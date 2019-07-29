Rezene çayının faydaları nedir? Rezene çayı zayıflatır mı?

Gündelik hayatta tükettiğimiz bitki çayların arasında faydalı olanlardan birisi de rezene çayıdır. Rezene çayı, eski çağlardan günümüze kadar faydalı olması sebebiyle kullanılmıştır. Rezene çayı kalp sağlığı, astım, kanser ve cilt sorunları gibi birçok rahatsızlığa iyi gelmektedir. Peki rezene çayının faydaları nedir, rezene çayı nasıl yapılır, rezene çayı zayıflatır mı, günde ne kadar içmek gerekir, rezene çayının zararları var mıdır?

REZENE NEREDE KULLANILIR?

Rezene, Orta Çağ'da insanların yaz geceleri evlerini kötü ruhlardan korumak için kapılara astıkları bir bitkiydi. Rezene artık böyle kullanılmasa da çok fazla tüketilen tıbbi bir bitkidir. Konjonktivit gibi rahatsızlıklara iyi gelir.

Rezene çayı, mutfaklarda kullanılmasının yanı sıra belirli hastalıkların tedavisinde de kullanılır. Hint mutfağı, İtalyan mutfağı, füzyon mutfağı rezenenin yaprak, tohum ve gövdesini kullanılır.

Frank İmparatoru Şarlman, rezeneyi o kadar beğenmiş ki Avrupa'ya getirtmiş ve kendi topraklarında yetişmesini sağlamıştır.

REZENE ÇAYININ FAYDALARI NEDİR?

Rezene çayı lezzeti sayesinde de uzun yıllardır tüketilse de insanların birçoğu sağlığa olan yararları sebebiyle tercih etmektedir. Yıllar boyunca rezenenin birçok faydası olduğu öne sürülmüştür. Rezene çayı tüketimi dünyanın birçok yerinde geleneksel tıbbın köklü bir uygulaması olarak yer almaktadır. Modern tıp rezenenin faydaları olarak sayılan maddeleri henüz ispatlayamasa da insanlar bu bitkiyi birçok farklı soruna çözüm olması için tüketmektedir.

1- Stresi yok eder.

Rezene çayı tüketildiğinde vücudu bir rahatlama kaplar, tüm stresin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Bu yüzden rahatlamak isteyen kişi günde bir taneden fazla olmamak kaydıyla rezene çayı içmelidir.

2- Tansiyonun dengelenmesini sağlar.

Rezene çayı düzenli tüketilirse kişiyi güçlendirir ve rahatlamasına yardımcı olur. Rezene çayı tansiyonu dengede tutmayı başardığı gibi kan basıncının ve kalp atış hızının dengelenmesini sağlar.

3- Cildi korur ve besler.

Rezene bitkisinin demlenmesiyle suyla bütünleşen vitaminler sayesinde içen kişinin cildi gençleşir. Aynı zamanda rezene cildi korur ve besler. Yüzde oluşan sivilce, cilt kırışıklığı, cilt lekelenmeleri gibi çoğu kişinin rahatsız olduğu sorunları ortadan kaldırır.

4- Kan hücrelerinin artmasını sağlar.

Rezene, kanın %45lik kısmını oluşturan kan hücrelerinin artmasını sağlar. Kırmızı kanın yenilenmesi ve üretimi için gereken her şey rezene çayında bulunur.

5- Gazı ve şişkinliği yok eder.

Sağlıksız beslenildiği için oluşan gaz ve şişkinlik sorunu birçok insanın hayatını olumsuz yönde etkiler. Gaz ve şişkinlikten rahatsız olan bireyler her gün bir bardak rezene çayı tüketerek bu rahatsızlığı başlarından def edebilir.

6- Vücutta oluşan bazı kanser hücrelerinin gelişmesini durdurur.

Rezene çayı tüketildiğinde, vücuda alınan antioksidanlar sayesinde gelişme aşamasında olan birçok kanser hücresinin yok olduğu düşünülüyor. Rezene çayı kanser ve daha nice hastalığa karşı vücudu bir kalkan gibi koruyor.

7- Metabolizma güçlendiricidir.

Rezene çayı düzenli bir şekilde içildiğinde birçok hastalığa iyi geldiği gibi metabolizmayı da kuvvetlendiriyor.Günde bir bardak rezene çayı tüketmek, metabolizmada tehdit oluşturabilecek oluşumları engellemektedir.

8- Astım hastalarını rahatlatır.

Uzmanlar günde bir fincan rezene çayının içilmesi gerektiğini söylüyor. Fakat kronik bir rahatsızlığı olan veya sürekli ilaç kullanmakta olan kişilerin uzman kontrolünde tüketmeleri önerilmektedir. Doğru ve düzenli şekilde tüketilen rezene çayı, bronşların açılmasını sağlar ve astıma iyi gelir.

REZENE ÇAYI TARİFİ: REZENE ÇAYI NASIL YAPILIR?

Rezene çayı yapımını 4 adımda yapabilirsiniz. En lezzetli rezene çayı nasıl yapılır?

1- En güzel rezene çayını yapabilmek için kullanacağınız kadar rezene tohumunu alıp güzelce ezin.

2- Rezene çayı yapmak için 2 çay kaşığı rezene tohumunu bir fincana koyun ve demlenene kadar bekleyin.

3- Ama çok yüksek ateşte uzun süre tutmayın. Aksi halde bir faydasını göremeyebilirsiniz.

4- Daha güzel bir lezzet için 1 çay kaşığı bal, limon veya portakal kabuğu kullanmanızı önerebiliriz.

REZENE ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Rezene tohumu öz yağının birçok şeye iyi gelir. Rezene ve rezene çayının sahip olduğu öne sürülen bu yararların temelinde geleneksel tıp yatmaktadır. Fakat bazı bilimsel araştırmalar bu bitkinin ve bilhassa yağının ilaç özelliği taşıdığını göstermektedir. Araştırmalara göre rezene çayının iyi geldiği durumlar şunlardır; kan pıhtısı oluşumunu azaltır, annelerdeki süt miktarını artırır, kadınlarda üreme sistemini güçlendirir, atioksidan özelliği taşır, antibakteriyeldir,antifungal olarak kullanılır, antienflamatuar ve antidiyabetik etkileri vardır ve ev tozu akarlarına karşı kullanılır.

REZENE ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

İçerdiği besin değerleri ile çok şifalı bir ürün olan rezene çayı içinde bol miktarda kalsiyum, fosfor, magnezyum, lif, potasyum ile A ve C vitamini vardır. Detoks etkisi oluşturan rezene çayının en bilinen yararlarından birisi de kilo vermenize yardımcı olan bir içecek olmasıdır. Rezene çayını düzenli bir biçimde tüketerek kısa süre içinde fazla kilolarınızdan kurtulabilir ve vücudunuzdaki yağları eritebilirsiniz.

REZENE ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Adet sancısı kadınların yaygın bir sorunudur. Birçok kadın bu ağrılar için reçetesiz alınan ağrı kesici ilaçlar kullanmaktadır.

Fakat %10- %20'lik bir kısım, sancılarından ağrı kesicilerle kurtulamamaktadır ve çoğunluğu alternatif yöntemlere başvurmaktadır. 2012'de yapılan bir araştırmayla rezenenin bu tür ağrılarda yardımcı olabileceği göstermiştir. Araştırmacılar, rezenenin kadınlarda oluşan bu ağrıların sebebi olan rahim kasılmalarını engellediğini öne sürmüştür.

REZENE ÇAYI BEBEKLERE VERİLİR Mİ?

Rezenenin en önemli faydalarından biri de antispazmodik özelliğidir. Bu nedenle, rezenenin özellikle bebeklerde görülen kolik hastalığına iyi geldiği yönünde düşünceler mevcuttur.

REZENE ÇAYI KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER Mİ?

Birçok bitki ve alternatif tıp uzmanı kan şekerini dengelemesi için hastalara rezene çayı önerisinde bulunmaktadır.

Yapılan bir araştırmada, rezene özünün belirli dozajlarda glukoz seviyesini antihiperglisemik (kan şekeri düşürücü) ilaçlarla benzer oranlarda düzenlediğini göstermiştir.

AĞRI KESİCİ ÖZELLİĞİ VARDIR

Rezene ağrı kesici özelliğiyle de bilinmektedir. Daha önce bahsettiğimiz Bangladeş'te yapılan araştırmada rezene özünün aspirinle aynı oranda ağrı kesici özelliğe sahip olduğunun bulunduğunu söylemiştik.

SIVI KAYBINI ÖNLER

Susuz kalmamak sağlığınız için çok önemlidir. Lezzetli ve kafeinsiz bir içecek olan rezene çayı gün içinde yeteri kadar sıvı tüketmenizi sağlar.

REZENE ÇAYI VE ÖZÜNÜN FARKLARI

Rezene tohumu özü ve rezene çayı aynı şeyler değildir. Bu çay daha az işlendiği için daha doğaldır. Rezene çayı tüketiminin birçok faydası bulunurken aynı zamanda birçok insan rezene çayını tadı için içmektedir.