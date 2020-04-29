Rize'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkiye'ye minnettar
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Rize'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkiye'ye minnettar

Dünyanın birçok ülkesinden Rize'ye gelerek eğitimlerini sürdüren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemeyip evlerinde kalan yabancı öğrencilerin aileleri, Türkiye'ye ve yetkililere çocuklarına zorlu süreçte sahip çıktıkları için yayınladıkları videolarla...

Rize'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkiye'ye minnettar
29.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:53

Dünyanın birçok ülkesinden Rize'ye gelerek eğitimlerini sürdüren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülkelerine dönemeyip evlerinde kalan yabancı öğrencilerin aileleri, Türkiye'ye ve yetkililere çocuklarına zorlu süreçte sahip çıktıkları için yayınladıkları videolarla teşekkür etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitimlerini sürdüren 460 yabancı uyruklu öğrencilerden 150'si, çeşitli nedenlerle Kovid-19 salgını sürecinde ülkelerine dönemedi.

Rize Uluslararası Öğrenci Derneği (RİUDER), bu 150 öğrencinin yaşadığı toplam 30 evde ihtiyaç tespiti yaptı. Rize Valiliği ve Türk Kızılay ile yürütülen kampanyayla öğrencilerin eksikleri giderildi.

Ramazan ayı nedeniyle bir işletme ile anlaşan RİÜDER öğrencilerin yemek ihtiyacını karşıladı. Bazı aileler ise öğrencilerin günlük yemek ihtiyaçlarını kendi evlerinde yapıp öğrencilere götürerek yardımlaşmaya destek verdi.

Maddi anlamda sıkıntıda olan öğrencilere destek sağlanırken uzaktan eğitimde zorlanan öğrencilere de teknolojik destek sağlandı.

Öğrencilerin durumdan haberdar olan aileleri, çocuklarına sahip çıkan Türkiye'ye ve devlet yetkililerine, çektikleri görüntülerle teşekkür mesajı yayınladı.

RİÜDER, görüntüleri bir araya getirerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntülerde Ürdün, Uganda, Endonezya, Gana, Lübnan, Burkina Faso ve Kosova gibi pek çok ülkeden ailelerin, "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Rize" ifadeleriyle duygularını dile getirdiği görülüyor.

RİÜDER Başkanı Hüseyin Kanbur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde kentteki yabancı öğrencilerin psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını tespit ettiklerini; buna göre çalışma yürüttüklerini belirtti.

Rize'de yaklaşık 150 yabancı öğrencinin çeşitli sorunlarla karşılaştığını tespit ettiklerini aktaran Kanbur, "Amacımız onların Türkiye'de çektiği sıkıntılara yardımcı olmak. Onlara kardeş olmak, bir ağabey misali elimizi açmak. Kovid-19 salgınında uluslararası öğrencilerin daha fazla mağduriyet yaşadığını fark ettik. Maddi sıkıntı nedeniyle ülkelerine gidemeyip burada kalmak zorunda kaldılar. Evlerinden çıkamıyorlar." diye konuştu.

Kanbur, "Onların her türlü problemleri ile ilgileniyoruz. Evlerinde sıcak yemek ve farklı desteklerimiz oluyor. Öğrencileri bu zor günlerde sıkıntıda kalsın istemiyoruz." dedi.

Öğrencilerin de bunları aileleriyle paylaştığını belirten Kanbur, "Aileleri bu yaklaşım karşısında video çekerek evlatlarına göndermiş. Videoda Türkiye'nin sahip çıkmasından duydukları memnuniyeti aktardılar. Bu memnuniyet elbette bizi daha çok motive etti." ifadelerini kullandı.

Rize'de okuyan yabancı uyruklu öğrencilerin aileleri Türkiye'ye minnettar

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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