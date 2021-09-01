Roblox şarkı kodları! Roblox şarkı ID! Popüler Türkçe ve Yabancı Roblox müzik kodları
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Roblox şarkı kodları! Roblox şarkı ID! Popüler Türkçe ve Yabancı Roblox müzik kodları

Roblox şarkı kodları! Roblox şarkı ID! Popüler Türkçe ve Yabancı Roblox müzik kodları
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

2006 yılında piyasaya sürülmesinin ardından oyun sektörüne damga vuran Roblox, oyunculara oyun oynarken sevdiği müzikleri dinleme fırsatı sunuyor. Sizler için, Roblox Türkçe ve Yabancı müzik kodlarını listeledik. Roblox müzik kodları nereye yazılır? Roblox Türkçe müzik ve şarkı kodları! Roblox şarkı ID!

Roblox şarkı ID! Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun yaratma sistemi Roblox, bugün dünya çağında oldukça popüler bir oyun ve büyük bir oyuncu kitlesine sahip. Roblox oynarken, müzik ve şarkı kodlarını kullanarak sevdiğiniz parçaları dinleme fırsatından hala yararlanmadıysanız çok şey kaybettiniz diyebiliriz.

Roblox müzik kodları sayesinde oyunda çeşitli kodları girerek istediğiniz şarkıları oyun oynarken dinleyebilirsiniz. İşte, Roblox Türkçe ve yabancı şarkı kodları...

ROBLOX MÜZİK KODLARI NEREYE YAZILIR?

Oyunda Radyo kısmına geldiğimizde "e" tuşuna bastığımızda açılacak olan kutuya çalmak istediğiniz Roblox şarkı kodunu yapıştırdığınızda seçmiş olduğunuz şarkıyı dinleyebileceksiniz.

ROBLOX TÜRKÇE MÜZİK VE ŞARKI KODLARI

  • Tarkan – Öp: 168573650
  • Ankara'nın Bağları: 874899465
  • Vay Delikanlı Gönlüm Vay: 1219364570
  • 15 Kişiye Saldırdım: 1303210438
  • Hayki – B1R: 1240945301
  • Reynmen – Leila: 4679972805
  • Reynmen – Radyoda Neşet: 4740514382
  • Ezhel – Felaket: 2629288137
  • Ben Fero – Son Hal: 4405639368
  • Elanur – Bela: 4093319960
  • Reynmen – Ela: 3849030854
  • Enes Batur –Son Diss: 1080860874
  • Enes Batur ft. Kaya Giray –Gel Hadi Gel: 2027652550
  • Reynmen –Hevesim Yok: 4779404065
  • Enes Batur Dolunay: 4640166506
  • Aleyna Tilki – Yalnız Çiçek: 2485463699
  • Aleyna Tilki – Cevapsız Çınlama: 631430785
  • Tarkan – Yolla: 1007285969
  • İrem Derici – Dantel: 427068781
  • Aleyna Tilki – O Sen Olsan Bari: 957448124
  • Hadise – Mesajımı Almıştı O: 3040687531
  • Ersay Üner – İki Aşık: 1246461918
  • Bahar Candan – Dondurma Gibisin: 650071761
  • Didomido feat EGLO G – Nimet:5584119391
  • Canbay Wolker – Fersah Fersah: 3459038375
  • Burak King – Yanıyoruz: 1367454528
  • Ben Fero – Baba Fingo: 3826787754
  • Adana Merkez: 313730003
  • Ben Fero – Demet Akalın: 3420122790
  • Ceza – Suspus: 2000042135
  • Ezhel & Murda – AYA: 5658974717
  • Killa Hakan & Ceza & Ezhel & Ben Fero – Fight Kulüp: 39680833118
  • Norm Ender – Mekanın Sahibi: 3508924579
  • Gazapizm – Heyecanı Yok: 1528555366
  • Reynmen – Derdim Olsun: 2811762247
  • Mero – Olabilir: 3486534969

ROBLOX YABANCI MÜZİK VE ŞARKI KODLARI

  • DJ Snake – Let Me Love You Ft. Justin Bieber: 525024125
  • Clean Bandit – Rockabye: 1141928708
  • J. Balvin Willy William – Mi Gente: 989214114
  • Ed Sheeran – Shape of You: 1349232024
  • Coffin Dance – Astronomia: 5180097131
  • Dance Monkey: 4517047588
  • BTS – Dynamite: 5597073660
  • Eminem – I'm Not Afraid: 131149175
  • Teriyaki Boyz – Tokyo Drift: 750353370
  • Billie Eilish – Bad Guy: 5370945078
  • Lil Nas X – Old Town Road: 2862170886
  • Epic Sax Guy: 130775431
  • PSY – Gangnam Style: 130844430
  • Darude – Sandstorm: 166562385
  • Skillet – Monster: 131395300
  • 2Pac – Changes: 3486534969
  • Eminem – I'm Not Afraid: 131149175
  • Tokyo Drift: 750353370
  • Skyrim - The Song of the Dragonborn: 138297303
  • Queen - Bohemian Rhapsody: 142058994
  • Eminem - Venom: 2493802314
  • 50 Cent - Candy Shop: 135212455
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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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Roblox şarkı kodları! Roblox şarkı ID! Popüler Türkçe ve Yabancı Roblox müzik kodları - Haberler
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