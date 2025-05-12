Rıza Altun kimdir, nerelidir? Terörist Rıza Altun nasıl öldü? PKK kongresi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a atfedildi!
PKK'nın 12. Kongresi'nde yapılan açıklamalar sonrasında, terörist Rıza Altun'un hayatı ve ölümüne ilişkin iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırarak merak konusu haline geldi. Peki, Rıza Altun kimdir, nerelidir? Terörist Rıza Altun nasıl öldü? PKK'nın 12. Kongresi'nde Rıza Altun'a neden atıfta bulundu? İşte, merak edilen o detaylar…
Son günlerde Pkk'nın 12. Kongresi'nde yapılan açıklamalarla birlikte Rıza Altun'un kim olduğu, nereli olduğu ve nasıl öldüğü yönündeki sorular yeniden gündeme geldi. Kongrede yapılan duyuruyla birlikte, örgütün kurucu kadrosunda yer alan terörist Rıza Altun'un ölümü ilk kez resmen doğrulandı. Bu gelişmelerin ardından terörist Rıza Altun'un geçmişi ve PKK içindeki rolü vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Rıza Altun kimdir, nerelidir? Rıza Altun ne zaman, nasıl öldü? İşte, detaylar…