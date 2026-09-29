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Bilecik'te mısır üreticilerinin kabusu olan 350 kiloluk domuz avcılarca vuruldu

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Bilecik'te mısır üreticilerinin kabusu olan 350 kiloluk domuz avcılarca vuruldu
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Bilecik merkez Karasu ve Güvencedere mevkiinde mısır tarlalarını talan eden 350 kiloluk dev domuz, avcıların uzun takibi sonucu vuruldu. Salınan köpeklerin bulduğu dev domuzun yaklaşık 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilirken, mısır üreticileri avcılara teşekkür etti.

Bilecik'te mısır tarlarını talan eden ve üreticinin kabusu olan 350 kiloluk dev domuz avcılar tarafından vuruldu.

Bilecik merkez Karasu ve Güvencedere mevkiinde mısır tarlarına talan eden ve üreticilerin kabusu olan domuzlar avcıları harekete geçirdi. İslam Arar, Turan Avcı, Erman Arar, Tolga Hasra ve Mesut Güvercin'den oluşan ekip iki mevkide domuz avına çıktı. Salınan köpekler mısır tarları içinde üreticini kabusu olan dev domuzu buldu. Domuz uzun takipleri sonucu vurulurken, büyüklüğü ve kilosu hayrete düşürdü. Domuzun yaklaşık 350 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilirken, mısır üreticileri avcılara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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