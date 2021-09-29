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Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

ATV ekranında yayınlanan İkimizin Sırrı dizisi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final kararı alındı. Dizi, 10. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

Başrolünü Aras Aydın ve Leyla Feray paylaştığı ve oyuncu kadrosunda Dolunay Soysert, Engin Alkan, Tülay Günal, Deniz Hamzaoğlu, Ceyhun Mengiroğlu, Irmak Örnek ve Bestemsu Özdemir gibi başarılı isimlerin yer aldığı İkimizin Sırrı dizisinden kötü haber geldi. FOX TV'de yayınlanan Uzak Şehrin Masalı dizisinin ardından ATV'de yayınlanan İkimizin Sırrı dizisi için de final kararı alındı.

10 EKİM'DE FİNAL YAPIYOR

ATV'de pazar akşamları ekrana gelen dizi, reytinglerde ilk 10'a giremedi. İstenilen başarıyı yakalayamayan dizi, 10. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak. Üs Yapım imzalı, Özen Yula'nın kaleme aldığı ve Cem Akyoldaş'ın yönetmen koltuğunda oturduğu İkimizin Sırrı'nın final bölümü 10 Ekim Pazar akşamı ekrana gelecek.

Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yedi yaşındaki kızı Hayal ile ayakta kalma mücadelesi veren Neva Canpolat, biricik kızını masallarla, oyunlarla hayatın güzelliğini ve umudu aşılayarak büyütmektedir. Ancak anne-kızın mutlu dünyası peşlerine düşen karanlık adamlarla sarsılır. Zor bir hayat sürdüren Neva ile Hayal'in yolu bir trafik kazasında Alp Karahun ile kesişir.

Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor

Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor

Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor

Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor

Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor

Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: Reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayan İkimizin Sırrı dizisi final yapıyor - Haberler Magazin
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