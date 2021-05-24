Renault Taliant Türkiye yollarına çıkıyor

Renault’nun B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Taliant, Türkiye’de 25 Mayıs’tan itibaren 167 bin 900 TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

CARMEDYA.COM – Renault'nun B-Sedan segmentindeki yeni oyuncusu Taliant, Türkiye'de 25 Mayıs'tan itibaren 167 bin 900 TL'den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Renault Grubu'nun CMF-B modüler platformunda üretilen Taliant, X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play, 8" dokunmatik multimedya ekranı ve elektrikli park freni gibi dikkat çeken özellikleri de beraberinde getiriyor. Model, Joy ve Touch donanım seviyeleriyle tüketicilerle buluşacak.

Taliant ismi Renault'nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş

"Perakende ve filo kullanıcıları için modern bir fiyat performans otomobili"

Renault Taliant'ın ilk kez Türkiye'de satışa sunulmasının altını çizen Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, "Türkiye, Renault Grubu için çok büyük bir önem taşıyor. 2021 ilk çeyrek itibarıyla ülkemiz, grubun küresel çapta en büyük 7'nci pazarı konumunda bulunuyor. Renault Taliant modeli için Türk tüketicisinin önceliklendirilmesi, bu önemin göstergesi niteliğinde. 2021'in başından bu yana Renault'da yenilikler tüm hızıyla devam ediyor. Renaulution stratejik planı, yeni logo ve misyonun ardından sıra, ürün gamımızın en yeni üyesinde. Modern ekipman seviyesi ve ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümler sayesinde Renault Taliant, perakende ve filo kullanıcılarını ideal fiyat-performans oranıyla buluşturacak. B-Sedan segmenti 2020 yılında Türkiye'de toplam binek pazarından yüzde 2,4 oranında pay aldı. Taliant modelimizin X-Tronic şanzıman ve LPG seçenekleriyle segmentteki en önemli 2 talebe cevap veriyoruz. Rekabetin kısıtlı olduğu bu segmentin yanı sıra Taliant, C sınıfından gelen tüketiciler için de cazip bir seçenek olacak. Türkiye'nin lider otomobil markası olarak, çok yönlülüğüyle öne çıkan yeni modelimizin satış performansımıza ciddi katkı vermesini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

Tasarım

Renault Taliant, markanın tasarım çizgisini başarıyla yansıtıyor. Renault markasıyla özdeşleşmiş olan C şeklinde farlarlla gelen modelde tasarım imzası, ön ızgaradaki krom detay ve tampondaki estetik sis farları ile tamamlanıyor. Tüm unsurlarında yenilikçi marka DNA'sına sadık kalan modelde kaput üzerindeki aerodinamiği gözeten belirgin hatlar, güçlü bir izlenim uyandırıyor.

Taliant, 4396 mm uzunluğa ve 2649 mm aks açıklığına eşlik eden eğimli ön cama ve toplam 1501 mm yüksekliğe sahip. Akıcı tavan çizgisi, arka tarafta konumlandırılan radyo anteni ve tavan çizgisiyle birlikte küçülen arka camlar da tasarıma dinamizm katıyor.

Otomobilin ağırlığı yaklaşık 1100 kg olmasına rağmen ön camın daha eğimli olması, yan aynaların formu ve kaput çizgileri gibi tasarım öğeleri sayesinde aerodinamik direnç katsayısı 0,654 olarak gerçekleşiyor. Bu sayı, daha düşük yakıt tüketimi ve karbondioksit salınımını açısından avantaj sağlıyor.

Arka farlarda, ön tarafta olduğu gibi C şeklindeki ışık imzası göze çarparken, tüm Renault modellerinde olduğu gibi logo altında model ismi Taliant yazısı konumlanıyor. Tampon yapısının da katkısıyla arka tarafta kaslı bir görünüm elde edilirken, gövde rengi modern kapı kolları genel anlamda bütünlüğü sağlıyor.

Lansman rengi Ayışığı Gri olan Renault Taliant'ın altı farklı renk seçeneği daha bulunuyor. Donanım seviyesine ve opsiyona göre 15" çelik, 16" çelik ve 16" alüminyum olmak üzere 3 farklı jant seçeneğiyle birlikte geliyor.

İç mekan

Taliant'ın kokpitinde konsoldaki otomatik klima dizaynı, kumanda tuşlarıyla uyum içinde konumlanıyor. Konsolun hemen üzerinde yer alan 8" dokunmatik multimedya ekranı modern unsurlardan biri olarak öne çıkarken, şık havalandırma ızgaraları ve iç mekanda kullanılan dekoratif malzemeler kalite hissini yükseltiyor. Rahat okunabilir gösterge paneli, LPG tankı doluluk bilgisi de dahil olmak üzere sunduğu birçok özellikle sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon elektrik takviyeli olması sayesinde kullanıcıya yüksek bir sürüş konforu sunuyor.

Ayarlanabilir koltukların yanı sıra 1364 mm arka sıra omuz mesafesi sunan Renault Taliant, arka koltukta seyahat eden yolculara 219 mm diz mesafesi sağlıyor. Ön koltukların arkasında bulunan katlanabilir masalar, arka koltuklarda seyahat edenler için özellikle uzun yolculuklarda konforlu bir deneyim vadediyor.

Ön ve arka kapı panelleri, orta konsol ve torpido gözünün yanı sıra kolçak altında da derin bir saklama alanı bulunan Taliant, iç mekanda toplamda 21 litrelik bir depolama hacmi sağlıyor. 628 litrelik bagaj hacmi sunan model, bu alanda segment lideri olmanın yanı sıra, çoğu C Sedan modelinden daha fazla bagaj hacmi sunmasıyla dikkat çekiyor.

İhtiyaca göre farklılaşan 3 multimedya sistemi

Renault Taliant, B-Sedan segmentinin standartlarını değiştirirken teknolojiden yararlanıyor. İhtiyaçlara göre dizayn edilmiş 3 farklı sistemden ilki USB ve Bluetooth bağlantısı, 2 hoparlör ve 3,5 inç TFT ekranlı radyo sistemi ile Joy versiyonunda standart olarak sunuluyor. Ücretsiz olarak sunulan R&Go aplikasyonu indirilerek, ön konsoldaki bölmeye yerleştirilen akıllı telefon otomobilin multimedya ekranı gibi kullanılabiliyor. Müzik, telefon, navigasyon ve araç bilgileri, bu uygulama üzerinden görüntülenebiliyor.

Tüm Touch versiyonlarında standart olarak sunulan multimedya sisteminde, 8 inç dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve toplam 4 adet hoparlör yer alıyor. Direksiyon üzerindeki kontrol tuşları vasıtasıyla Siri üzerinden otomobille iletişim kurulabiliyor.

Touch versiyonlarında opsiyonel olarak sunulan en üst seviye multimedya sistemi kablosuz Apple CarPlay, toplam 6 hoparlör ve navigasyon özelliğini de tüketicilerle buluşturuyor.

CMF-B modüler platformundan yükseliyor

Renault Taliant, markanın Clio ve Captur modelleri gibi CMF-B platformu üzerinde yükseliyor. Bu modüler platform, modelin kullanıcılarına daha fazla kalite, konfor ve ADAS teknolojileriyle güvenlik sunmasını sağlıyor. Otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, kör nokta uyarı sistemi, ön&arka park sensörleri, geri görüş kamerası, elektrikli park freni ve Start-Stop teknolojisi modelin yardımcı sistemleri olarak öne çıkıyor. Taliant'ta ayrıca E-Call ve Eller Serbest Renault Kart Sistemi de bulunuyor.

Hafif ve sertleştirilmiş şasi sayesinde ses ve titreşimlerin kabine iletimini ciddi oranda azaltıyor.

Motor ve şanzıman seçenekleri

Tüketicilere zengin bir motor yelpazesi sunan Taliant, X-Tronic şanzımanla sınıfının otomatik vites seçeneğine sahip olan tek modeli.

Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sunuluyor. 100 beygir gücündeki ECO LPG motorda ise 6 ileri manuel şanzıman mevcut.

Fabrika çıkışlı LPG seçeneğine sahip motorla Taliant, tüketicilere düşük yakıt tüketim maliyeti avantajını sunuyor. Giriş versiyonu olan 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca Joy ekipman seviyesinde sunuluyor.

Kaynak: Carmedya.com