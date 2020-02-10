Renée Zellweger kimdir? Renée Zellweger oynadığı filmler ve biyografisi!
92. Akademi Ödülleri (Oscar) için heyecanlı bekleyiş sona ererken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger'e gitti. Peki, Oscar heykelciğini ikinci kez kaldıran Renée Zellweger kimdir? İŞte Renée Zellweger oynadığı filmler ve biyografisi!
Tüm dünyasının merakla beklediği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan Renée Zellweger dikkatleri çekerken Renée Zellweger kimdir? Renée Zellweger oynadığı filmler ve biyografisi konuları merak edildi.
RENÉE ZELLWEGER KİMDİR?
Renée Zellweger Doğum Tarihi: 25 Nisan 1969
Renée Zellweger Kaç Yaşında: 50yaşında
Renée Zellweger Nereli: Katy, Teksas, ABD
Renée Zellweger Boyu: 1,63 m
Renée Zellweger Eşi: Kenny Chesney (e. 2005–2005)
Babası Emil Eric Zellweger İsviçreli bir mühendis annesi Kjellfrid Iren Andreassen ise bir Norveç göçmeniydi. İlk eğitim yıllarını Katy'de geçirdi. Okulda ponpon kız (cheerleader), jimnastik ve drama klubünün faaliyetlerine katıldı. Daha sonra Austin'deki Teksas Üniversitesi'ne gitti. Kredisini tamamlamak amacı ile aldığı drama dersleri sonrası sahne hayatını sevmeye başladı. Üniversite yıllarında geçimini sağlamak amacı ile garsonluk yaptı.
Önceki erkek arkadaşılarından biri Altın Küre Ödülü sahibi Jim Carrey olarak bilinmektedir. Onla ilişkisinin Aralık 2000'de bittiğini ifade etmiştir. Bir ara White Stripes grubunun gitaristi Jack White ile birlikte olmuştur. 9 Mayıs 2005'te şarkıcı Kenny Chesney ile evlenmiştir. 2005 yılında bu ilişki de sona ermiştir. Zellweger bir Chelsea futbol kulübü fanatiği olduğunu söylemiştir.
RENÉE ZELLWEGER KARİYERİ
Üniversite sonrası aktrislik kariyerini ilerletmek üzere Los Angeles'a gitti. Reality Bites, Empire Records, The Whole Wide World, 8 Seconds ve Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation gibi filmlerde yardımcı oyunculuklar yaptı. Dünya çapında ise ilk kez 1996 yılında Jerry Maguire filmi ile tanındı. Sonrasında William Hurt ve Meryl Streep ile One True Thing, Morgan Freeman ile Nurse Betty filmlerinde oynayarak kariyerini geliştirmeye devam etti.
Bridget Jones'un Günlüğü filmi ile sanat çevrelerinin de dikkatini çekti ve yalnız bir İngiliz kızı canlandırdığı bu filmdeki performansı ile "en iyi aktris" dalında Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. 2002 yılında Rob Marshall'ın Chicago filminde Catherine Zeta-Jones ve Richard Gere ile oynadı ve bir kez daha Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Ödüle uzanması ise 2004 yılında oldu. Soğuk Dağ filmi ile "en iyi yardımcı kadın oyuncu" ödülünü elde etti.
Daha sonra sanat hayatına en bilinenleri Bridget Jones: The Edge of Reason, Cinderella Man ve Miss Potter olan filmlerle devam etti.
RENÉE ZELLWEGER ÖDÜLLER VE ADAYLIKLAR
Kazandığı ödüller
Akademi Ödülü (Oscar):
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Judy
• En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Akademi Ödülü, Cold Mountain
Altın Küre Ödülü:
• Komedi-Müzikal film dalında en iyi kadın oyuncu Nurse Betty (2001)
• Komedi-Müzikal film dalında en iyi kadın oyuncu Chicago (2003)
• En iyi film dalında yardımcı kadın oyuncu Cold Mountain (2004)
Sahne Sanatçıları Ödülü:
• En iyi film ekibi Chicago (2003)
• En iyi baş rol kadın oyuncu Chicago (2002)
• En iyi yardımcı kadın oyuncuCold Mountain (2003)
BAFTA:
• BAFTA En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Cold Mountain (2004)
RENÉE ZELLWEGER OYNADIĞI FİLMLER
1992 A Taste for Killing/ Mary Lou
1993 Murder in the Heartland/ Barbara
My Boyfriend's Back
Dazed and Confused
1994 Reality Bites/ Tami
8 Seconds/ Buckle Bunny
Shake, Rattle and Rock!/ Susan
Love and a .45/ Starlene Cheatham
The Return of the Texas Chainsaw Massacre/ Jenny
1995 Empire Records/ Gina
The Low Life/ Poet
1996 The Whole Wide World/ Novalyne Price
Jerry Maguire/ Dorothy Boyd
1997 Deceiver/ Elizabeth
1998 A Price Above Rubies/ Sonia Horowitz
One True Thing/ Ellen Gulden
1999 The Bachelor/ Anne Arden
2000 Nurse Betty/ Betty Sizemore
Me, Myself & Irene/ Irene P. Waters
2001 Bridget Jones's Diary/ Bridget Jones
2002 White Oleander/ Claire Richards
Chicago/ Roxie Hart
2003 Down with Love'/ Barbara Novak
Cold Mountain/ Ruby Thewes
2004 Shark Tale/ Angie
Bridget Jones: The Edge of Reason/ Bridget Jones
2005 Cinderella Man/ Mae Braddock
2006 Miss Potter/ Beatrix Potter
2007 Bee Movie/ Vanessa Bloome
2008 Case 39/ Emily Jenkins
Leatherheads/ Lexi
Appaloosa
2009 Chilled in Miami
New in Town/ Lucy Hill
My One and Only/ Anne Devereaux
Monsters vs. Aliens/ Katie (voice)
2010 My Own Love Song/ Jane Wyatt
2016 The Whole Truth/ Loretta
Bridget Jones's Baby/ Bridget