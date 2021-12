Resulayn'da Süryaniler Noel'i kutladı

ŞANLIURFA (İHA) - Resulayn Süryani Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine katılarak bölgedeki Süryani Hristiyanların bayramını kutlayan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölgede yaşayan tüm insanların huzur ve refah içinde olmasını istediklerini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn'da düzenlenen Noel törenine katılarak, Süryani cemaati ve bölgede yaşayan aşiret liderleriyle bir araya geldi. Resulayn Martuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen bayram ayini ve kutlama törenine, Vali Abdullah Erin, bölgede görevli Türk güvenlik güçleri yetkilileri, Resulayn Mahalli Meclis Başkanı, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı, Suriye Milli Ordusu Temsilcisi ve Resulayn'da yaşayan Süryani cemaati temsilcileri ile halk katıldı.

Mardin Kırklar Kilisesi Papazı Gabriyel Akyüz'ün öncülüğünde gerçekleştirilen ayinden sonra kilisenin üst katındaki salonda Süryani halkla bir araya gelen Vali Erin, Resulayn'da yaşayan Süryanilerin bayramını birlikte kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Tüm Süryani kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyor, sağlık, mutluluk, huzur ve güven içerisinde nice bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Bayramlaşma töreninin gerçekleşmesinde emeği olan Mardin Kırklar Kilisesi Papazı Gabriyel Akyüz ve mahiyetindekilere teşekkür eden Vali Erin, Resulayn'da yaşayan Süryanilerin istedikleri takdirde ibadetlerini düzenli olarak yapabilecekleri bir sistem oluşturabileceklerini söyledi. Barış Pınarı Harekatı sonrasında bölgede hakim olan huzur ve güven ortamına dikkat çeken Vali Erin, terör örgütlerinin bölgedeki oluşturduğu tahribatın giderildiğini, kamu hizmetlerinin yeniden teşkil edildiğini hatırlatarak iki yılı aşkın sürede alınan mesafeye dikkat çekti.

Bölgenin huzur ve güveni için birlik beraberlik içinde olmaya devam edeceklerini dile getiren Vali Erin, "Burada yaşayan Süryani kardeşlerimiz, Ezidiler, azınlık durumda olan, farklı inanca sahip vatandaşlarımıza da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Burada yaşayan insanlarımızın her türlü kaygıdan ve endişeden uzak bir şekilde dinlerinin gereklerini yerine getirebilmelerine yönelik her türlü ortamı sağlamaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Resulayn'ın problemlerini çözmeye, buradaki insanların refah düzeyini yükseltmeye yönelik projelerimizi uygulamaya, yeni projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ŞANLIURFA