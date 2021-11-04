REKTÖR ÖZKAN: HASTALARIMIZA UMUT OLMAK İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) üyeleri bir araya geldi. "Hastalarımıza umut olmak için gece gündüz çalışıyoruz" diyen Rektör Özkan, "Hastanemizde organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin 970 böbrek, 682 karaciğer, 109 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 5 ekstremite ve 2 rahim nakli gerçekleştirildi" dedi.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu'nda 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan ve üyeleri ile bir araya geldi. Organ bağışı mucizesinin en güzel örneklerinin dernek üyeleri olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "Üniversitemizde organ nakli olarak sağlıklarına kavuşan değerli dernek üyelerimiz, organ bağışının yaygınlaşması için çalışıyor. Onların bu çalışmalarını çok önemsiyor ve üniversite olarak da elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

5 BİNİN ÜZERİNDE NAKİL YAPILDI

AÜ'nin organ naklinde Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden olduğunun altını çizen Rektör Özkan, "Hastanemizde organ nakillerinin başladığı tarihten bugüne kadar 4 bin 970 böbrek, 682 karaciğer, 109 kalp, 78 pankreas, 5 yüz, 5 ekstremite ve 2 rahim nakli gerçekleştirildi. Organ nakli denince AÜ ve Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu ismi ayrı ayrı düşünülemez. Hocamız organ naklinde çığır açtı ve üniversitemizin adını da tarihe yazdırdı. Biz de onun izinden giderek yaptığımız nakillerle hastalarımıza umut olmak için gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Dernek Başkanı Mehmet Şahan'ın da Karpuzoğlu'nun ilk nakil yaptığı hastalardan olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Tuncer hocamızın bir sürü insanın hayatını değiştiren ya da hayat kazandıran hizmetleri oldu. Bu hizmetleri sayesinde hala adı yaşatılıyor ve dua alıyor. Kendisini saygıyla anıyorum. Organ Nakli haftası vesilesiyle bütün vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya çağırıyorum. Organ nakli hastalarının tek umudu organ bağışının artması ve bu bağışların nakil bekleyen hastalara yeni bir hayat vermesi bizleri de herkes gibi mutlu ediyor" dedi.

HER BİR NAKİL BİR HAYAT HİKAYESİ

Her yıl organ bağışı haftasında etkinlikler düzenlediklerini ve organ bağışına dikkat çektiklerini söyleyen AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, "Organ Bağışı Haftası tüm hastalarımıza umut olsun. Tüm insanları organ bağışına davet ediyoruz" dedi. Ziyarete katılan dernek üyelerinin hikayeleri de organ bağışının önemini gözler önüne serdi. Karı-koca böbrek nakli hastası olan Sevgi Çağdaş, "17 yıl diyalize girdim. Uzun bir dönem nakil olmayı bekledim. Böbrek nakli olalı da 7 yıl oldu. Eşim de böbrek nakilli. Çok mutluyum herkesin bilinçlenmesini istiyorum" ifadelerini kullandı. Sevgi Çağdaş'ın eşi Selahattin Çağdaş ise organ naklinin yeni bir yaşam biçimi olduğunu ve organ nakli olmadan 6 yıl önce eşi ile evlendiğini ikisinin de nakilli bir şekilde hayatlarına devam ettiğini söyledi.

3 BÖBREK VE BİR KARACİĞER NAKLİ İLE HAYATA TUTUNDU

Üç böbrek nakli ve bir karaciğer nakli hastası olan Emin Arslan ise '1976 yılında Ankara Cebeci de Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu tarafından ilk böbrek nakli yapıldı. 25 yıl geçtikten sonra Antalya'da yine Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu hoca tarafından ikinci böbrek nakli yapıldı. Nakilden 15 yıl geçtikten sonra üçüncü böbrek ve karaciğer nakli Antalya'da ilk defa iki beraber bir seferde bana yapıldı. 4 yıl oldu nakil olalı. Şuanda çok iyiyim. Hiçbir sıkıntım yok. Herkesi organ bağışına davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Görüşmenin sonunda organ nakli hastaları Rektör Özkan'a kendi yaptıkları resmi hediye etti.