Bomba iddia: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun koltuğuna o oturacak

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Türk futbolunu sarsan “Hakemler Dosyası” soruşturmasının ardından gözler Merkez Hakem Kurulu'nun geleceğine çevrildi. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınırken, Gündoğdu'nun görevine devam etmesinin beklenmediği belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından MHK Başkanlığı için sürpriz bir isim gündeme geldi.

MHK'NİN YENİ BAŞKANI İÇİN BOMBA İDDİA

Gazeteci Haluk Yürekli, Ferhat Gündoğdu'nun yerine Mustafa Kamil Abitoğlu'nun getirilebileceğini öne sürdü. Yürekli, konuyla ilgili açıklamasında, "Yeni MHK Başkanı olarak Mustafa Kamil Abitoğlu'nun atanacağı söyleniyor." ifadelerini kullandı.

Henüz TFF tarafından MHK Başkanlığı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, Abitoğlu'nun isminin gündeme gelmesi dikkat çekti.

FERHAT GÜNDOĞDU GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da operasyon düzenlenmişti. Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmada bazı şüpheliler hakkında “eziyet” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına ilişkin iddialar araştırılıyor.

MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU KİMDİR?

15 Haziran 1970'te Antalya'da dünyaya gelen Mustafa Kamil Abitoğlu, Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun oldu. Hakemlik kariyerine 1990'lı yılların ortalarında başlayan Abitoğlu, alt liglerdeki görevlerinin ardından 2006 yılında Süper Lig hakemliğine yükseldi. Süper Lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa karşılaşmalarında düdük çalan Abitoğlu, profesyonel kariyerinde toplam 264 maç yönetti. Aktif hakemlik kariyerini 2014-2015 sezonunun sonunda oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasıyla tamamladı. Hakemliği bıraktıktan sonra gözlemcilik ve futbol yöneticiliği alanlarında görev yapan Abitoğlu, 2020 yılında Serdar Tatlı başkanlığındaki MHK'ye üye olarak atandı. Abitoğlu, 2024 yılında Ferhat Gündoğdu başkanlığında oluşturulan MHK'de de görev aldı.