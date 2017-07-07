Rtib Türkiye Toplantıları' Malatya'da Yapıldı

Rusya-Türkiye İşadamları Birliği (RTİP) Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, çeyrek asırdan fazladır Rusya'da bulunduğunu belirterek, "Rusya ilk defa bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçiyor" dedi.



Türkiye-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesi adına gerçekleştirilen RTİP Türkiye Toplantılarının sonuncusu Malatya'da düzenlendi. Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.



Toplantıda ilk olarak söz alan Rusya-Türkiye İşadamları Birliği (RTİP) Yönetim Kurulu Başkanı Naki Karaaslan, Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin 500 yılla dayandığını belirterek, "Bu çok önemli bir konu. Dünya tarihinde 500 yıl önce olmayan bir sürü devlet vardır. Bu 500 yıllık dönemde zaman zaman sıkıntılar olmuş, ilişkilerde kırılmalar yaşanmış ama sonu her zaman mutlu bitmiştir" dedi.



"Rusya ve Türkiye bölgenin vazgeçilmez iki devleti"



Bölgenin ve Rusya'nın sıkıntılarının bilindiğini ifade eden Karaaslan, "Biliyorsunuz Rusya'da Batı yaptırımlarından dolayı, ben yaklaşık çeyrek asırdan fazladır oradayım Rusya ilk defa bu kadar sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Ama Rusya çok büyük bir devlet, Türkiye çok büyük bir devlet. Bölgenin iki tane vazgeçilmezi. ve bu bölge huzuru, refahı bu iki ülkenin ilişkilerinden geçiyor. Çok sıkıntılı bir dönemden sonra çok güzel bir zaman yaşayacağız. Ama iş dünyasının da buna hazır olması lazım" diye konuştu.



"Türk inşaat sektöründe Rusya'nı yeri ayrı"



Rönesans Holding Genel Müdürü Onur Kireli de Türk inşaat sektöründe Rusya'nın yerinin önemli olduğunu belirterek, "Şu ana kadar Rusya'da bin 910 projeyi Türk müteahhitler yaptı. Bunun toplam değeri 65 milyar doların üzerinde" dedi.



2000'li yıllardan 2015 yılına kadar Türk işadamlarının Rusya'da kesintisiz bir büyümesinin olduğunu belirten Kireli, "Malumunuz 2015 yılında talihsiz bir kazadan sonra bu süreç biraz soğumaya girdi. Ama çok şükür 31 Mayıs'tan sonraki bu yaptırımların kaldırılması ile beraber inşallah hedefimiz eski rakamlara biran önce ulaşmaktır" diye konuştu.



"Kayısı da istenilen rakamlara ulaşamadık"



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise konuşmasında kayısıda elde etmek istedikleri rakamların çok gerisinde olduklarını ifade ederek, "Bu hepimizin eksikliği. Sadece bir kurumla kayısıyı istediğimiz noktaya getirmek mümkün görülmüyor. Şehrin tüm dinamiklerinin kayısı ile ilgili ortak bir çalışmayı beraber yapması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.



"İki ülke arasındaki ilişkiler bölge huzuru adına önemli"



Rusya ile Türkiye'nin komşu ülkeler olduğuna dikkat çeken Erkoç, iki ülkenin de bölgede stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerinin üst seviyelere çıkarılmasının bölgenin huzuru açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Erkoç, "RTİB heyeti ile görüşmemizde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Malatya'nın Rusya'ya olan ihracatının da arttırılmasına nasıl katkı sunacaklarını da ele aldık" dedi.



"İki ülkenin birbirine ihtiyacı var"



Bölgenin huzuru için Türkiye-Rusya ilişkilerinin önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise iki ülkenin öneminin son yaşanan uçak krizi ile bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. Çakır, "Yaşanan krizde görüldü ki, Türkiye'nin Rusya'ya, Rusya'nın da Türkiye'ye ihtiyacı var. Bölgenin huzuru için dünya barışı için böyle olduğunu hep birlikte gördük" diye konuştu.



Bölgedeki en ufak bir olumsuzluğun iki ülkeyi de etkilediğini ifade eden Çakır, "Biz ticari ilişkileri geliştirerek bu siyasi ve ticari işbirliği ile bölgedeki huzura ve istikrara da yatırım yapmış olacağız" ifadelerine yer verdi.



Malatya Vali Vekili Miktat Alan da gelişen dünyaya paralel bir şekilde Türkiye'nin de her geçen gün büyüyüp, geliştiğini belirterek, "Ülkemiz bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik etkin roller üstlenmektedir" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından toplantıya geçildi. - MALATYA