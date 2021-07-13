Rize kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Rize kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Rize kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Rize kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Rize kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Rize kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!
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Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Rize oldu. Peki, Rize kurban kesim yerleri nerededir? Rize kurban satış noktaları belli oldu mu? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri! Rize'de kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Rize kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Rize kurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Rize kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Rize kurban kesim yerleri 2021! Rize kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? Kurbanlık fiyatları ve kurbanlık kesim yerleri!2021 Kurban iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

RİZE KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBAN PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Rize kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

YER ADIADRESİLETİŞİM
RİZE BELEDİYESİ ÇOK KATTLI HAYVAN PAZARIBOĞAZ MAHALLESİ VADİ CAD.NO:71 MERKEZ RİZE04642142679
ÇOK KATLI HAYVAN PAZARIBOĞAZ MAHALLESİ VADİ CADDESİ NO:71 MERKEZ/RİZE04642142679
ÇAMLIHEMŞİN YOLU ÜZERİ CENGİZ İNŞAAT TESİSLERİ YANI ARDEŞENÇAMLIHEMŞİN YOLU ÜZERİ CENGİZ İNŞAAT TESİSLERİ YANI ARDEŞEN/RİZEARDEŞEN BELEDİYESİ 04647151005- ARDEŞEN MÜFTÜLÜĞÜ 04647151064
ŞAİRLER MAHALLESİ OĞUZLAR CAMİİ MEVKİŞAİRLER MAHALLESİ OĞUZLAR CAMİİ MEVKİcayeli@diyanet.gov.tr
ÇAYELİ ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ BAHÇESİYENİPAZAR MAHALLESİ FEHMİ OZAN CADDESİcayeli@diyanet.gov.tr
YAMANTÜRK ORTAOKULU BAHÇESİYENİPAZAR MAHALLESİ 9 MART CADDESİcayeli@diyanet.gov.tr
İSHAKOĞLU İLKOKUL BAHÇESİKÜÇÜKTAŞHANE MAHALLESİ AMİRAL HASAN SARIOĞLU CADDESİcayeli@diyanet.gov.tr
MADENLİ BELDESİ YENİ MAHALLEMADENLİ BELDESİ YENİ MAHALLE KÜME EVLERİ NO:205337388834
ŞAİRLER MAHALLESİ AŞAĞI KISIM DERECİVARI MEVKİİŞAİRLER MAHALLESİ AŞAĞI KISIM DERECİVARI MEVKİİ 246 ADA 1 PARSEL05337388834
BEYAZSU KÖYÜ PAŞAN CAMİİ YANIBEYAZSU KÖYÜ PAŞAN CAMİİ MEVKİİ 134 ADA 11 PARSEL05337388834
YER ADIADRESİLETİŞİM
KURBAN KESİM ALANIFINDIKLI AKSU MAH. LİPTON ÇAY FABRİKASI ARKASINDA BULUNAN 715 ADA 1 PARSEL YANINDAKİ TESCİL DIŞI ARAZİ0 464 511 30 93
BELEDİYE MEZBAHANESİMERKEZ ÇAY FABRİKASI ALTI4643314213
ZAFER MAHALLESİ (KURBAN KESİM YERİ)ZAFER MAHALLESİ DERE MEVKİİ PAZAR-HEMŞİN KARA YOLU ÜZERİ 2. KM'DE MEVCUT OLAN "KURBAN SATIŞ YERİ"NİN KARŞI TARAFININ "KURBAN KESİM YERİ" OLARAK BELİRLENMİŞTİR(464)6121057
İYİDERE BELEDİYESİ MEZBAHANESİHAZAR MAHALLESİ İKİZDERE CADDESİ NO:38(KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ MEZBAHANE) İYİDERE/ RİZE0 464 321 25 65

Devamı için Diyanet'in sitesine bakabilirsiniz...

DİYANET 2021 KUBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

RİZE KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021

YER ADIADRESİLETİŞİM
RİZE BELEDİYESİ ÇOK KATTLI HAYVAN PAZARIBOĞAZ MAH. VADİ CAD.NO:71 MERKEZ RİZE04642142679
ÇOK KATLI HAYVAN PAZARIBOĞAZ MAHALLESİ VADİ CADDESİ NO:71 MERKEZ/ RİZE04642142679
ÇAMLIHEMŞİN YOLU ÜZERİ CENGİZ İNŞAAT TESİSLERİ YANI ARDEŞENÇAMLIHEMŞİN YOLU ÜZERİ CENGİZ İNŞAAT TESİSLERİ YANI ARDEŞEN -RİZEARDEŞEN BELEDİYESİ 04647151005- ARDEŞEN MÜFTÜLÜĞÜ 04647151064
İNCESIRT KÖYÜ KİREÇHANE MEVKİİİNCESIRT KÖYÜ 65/205327888831
ADALAR MAHALLESİADALAR MAHALLESİ DERECİVARI 1340 ADA 12 PARSEL05326134417
SABUNCULAR MAH. DERECİVARI MEVKİİSABUNCULAR MAH. DERECİVARI MEVKİİ 1400 ADA 129 PARSEL05415930853
KURBAN SATIŞ ALANIFINDIKLI AKSU MAH. LİPTON ÇAY FABRİKASI ARKASINDA BULUNAN 715 ADA 1 PARSEL YANINDAKİ TESCİL DIŞI ARAZİ0 464 511 30 93
BELEDİYE MEZBAHANE YANIMERKEZ CAY FABRİKASI ALTI0(464)3314213
ZAFER MAHALLESİ (KURBAN SATIŞ YERİ)ZAFER MAHALLESİ DERE MEVKİ PAZAR-HEMŞİN KARA YOLU ÜZERİ 2. KM'DEKİ MEVCUT ALANIN "KURBAN SATIŞ YERİ" OLARAK BELİRLENMİŞTİR.(464)6121057
DEREPAZARI BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİERİKLİMANI MAHALLESİ BELEDİYE ARAÇ PARKI ALANI ÖKSÜZ PETROL YANIDEREPAZARI/RİZE0 464 311 37 88
YER ADIADRESİLETİŞİM
BELEDİYE KURBANLIK HAYVAN SATIŞ YERİHAZAR MAHALLESİ G44-6-02-6-4DPAFTA, 340ADA, 30 PARSEL (HAZAR MAHALLESİ TIR PARKI) ÜZERİNDEKİ MEVCUT ALAN İYİDERE/ RİZE464 321 25 65

Devamı için Diyanet'in resmi sitesine bakabilirsiniz...

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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Rize kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Rize kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kurban kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri! - Haberler
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