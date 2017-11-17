Rize, Geceleri Rengarenk

RİZE Belediyesi tarafından yapılan görsel peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları ile kentin cadde ve sokakları geceleri rengarenk hale geldi.



Özellikle yaz aylarında yaklaşık 1 milyonu aşkın yerli ve yabancı turisti ağırlayan Rize'de kent merkezinde yapılan estetik çalışmaları dikkat çekiyor. Rize Belediyesi tarafından başlatılan görsel peyzaj ve ışıklandırma çalışmaları ile kentin cadde ve sokakları akşamları adeta ışıl ışıl oldu. Yaylaları, şelaleleri, kemer köprüleri ve buzul gölleriyle görenleri kendisine hayran bırakan doğa şehri Rize, son yıllarda yapılan yatırımlarla geleceğin turizm şehri olarak da gösteriliyor.



Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, şehrin çeşitli noktalarında estetik yapıyı ön plana çıkardıklarını belirterek kentte yaşayanların kullanabileceği bir yapı ortaya koyduklarını söyledi. Yaklaşık 3,5 yıl önce göreve gelen Başkan Kasap, şehrin estetiği ile ilgili çok sayıda adım attıklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentlere karşı eleştirilerini de dikkate aldıklarını ve bu doğrultuda çalıştıklarını kaydetti.



'GECE VE GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİNİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ'



Şehirlerinde son 10 yılın getirdiği tahribatların olduğunu vurgulayan Kasap, "Bunu kısa zamanda düzeltmek mümkün değil. Bu anlamda Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de adımlar atıyoruz. Biz Rize'de eksik olan kentsel olarak eksik olan gece ve gündüz görüntülerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda şehrimize gelen turist ve yabancılara daha görsel bir şehir sunmanın gayretinde oluyoruz. 3,5 yıl içerisinde de bunun gayret içindeydik. Sahilimizde ve şehrimizde gezip dolaşılan yerlerde yeşillendirme park alanları ve ışıklandırmalar yaptık" dedi.



'DEVASA PROJELER İLİMİZDE YAPILIYOR'



Rize'yi kültürel ve sanatsal anlamda da hatırlatacak objeleri şehrin çeşitli yerlerine yerleştirdiklerine de işaret eden Belediye Başkanı Kasap şöyle konuştu:



"Resim sanatçıları ile birlikte boş duvarlarımızda sanatsal estetik çizimler gerçekleştirdik. Birçok işlek bölgede Rize'yi simgeleyen objelere yer verdik. Bu çalışmaları yaparken gecede görülebilmesi için ışık çalışmalarını da yaptık. Estetik çalışmaların yanında birçok alt yapı üst yapı çalışmalarını da gayretli bir şekilde yürütüyoruz. Bir taraftan şehrimiz güzelleşirken bir taraftan da devasa projeler ilimizde yapılıyor. Bir şehrin albenisi arttıkça ziyaret edeni de artar. Ziyaret edeni arttıkça da turizm yatırımları artar."



- Rize