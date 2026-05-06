CHP'nin 'mutlak butlan' davasında 5. duruşma bugün başlıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davada gözler bugün yapılacak duruşmaya çevrildi. Ankara’da görülecek davada, aralarında görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 12 sanık hakim karşısına çıkacak.

Davada sanıkların, “oylamaya hile karıştırma” suçunu işledikleri iddia edilirken, haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

KILIÇDAROĞLU DOSYADA “MAĞDUR” SIFATIYLA YER ALIYOR

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı CHP delegelerinin suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dosyada “mağdur” sıfatıyla yer alıyor.

Bugünkü duruşmada tanıkların dinlenmesi beklenirken, mahkemenin ilerleyen süreçte yeni ara kararlar alabileceği değerlendiriliyor.

SON DURUŞMADA DOSYA ERTELENMİŞTİ

Davaya ilişkin son duruşma 1 Nisan’da yapılmıştı. Mahkeme, sanıklardan Özgen Nama’nın ifadesinin bir sonraki celsede alınmasına karar vererek duruşmayı 6 Mayıs tarihine ertelemişti.

Önümüzdeki saatlerde başlaması beklenen duruşma öncesinde siyasi kulislerde de hareketlilik yaşanıyor.

DAVA SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Davanın temelini, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’te yapılan 21’inci Olağanüstü Kurultayı oluşturuyor.

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultay sürecine şaibe karıştırıldığını öne sürerek farklı mahkemelerde dava açtı. Delegelerin oylarının rüşvet karşılığında yönlendirildiği iddiaları yargıya taşınırken, açılan davalar daha sonra Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi.

“MUTLAK BUTLAN” TARTIŞMALARI

Dava sürecinde en çok tartışılan başlıklardan biri de “mutlak butlan” iddiaları oldu. Davacılar, kurultayda delegelerin iradesinin rüşvet ve usulsüzlüklerle sakatlandığını savunarak seçim sonuçlarının yok hükmünde sayılmasını talep ediyor.

Davacı taraf ayrıca, kurultayın geçersiz kabul edilmesi halinde eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesi gerektiğini öne sürüyor.

