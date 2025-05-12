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Rıza Altun kimdir, nerelidir? Terörist Rıza Altun nasıl öldü? PKK kongresi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a atfedildi!

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PKK'nın 12. Kongresi'nde yapılan açıklamalar sonrasında, terörist Rıza Altun'un hayatı ve ölümüne ilişkin iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırarak merak konusu haline geldi. Peki, Rıza Altun kimdir, nerelidir? Terörist Rıza Altun nasıl öldü? PKK'nın 12. Kongresi'nde Rıza Altun'a neden atıfta bulundu? İşte, merak edilen o detaylar…

Son günlerde Pkk'nın 12. Kongresi'nde yapılan açıklamalarla birlikte Rıza Altun'un kim olduğu, nereli olduğu ve nasıl öldüğü yönündeki sorular yeniden gündeme geldi. Kongrede yapılan duyuruyla birlikte, örgütün kurucu kadrosunda yer alan terörist Rıza Altun'un ölümü ilk kez resmen doğrulandı. Bu gelişmelerin ardından terörist Rıza Altun'un geçmişi ve PKK içindeki rolü vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Rıza Altun kimdir, nerelidir? Rıza Altun ne zaman, nasıl öldü? İşte, detaylar…

TERÖRİST RIZA ALTUN KİMDİR?

Terörist Rıza Altun, 1956 yılında Kayseri'de doğmuştur. PKK'nın kurucu kadrosunda yer alan isimlerden biri olan Altun, örgüt içerisinde uzun yıllar boyunca çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Sözde İran ve Avrupa yapılanmalarında sorumlu olarak görev yaptı. Aynı zamanda KCK Yürütme Konseyi üyeliği ve PKK'nın sözde dış ilişkiler sorumluluğu gibi kilit pozisyonlarda yer aldı.

Rıza Altun kimdir, nerelidir? Terörist Rıza Altun nasıl öldü? PKK kongresi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a atfedildi!Terörist Rıza Altun kimdir, nerelidir

RIZA ALTUN NASIL ÖLDÜ?

Terörist Rıza Altun'un adı, 2019 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kandil'e düzenlenen hava harekâtıyla birlikte yeniden gündeme gelmişti. O operasyonda Altun'un vurularak ağır yaralandığı iddia edilmişti. Ancak bu bilgi, PKK tarafından yıllar boyunca ne doğrulandı ne de yalanlandı. 2025 yılında düzenlenen 12. PKK Kongresi'nde, Rıza Altun ve bir diğer kurucu isim Ali Haydar Kaytan'ın öldüğü resmen açıklandı.

Rıza Altun kimdir, nerelidir? Terörist Rıza Altun nasıl öldü? PKK kongresi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a atfedildi!Terörist Rıza Altun nasıl öldü

PKK KONGRESİ RIZA ALTUN'A NEDEN ATFEDİLDİ?

12. PKK Kongresi, örgütün fesih kararını duyurduğu kritik bir toplantı olarak kayıtlara geçti. Kongrede, silahlı mücadelenin sonlandırıldığı ilan edilirken, bu kongre terörist Rıza Altun ve Ali Haydar Kaytan'a ithaf edildi. Bu durum, hem Altun'un örgüt içindeki etkisini hem de ölümünün PKK tarafından sembolik bir dönüm noktası olarak görüldüğünü gösterdi.

Rıza Altun kimdir, nerelidir? Terörist Rıza Altun nasıl öldü? PKK kongresi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a atfedildi!PKK kongresi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a atfedildi

Rıza Altun kimdir, nerelidir? Terörist Rıza Altun nasıl öldü? PKK kongresi Ali Haydar Kaytan ve Rıza Altun'a atfedildi!
Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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