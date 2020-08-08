Rocksteady Studios, Suicide Squad'ı DC FanDome etkinliğinde tanıtacak! Suicide Squad teaser
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Rocksteady Studios, Suicide Squad'ı DC FanDome etkinliğinde tanıtacak! Suicide Squad teaser

Batman: Arkham üçlemesini geliştiren Rocksteady tarafından tasarlanan Suicide Squad oyunu, DC FanDome etkinliği ile resmi olarak tanıtılacak. Dc FanDome etkinliği ne zaman? Suicide Squad oyunu çıkış tarihi ne zaman? Suicide Squad oyunu konusu nedir? Yeni Batman oyunu Batman: Gotham Knights ne zaman tanıtılacak? Sucide Squad Discord

Rocksteady Studios, Suicide Squad'ı DC FanDome etkinliğinde tanıtacak! Suicide Squad teaser
08.08.2020 08:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 08:51

Geçtiğimiz aylarda Suicide Squad ile ilgili oyun geliştirildiğine dair bazı söylentiler vardı. Rocksteady Studios bu duruma bir açıklık getirdi ve Twitter hesabı üzerinden ilk resmi duyuruyu açıkladı. DC FanDome etkinliği ile tanıtılacak Suicide Squad oyununun ilk gösteriminde Superman yer alıyor.

DC FANDOME ETKİNLİĞİ NE ZAMAN? SUICIDE SQUAD OYUNU ÇIKIŞ TARİHİ

DC FanDome etkinliği 22 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 20.00'de izleyebilirsiniz.

Resmi olarak tanıtımı yapılacak oyun hakkında net bilgiler bu tarihte verilecek.

Rocksteady Studios, Suicide Squad'ı DC FanDome etkinliğinde tanıtacak! Suicide Squad teaser

DC FANDOME ETKİNLİĞİ NEDİR?

Ayrıca, DC hayranları bu etkinlikte bir Batman oyunu için oynanış videosu veya tanıtım filmi görmeyi de bekliyor.

SUICIDE SQUAD OYUNU KONUSU

Paylaşılan splash art'a göre Superman, kötü adamlardan biri olabilir. Kullanılan renkler ve yüzünün aldığı şekil buna işaret ediyor. Teaserda ayrıca Bizarro da yer alıyor.

Oyunun konusu, Justice League ile de bağlantılı olabilir.

Rocksteady Studios, Suicide Squad'ı DC FanDome etkinliğinde tanıtacak! Suicide Squad teaser

Warner Bros. bu domainleri de takip için yakında açacaktır, daha fazlası için takipte kalın:

suicidesquadgame.com

suicidesquadkillthejusticeleague.com

Warner Bros'un kaydettiği diğer alan adları arasında şunlarda yer alıyor:

gothamknightsgame.com

SUICIDE SQUAD DISCORD SUNUCUSU AÇILDI

Rocksteady Studios, Twitter üzerinden daha hızlı bilgi alınabilmesi için bir Discord sunucusu da açtı.

Discord:http://discord.gg/SuicideSquadRS

Rocksteady Studios, Suicide Squad'ı DC FanDome etkinliğinde tanıtacak! Suicide Squad teaser

YENİ BATMAN OYUNU BATMAN: GOTHAM KNIGHTS

DC FanDome etkinliğinde açıklanması beklenen bir diğer oyun.

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