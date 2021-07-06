Ronaldo Nazario kimdir? Ronaldo Nazario kaç yaşında, nereli? Ronaldo Nazario biyografi!

Kariyeri boyunca sayısız başarıları bulunan Ronaldo, 1994, 1998, 2002 ve 2006'da 4 FIFA Dünya Kupası üst üste Brezilya milli takımında yer alarak oldukça takdir toplayan bir başarı elde etmiştir. Peki, Ronaldo Nazario kimdir? Ronaldo Nazario kaç yaşında, nereli? Ronaldo Nazario mesleği nedir? Ronaldo Nazario hayatı ve biyografi nedir?

Kariyeri boyunca sayısız başarıları bulunan Ronaldo, 1994, 1998, 2002 ve 2006'da 4 FIFA Dünya Kupası üst üste Brezilya milli takımında yer alarak oldukça takdir toplayan bir başarı elde etmiştir. Ronaldo, yer aldığı 4 Dünya Kupası'nda iki kez kupayı kaldırma sevinci yaşamış ve aynı zamanda sonradan Alman yıldız Miroslav Klose tarafından 2014 FIFA Dünya Kupası'nda kırılan "Dünya Kupaları Tarihinin En Golcü Futbolcusu" rekorunun bir önceki sahibidir. Miroslav Klose toplam 16 gol atarken, Ronaldo 15 gol atmıştır. Peki, Ronaldo Nazario kimdir? Ronaldo Nazario kaç yaşında, nereli? Ronaldo Nazario mesleği nedir? Ronaldo Nazario hayatı ve biyografi nedir? İşte detaylar haberimizde…

RONALDO NAZARİO KİMDİR?

Ronaldo Luís Nazário de Lima, (d. 18 Eylül 1976, Rio de Janeiro) genellikle Ronaldo olarak bilinen, forvet olarak oynayan Brezilyalı emekli bir futbolcudur. Popüler olarak El Fenomeno (Fenomen) olarak adlandırılan oyuncu, tüm zamanların en büyük futbolcularından biri olarak kabul edilir. En iyi dönemlerinde hız, çalımlar, klinik bitirici ve top sürme ile tanınıyordu. 1990'larda Ronaldo, Cruzeiro, PSV, Barcelona ve Inter Milan için kulüp düzeyinde oynadı. İspanya ve İtalya'ya yaptığı geçişler, Diego Maradona'dan sonra, 21. doğum gününden önce iki kez dünya transfer rekorunu kıran ikinci oyuncu oldu. 23 yaşına geldiğinde kulüp ve ülke için 200'den fazla gol attı. Ciddi diz yaralanmaları ve iyileşme nedeniyle neredeyse üç yıl boyunca hareketsiz kaldıktan sonra, Ronaldo 2002 yılında Real Madrid'e katıldı, onu Milan ve Corinthians takip etti.

Ronaldo, 1996, 1997 ve 2002'de Yılın FIFA Dünya Oyuncusu'nu, 1997 ve 2002'de Ballon d'Or'u ve 1998'de Yılın UEFA Kulüp Futbolcusu'nu kazandı. 1997'de La Liga En İyi Yabancı Oyuncu oldu. La Liga'da 34 gol attıktan sonra Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazandı ve 1998'de Yılın Serie A Futbolcusu seçildi. Dünyanın en pazarlanabilir sporcularından biri olan ilk Nike Mercurial kramponları - R9 - 1998'de Ronaldo için görevlendirildi. 2004 yılında Pelé tarafından derlenen yaşayan en büyük futbolcular arasında FIFA 100 listesinde yer aldı. Brezilya Futbol Müzesi Onur Listesi'ne ve İtalyan Futbol Onur Listesi'ne girdi.

Ronaldo 98 maçta Brezilya için oynadı, 62 gol attı ve millî takımının üçüncü en yüksek golcüsü oldu. Ronaldo 17 yaşındayken 1994 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Brezilyalı takımın en genç üyesiydi. 1998 FIFA Dünya Kupası'nda, turnuva oyuncusu olarak Altın Top aldı ve Brezilya'nın finale ulaşmasına yardım ederek Fransa'ya yenilgiden saatler önce konvülsiyon geçirdi. 2002'de ikinci bir Dünya Kupası kazandı. Rivaldo ve Ronaldinho'yla ileri üçte oynadı. Ronaldo finalde iki gol attı ve turnuvanın en iyi golcüsü olarak Altın Ayakkabı aldı. 2006 FIFA Dünya Kupası'nda Ronaldo, o zamanlar Dünya Kupası rekoru olan 15. Dünya Kupası golü'nü attı. Ayrıca 1997'de turnuva oyuncusu olduğu Copa América'yı ve en iyi golcüsü olduğu 1999 Copa América'yı kazandı.

Daha fazla sakatlık geçiren Ronaldo, 2011 yılında profesyonel futboldan emekli oldu. Mevkisine yeni bir boyut getiren çok fonksiyonlu bir forvet olarak, takip eden bir bitirici için olağanüstü bir etki yarattı. Emekli olduktan sonra Ronaldo, 2000 yılında atandığı Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İyi Niyet Elçisi olarak çalışmalarına devam etti. 2014 FIFA Dünya Kupası için büyükelçi olarak görev yaptı. Ronaldo, kulübün hisselerinin %51'ini satın aldıktan sonra Eylül 2018'de La Liga kulübü Real Valladolid'in çoğunluk sahibi oldu.

ERKEN DÖNEM

Ronaldo Luís Nazário de Lima 18 Eylül 1976'da Nélio Nazário de Lima ve Sônia dos Santos Barata'nın üçüncü çocuğu olarak Rio de Janeiro'da doğdu. Ronaldo'nun bir erkek kardeşi Nélio Jr. Rio de Janeiro'nun bir banliyösü Bento Ribeiro sokaklarında oynadı. Annesi, "Onu her zaman sokakta okula gitmesi gerektiğinde arkadaşlarıyla top oynarken buldum. Biliyorum, savaşımı kaybettim." 12 yaşında Social Ramos atletik kapalı futsal takımına katıldı ve ilk sezonunda takımın 12 golünün 11'ini tek bir oyunda attı. 166 golle şehir gençlik ligine liderlik etti. Futsal becerilerini geliştireceğine inanan Ronaldo, "futsal her zaman ilk aşkım olacak" dedi. São Cristóvão'ya koçluk yapan eski Brezilyalı oyuncu Jairzinho tarafından keşfedilen Ronaldo, yeteneklerini sergilediği São Cristóvão gençlik takımı için oynadı. Ronaldo'nun Brezilya'daki temsilcileri Reinaldo Pitta ve Alexandre Martins onu 13 yaşında olarak imzaladılar. Pitta, "Hemen diğer oyunculardan farklı bir şey olabileceğini gördük." dedi. Çocuk dahisi olarak tanınan Jairzinho, 16 yaşındaki çocuğu eski kulübü Cruzeiro'ya tavsiye etti.

Ronaldo, aynı zamanda "FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülünü tam 3 kez kazanarak bu alanda Zinedine Zidane, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo gibi isimlerle anılmayı başarmıştır. Ayrıca Ronaldo, 1997 ve 2002 yıllarında iki kez Ballon d'Or ödülüne layık görülmeyi de başarmıştır. Her ne kadar Brezilya milli takımı ile kazandığı kupalar akılda kalsa da Ronaldo, kulüp bazında da ciddi anlamda başarılar elde etmiştir. 1993 yılında başlayan profesyonel kariyerini 2011 yılında sonlandırana dek, Cruzeiro, PSV Eindhoven, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, Milan ve Corinthians gibi takımlarda forma giyen Ronaldo, çıktığı 343 lig maçında toplam 247 kez fileleri havalandırma başarısı göstererek oldukça yüksek bir performans sergilemiştir. Bu kulüplerde lig maçlarının yanı sıra çıktığı ulusal ve uluslararası kupa maçlarını da hesaba katacak olursak Ronaldo, toplam 518 resmi maçta 352 gole ulaşmış olmaktadır. Bu çok büyük bir başarıdır.

Ronaldo Futbola Cruzeiro'da başlayan Ronaldo, burada 47 maçta 44 gol atarak, Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bu istatistikler sonucu aynı zamanda Cruzeiro'nun iki de kupa kazanmasını sağlayan Ronaldo, 1994'te Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven'a transfer olmuştur. PSV formasıyla geçirdiği iki sezonda ki bu ikinci sezonun yarısında sakatlığı sebebiyle forma giyemediği halde toplam 57 resmi maçta forma giyen Ronaldo 54 kez fileleri havalandırma başarısı göstermiştir. Ronaldo, PSV ile Hollanda Kupası ve Hollanda Süper Kupası'nı kazanma başarısı göstermiştir. Bu performansının ardından Barcelona'nın radarına takılan Ronaldo, 2 sezon geçirdiği PSV Eindhoven'dan Barcelona'ya transfer olmuştur. Barcelona'da geçirdiği 1 sezonda, İspanya Kral Kupası'nı, UEFA Kupası'nı ve İspanya Süper Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Ronaldo, çıktığı 49 resmi maçta 47 gol atarak akıl almaz bir performansa imza atmıştır.