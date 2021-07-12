Romanya Ankara Büyükelçisi Tinca, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti
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Romanya Ankara Büyükelçisi Tinca, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti

Romanya Ankara Büyükelçisi Tinca, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, ülkesinin Nevşehir-Kayseri Fahri konsolosu iş adamı Mehmet Dinler ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, ülkesinin Nevşehir-Kayseri Fahri konsolosu iş adamı Mehmet Dinler ile birlikte Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Nevşehir'e geldi. Hafta sonunu ailesi ile birlikte Nevşehir-Kayseri Fahri Konsolosu işadamı Mehmet Dinler'in davetlisi olarak Kapadokya'da geçiren Romanya Ankara Büyükelçisi Tinca, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaretinde Valilik Şeref defterini imzalayan Romanya Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, burada yaptığı açıklamada turizm ile öne çıkan böylesine eşsiz bir bölgede olmaktan dolayı son derece mutlu olduğunu kaydetti. Tinca, "Turizm ile öne çıkan böylesine eşsiz bir bölgede misafirperverler tarafından ağırlanmak böylesine bir Vali Hanım ve Belediye Başkanı ve Fahri Konsolos olduğu için şanslıyım. Kapadokya bölgesinin eşsiz güzelliklerini ilk defa yukarıdan görmüş oldum. Bir daha ki sefere önce yerden sonra havadan bakacağım" diye konuştu.

Romanya Ankara Büyükelçisi Stefan Tinca, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'e Romanya ile ilgili bilgiler verirken ülkesinin tanıtan kitap hediye etti. - NEVŞEHİR

Romanya Ankara Büyükelçisi Tinca, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti
Romanya Ankara Büyükelçisi Tinca, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti
Romanya Ankara Büyükelçisi Tinca, Nevşehir Valisi Becel'i ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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