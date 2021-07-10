Rektör Hotar'dan Malatya ziyareti
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Rektör Hotar'dan Malatya ziyareti

Rektör Hotar'dan Malatya ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Malatya'yı ziyaret ederek, kent tarımıyla ilgili bilgiler aldı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Malatya'yı ziyaret ederek, kent tarımıyla ilgili bilgiler aldı.

2002 yılında siyasete girerek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AK Parti) 14 yıl Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten, 22. 23. 25. ve 26. dönem İzmir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bulunan Prof. Dr. Nükhet Hotar, Malatya'da ziyaretlerde bulundu. AK Parti eski MKYK ve MYK Üyesi olarak görev yapan ve Malatyalı olan Hotar, Malatya'daki ziyaretleri çerçevesinde meyve bahçelerinde incelemelerde bulundu. Hotar'ın meyve bahçelerindeki incele programına, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ve diğer ilgililer katıldı. Hotar'a Malatya'nın tarımsal konularıyla ilgili bilgi verildi.

2018 yılından bu yana İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Nükhet Hotar, Malatya tarımı ile ilgili istişarelerde bulunduktan, çeşitli ziyaretler de gerçekleştirdi. - MALATYA

Rektör Hotar'dan Malatya ziyareti
Rektör Hotar'dan Malatya ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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