ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı belirtildi.

Hakemlerin hangi sıfatlarla ifadeye çağrıldığına ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, eski hakem Deniz Ateş Bitnel kendisinin tanık sıfatıyla davet edildiğini duyurdu.

DENİZ ATEŞ BİTNEL KENDİSİ DUYURDU

Bitnel, yaptığı açıklamada Vatan Emniyet'e tanık olarak ifade vermek üzere çağrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tanık ifademe başvurulmak üzere Vatan Emniyet'e davet edildim. Futbolu kirletenlerden kurtulmak için, mobbinge uğrayan genç hakem kardeşlerimin sesi olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.”

Bitnel'in açıklaması, soruşturmanın hakemlerin tanıklıklarına da başvurulacak şekilde genişlediğini gösteren dikkat çekici gelişmelerden biri oldu.