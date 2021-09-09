'Robotik cerrahi, daha az kanama ve erken taburcu olmayı sağlıyor'

ŞANLIURFA'da, yurt içinden ve dışından 300'den fazla bilim insanının katıldığı 'Uluslararası 11'inci Avrasya Üroonkoloji Kongresi'nde, robotik cerrahide yeni tedavi yöntemleri ve bilimsel çalışmalar ele alındı.

ŞANLIURFA'da, yurt içinden ve dışından 300'den fazla bilim insanının katıldığı 'Uluslararası 11'inci Avrasya Üroonkoloji Kongresi'nde, robotik cerrahide yeni tedavi yöntemleri ve bilimsel çalışmalar ele alındı. Prof. Dr. Erdem Canda, robotik cerrahinin üroonkolojideki önemine değinerek, "Tamamen kapalı yöntem oluyor; daha az kanama ve erken taburcu olmayı sağlıyor" dedi.

Şanlıurfa'da, Avrasya Üroonkoloji Derneği'nce 'Uluslararası 11'inci Avrasya Üroonkoloji Kongresi' düzenlendi. Otelde gerçekleştirilen kongreye 300'ün üzerinde bilim insanı katıldı. Yaklaşık 100 bilim insanı, pandemiden dolayı kongreye çevrim içi katılırken, 200 bilim insanı da Şanlıurfa'ya gelerek, salonda yer aldı. Yurt dışında üroonkoloji alanında araştırma yapan 22 yabancı bilim insanının konuşma yaptığı kongreye; ABD, Japonya, İngiltere, İtalya, İspanya, Kanada, Belçika ve Fransa'da yaşayan bilim insanları online katıldı. Üroonkoloji alanındaki yeni tedavi yöntemleri ve bulguların tartışıldığı kongrede, ameliyatlarda kullanılmaya başlanan robotik cerrahi yönteminin kanser tanısında etkin rolü olduğu kaydedildi.

'İLK AMACIMIZ GÖBEKLİTEPE 'Yİ TANITMAK'Bu yıl Avrasya Üroonkoloji Derneği olarak 11'inci kongreyi Şanlıurfa'da gerçekleştirdiklerini aktaran Prof. Dr. Derya Balbay, kentte uluslararası düzeyde tıp kongresi yaptıklarını söyledi. Buradaki ilk amaçlarının Göbeklitepe 'yi tanıtmak olduğunu belirten Balbay, "Ürologlar olarak hastalıklarda robotik cerrahinin çok önemli yer tuttuğunu biliyoruz. Bütün kanserlerde olduğu gibi üroloji kanserlerinde de artış var. Bu artışı iki grupta inceleyebiliriz. Eskiden teşhis edilemeyen kanserlerin günümüzde teşhis metotlarının değişmesi üzerine bu hastalıklar daha çok teşhis edilebilir hale geldi. Ürolojik kanserler, daha çok stres, obezite, çevre kirliği ve sigaradan dolayı çıkıyor" diye konuştu. 'BİRÇOK AVANTAJI VAR'Prof. Dr. Erdem Canda ise robotik cerrahinin üroonkolojideki yeri üzerine konuştu. Robotik cerrahinin ürolojik kanser ameliyatlarında da kullanıldığını anlatan Canda, "Robotik cerrahi bütün dünyada özellikle kanser hastalıklarında kullanılan bir yöntemdir. Biz de ürolojik kanserlerde en fazla prostat kanseri, böbrek ve mesane kanseri ameliyatlarında robotik cerrahiyi kullanıyoruz. Bu ameliyatı robot kendisi yapmıyor. Eğitim alan bir cerrah tarafından yapılıyor. Bu robotun 8 mm 4 tane kolunun karından açılan deliklerden girilmesiyle ameliyat yapılıyor. Gözün ulaşamadığı bölgeler büyütülerek bu işlem daha rahat yapılabiliyor. Elin ulaşamadığı yerlerde çok ince işçilik bu robotla yapılabiliyor. Bunun birçok avantajı vardır. Daha az kanama, tamamen kapalı bir yöntem oluyor. Bu yöntem daha az kanama ve erken taburcu olmayı sağlıyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı