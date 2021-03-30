Risk haritasında rengi kızaran Çankırı'da tablo korkutuyor

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte artan vakalar sonrasında "Çankırı'da salgın hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kentte artan vakalar sonrasında "Çankırı'da salgın hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Biz daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. İlk defa karşılaşıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile 'Trafikte Yaya Önceliği Uygulaması' sloganıyla 81 ilde eş zamanlı program düzenledi. Çankırı'da da yaya yollarında boyama ve kırmızı çizgi çekme çalışmaları gerçekleştirildi. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'ın da katıldığı programda yaya geçitlerinin önemine değindi.

"Böyle bir artışla ilk kez karşılaşıyoruz"

Son açıklanan risk haritasında kırmızı renge bürünerek çok yüksek riskli iller kategorisine katılan kentin son durumu hakkında da bilgiler veren Vali Ayaz, "Dün akşamki haritayı hepimiz gördük. Maalesef geçtiğimiz haftadan da işaretlerini vermişti. İlimiz artık çok yüksek riskli iller arasında. Onun için dün geceki kabine toplantısı sonucunda Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi malumunuz yeni kısıtlamalar geldi artık. Yine bu hafta cumartesi pazardan başlamak üzere hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmaya başlayacak. Eğitim öğretim kurumlarımızda ara sınıflarda dediğim gibi bunu Hıfzıssıhha Kurulunda aldığımız kararlardan sonra ilan edeceğiz ama eğitim öğretime ara vereceğiz. Bazı gruplar devam edecek ama diğerleri uzaktan eğitime geçecekler. İl Hıfzıssıhhada onu kararlaştıracağız. Belki ilave tartıştığımız bir kaç konu daha olacak onu da Hıfzıssıhha Kurulunda netleştireceğiz. Ama şu var, tekrar söylüyoruz bu haftaki verilerde onu gösteriyor. Çankırı'da salgın hiç olmadığı kadar hızlı yayılıyor. Çankırı'da biz daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. İlk defa karşılaşıyoruz. Onun için lütfen biraz daha durum sakinleşene ve vakalar düşene kadar özellikle daha az hareket ve temas istiyoruz. Gördüğümüz aile içi temas çok fazla. Esas şu anda hastalığın yayılım sebebi misafirlikler, ziyaretler ve bunun sonucunda ortaya çıkan vakalar. Hastane yükümüz attı. Birkaç ay aslında hastanede çok rahat bir süreç yönettikten sonra yine hem serviste yatan hastamız hem yoğun bakım hem entübe olan hasta sayımızda artış. Bunun paralelinde de vefat sayılarında artış gerçekleşti. Hafta sonu yine 5 hastamızı kaybettik. Artış var. Onun için bir süre daha tedbir diyoruz. Gereksiz her türlü temastan kaçınılmasını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesini istiyoruz. Bu vaka artışını bir yerde kırmamız geriye döndürmemiz gerekmekte. Vefat sayımız şu anda 336'ya ulaştı. Perşembe ve cumadan itibaren ilan ettiğimiz kademeler uzaktan eğitime geçecek" dedi.

"Yaya geçitlerinde öncelik yayanın"

Yapılan programla ilgili de konuşan Vali Ayaz, "Malumunuz 30 Martta 'Kırmızı çizgimizi çekiyoruz' demiştik, çektik. Bu aslında Bakanlığımızın bir yıldır üzerinde durmuş olduğu bir proje, 'Öncelik yayanın, öncelik hayatın' diyoruz. Burada da bir kırmızı ile dikkat çekerek yaya geçitlerimizde özellikle. Yine sürücülerimizden isteğimiz lütfen gereken kurallara riayet etmeleri uymaları. Yaya geçitlerinde öncelik yayanın, zaten üzerinde bulunduğumuz cadde öyle sürat yapma uygun bir cadde değil. Burada insanlarımızın birbirine saygılı olarak, çünkü bugün araba kullanıyorsak yarın yaya olacağız. Onun için araba kullandığımızda öncelik araçların yaya olduğumuzda da öncelik yayaların olmasın. Dediğimiz gibi yaya geçitlerinde öncelik yayaların. Bakanlığımızın da, Bakanımızın da geçtiğimiz hafta ilan ettiği gibi bu projeyi başlattı. İnşallah bir farkındalık oluşur. Dediğimiz gibi kazasız belasız günlerde hep beraber güvenli bir şekilde yaya geçitlerini vatandaşlarımız kullanırlar" ifadelerine yer verdi.

Kentteki programların ardından gerçekleştirilen Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında ise şu kararlar alındı:

"Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı ve yüz yüze eğitim alınmasına, birleştirilmiş sınıflı okullar ve köy gibi seyrek nüfuslu yerlerdeki okullarımızda eğitimin tam zamanlı ve yüz yüze devamına, ilimiz genelindeki resmi/özel ilkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün ise uzaktan olacak şekilde verilmesine, ilimizde genelinde resmi ortaokullarda ki 5, 6 ve 7. sınıflarının tam zamanlı olacak şekilde uzaktan eğitimin devamına, ilimiz genelindeki özel okullardaki 5, 6 ve 7. sınıfların 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün ise uzaktan olacak şekilde verilmesine, ilimiz genelindeki resmi/özel 8. sınıflarının haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş olarak yüz yüze eğitim verebilmelerine, ilimiz genelindeki resmi ortaöğretim kurumlarındaki Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıfların tam zamanlı olarak uzaktan eğitimlerinin devamına, ilimiz genelindeki özel okullardaki hazırlık, 9,10 ve 11. sınıflarda eğitimin haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan olacak şekilde düzenlenmesine, ilimiz genelindeki resmi/özel 12. sınıfların haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim almalarının devamına, ilimizde hizmet veren özel eğitim okulları ile okullar bünyesinde hizmet veren özel eğitim alt sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitimlerinin devamına, ilimiz genelindeki resmi/özel 8 ve 12.sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarında cumartesi ve pazar günleri de dahil yüz yüze eğitim verilebilmesine, okullardaki sınav uygulamalarının ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bildirilen açıklamalar doğrultusunda devam edebilmesine karar verildi." - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı