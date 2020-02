10.02.2020 10:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:14

Tüm dünyasının merakla beklediği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Renée Zellweger dikkatleri çekerken Renée Zellweger kimdir? Renée Zellweger oynadığı filmler ve biyografisi konuları merak edildi.

RENÉE ZELLWEGER KİMDİR?

Renée Zellweger Doğum Tarihi: 25 Nisan 1969

Renée Zellweger Kaç Yaşında: 50yaşında

Renée Zellweger Nereli: Katy, Teksas, ABD

Renée Zellweger Boyu: 1,63 m

Renée Zellweger Eşi: Kenny Chesney (e. 2005–2005)

Babası Emil Eric Zellweger İsviçreli bir mühendis annesi Kjellfrid Iren Andreassen ise bir Norveç göçmeniydi. İlk eğitim yıllarını Katy'de geçirdi. Okulda ponpon kız (cheerleader), jimnastik ve drama klubünün faaliyetlerine katıldı. Daha sonra Austin'deki Teksas Üniversitesi'ne gitti. Kredisini tamamlamak amacı ile aldığı drama dersleri sonrası sahne hayatını sevmeye başladı. Üniversite yıllarında geçimini sağlamak amacı ile garsonluk yaptı.

Önceki erkek arkadaşılarından biri Altın Küre Ödülü sahibi Jim Carrey olarak bilinmektedir. Onla ilişkisinin Aralık 2000'de bittiğini ifade etmiştir. Bir ara White Stripes grubunun gitaristi Jack White ile birlikte olmuştur. 9 Mayıs 2005'te şarkıcı Kenny Chesney ile evlenmiştir. 2005 yılında bu ilişki de sona ermiştir. Zellweger bir Chelsea futbol kulübü fanatiği olduğunu söylemiştir.

RENÉE ZELLWEGER KARİYERİ

Üniversite sonrası aktrislik kariyerini ilerletmek üzere Los Angeles'a gitti. Reality Bites, Empire Records, The Whole Wide World, 8 Seconds ve Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation gibi filmlerde yardımcı oyunculuklar yaptı. Dünya çapında ise ilk kez 1996 yılında Jerry Maguire filmi ile tanındı. Sonrasında William Hurt ve Meryl Streep ile One True Thing, Morgan Freeman ile Nurse Betty filmlerinde oynayarak kariyerini geliştirmeye devam etti.

Bridget Jones'un Günlüğü filmi ile sanat çevrelerinin de dikkatini çekti ve yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı bu filmdeki performansı ile "en iyi aktris" dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2002 yılında Rob Marshall'ın Chicago filminde Catherine Zeta-Jones ve Richard Gere ile oynadı ve bir kez daha Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ödüle uzanması ise 2004 yılında oldu. Soğuk Dağ filmi ile "en iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü elde etti.

Daha sonra sanat hayatına en bilinenleri Bridget Jones: The Edge of Reason, Cinderella Man ve Miss Potter olan filmlerle devam etti.

RENÉE ZELLWEGER ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR

Kazandığı ödüller

Akademi Ödülü (Oscar):

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Judy

• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, Cold Mountain

Altın Küre Ödülü:

• Komedi-Müzikal film dalında en iyi kadın oyuncu Nurse Betty (2001)

• Komedi-Müzikal film dalında en iyi kadın oyuncu Chicago (2003)

• En iyi film dalında yardımcı kadın oyuncu Cold Mountain (2004)

Sahne Sanatçıları Ödülü:

• En iyi film ekibi Chicago (2003)

• En iyi baş rol kadın oyuncu Chicago (2002)

• En iyi yardımcı kadın oyuncuCold Mountain (2003)

BAFTA:

• BAFTA En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Cold Mountain (2004)

RENÉE ZELLWEGER OYNADIĞI FİLMLER

1992 A Taste for Killing/ Mary Lou

1993 Murder in the Heartland/ Barbara

My Boyfriend's Back

Dazed and Confused

1994 Reality Bites/ Tami

8 Seconds/ Buckle Bunny

Shake, Rattle and Rock!/ Susan

Love and a .45/ Starlene Cheatham

The Return of the Texas Chainsaw Massacre/ Jenny

1995 Empire Records/ Gina

The Low Life/ Poet

1996 The Whole Wide World/ Novalyne Price

Jerry Maguire/ Dorothy Boyd

1997 Deceiver/ Elizabeth

1998 A Price Above Rubies/ Sonia Horowitz

One True Thing/ Ellen Gulden

1999 The Bachelor/ Anne Arden

2000 Nurse Betty/ Betty Sizemore

Me, Myself & Irene/ Irene P. Waters

2001 Bridget Jones's Diary/ Bridget Jones

2002 White Oleander/ Claire Richards

Chicago/ Roxie Hart

2003 Down with Love'/ Barbara Novak

Cold Mountain/ Ruby Thewes

2004 Shark Tale/ Angie

Bridget Jones: The Edge of Reason/ Bridget Jones

2005 Cinderella Man/ Mae Braddock

2006 Miss Potter/ Beatrix Potter

2007 Bee Movie/ Vanessa Bloome

2008 Case 39/ Emily Jenkins

Leatherheads/ Lexi

Appaloosa

2009 Chilled in Miami

New in Town/ Lucy Hill

My One and Only/ Anne Devereaux

Monsters vs. Aliens/ Katie (voice)

2010 My Own Love Song/ Jane Wyatt

2016 The Whole Truth/ Loretta

Bridget Jones's Baby/ Bridget

Haber Videosu