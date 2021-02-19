Ripple (XRP) davası için son dakika gelişmesi! XRP davası ne olur? Ripple davasında son gelişmeler - 19 Şubat 2021

Aralık 2020 sonlarında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açılmıştı. Açılan davada 1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilirken XRP'nin menkul kıymet olduğu da iddia edildi. Ripple (XRP) davası için son dakika gelişmesi! XRP davası ne olur? Ripple davasında son gelişmeler 19 Şubat

Ripple (XRP) davası için son dakika gelişmesi! Ripple, SEC'in XRP hakkındaki işlevini görmezden geldiğini belirterek, SEC'in tek başına buna karar verme hakkının olmadığını belirtiyor. Bu doğrultuda birçok vatandaş XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak sorusunu gündeme getiriyor. Peki, XRP davası ne zaman görülmeye başlanacak? İşte tüm detaylar…

RİPPLE (XRP) DAVASINDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

SEC, geçtiğimiz aylarda Ripple'a resmen dava açtı. SEC bu dava kapsamında, Ripple ve şirketin CEO'su Brad Garlinghouse ile kurucu ortak Chris Larsen'ı, XRP aracılığıyla 1,3 milyar dolarlık kayıt dışı menkul kıymet satışı yapmakla suçluyor. Ripple davasında ön duruşma, 22 Şubat tarihinde yapılacak. Duruşmaya günler kala SEC, Ripple davası kapsamında şikayetinde bazı değişiklikler gerçekleştirdi.

SEC, Chris Larsen ile Brad Garlinghouse'un kayıt dışı menkul kıymet satışı gerçekleştirdiğini ve bu nedenle menkul kıymet yasasını ihlâl ettiği iddia etmeye devam ediyor. Ayrıca SEC'nin yeni şikayet dosyasına belge ve bilgi eklediği belirtiliyor. Çünkü önceki dava dosyası 71 sayfayken yeni dosya79 sayfa olarak iletildi.

Ripple fiyatında son durum nedir?

Yedinci en büyük kripto para birimiRipple, yazım sırasında yüzde 3 oranında düşüşle 0,53 dolar seviyesinden işlem görüyor. Popüler altcoin şu anda 24,1 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Ripple yazım sırasında piyasa değeriyle 5,6 milyar dolarlık bir son 24 saatlik işlem hacmini yönetiyor.

RIPPLE (XRP) DAVAYI KAZANIR MI?

Gönderilen mektupta, uzlaşma fikrinin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) yönetimdeki çalışanlarıyla görüşüldüğü bilgisine de yer verilerek,

"Davalılar ifadeye katılıyor, ancak önceki uzlaşma görüşmelerinin eski yönetimin altında yapıldığını ve esas olarak SEC'den ayrılan ilgili bölüm müdürleriyle yapıldığını not edin." dendi.

Geçtiğimiz Ocak ayında Ripple CEO'su Brad Garlinghouse yaptığı açıklamada SEC'in Ripple'a yaptığı suçlamalarının olumsuz olduğunu belirtmişti. Joe Biden hükumetinden umutlu olan Ripple, olumlu bir yaklaşım olabileceğini düşünüyor. Bu olumlu düşüncenin arkasındaki nedenlerden birisi de Ocak ayında Biden'ın SEC başkanı adayı olan Gary Gensler'in Ripple hakkında yaptığı yorumlar. Gensler, Ripple için bir menkul kıymet olarak görülmesi için "güçlü bir delile" sahip olduğunu açıkça söylemişti.

Ripple davası 22 Şubat'ta görülecek. Bu süreçte Ripple davayı kaznaır mı en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Fakat yapılan açıklamalara göre Ripple davası için olumlu ya da olumsuz nasıl bir yön izleyeceği henüz netleşmedi.

JED MCCALEB RIPPLE'LARINI SATTI MI?

Ripple yatırımcılarının başta Twitter ve Youtube olmak üzere bir çok sosyal ağda önemli bir iddia ortaya atıyorlar. Ripple şirketinde çalıştığı sürede yüklü miktarda XRP'si olduğu düşünülen JED McCaleb'ın düzenli olarak elindeki XRP'yi sattığı öngörülüyor. İddiaya göre, Ripple ile anlaşması gereği JED McCaleb'ın yaptığı satışlar, Ripple fiyatlarını düşürüyor.

Ripple ile yollarını ayıran JED McCaleb, Ripple'dan ayrıldıktan sonra yeni bir kripto para birimi oluşturarak Stellar Lumens'i kurmuştu.

RIPPLE (XRP) DAVASI NE ZAMAN BİTER?

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından blockchain devi Ripple'a menkul kıymet davası açtığını 22 Aralık'ta duyurmuştu.

1,3 milyar dolarlık tazminat talep edilen davada iddiya göre, Ripple 2013 yılından bu yana, XRP olarak bilinen kripto paranın yatırımcılara kayıt dışı olarak satıldığı ve fon topladığı ifade edildi.

Ripple davasındaki en büyük iddia ise, insanlardan aldığı hizmetlerin ödemesini geleneksel para birimi yerine kripto para XRP ile yaptığı ifade edildi.

Yargıç Torres, geçtiğimiz yol 29 Aralık tarihinde taraflardan standart bir yasal prosedür olan bir sulh hakimi için onay vermelerini talep etti fakat Ripple ve SEC talebi onaylamayarak davayı hızlandırmayı reddetti.

Ripple davasının ön duruşması 22 Şubat tarihinde gerçekleşecek. Fakat Ripple davas tüm keşiflerin tamamlanması için 19 Ağustos tarihine kadar sürebileceği ve bu tarihin en yakın tarih olabileceği öngörülüyor.