Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen ekip oldu.

BARCELONA'YA KAZANMAK YETMEDİ

Konuk ekip Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal, 24. dakikada da Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile skoru 2-1'e getirdi. Barcelona, 79. dakikada Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDEKİ RAKİP YA ARSENAL YA DA SPORTING

Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal-Sporting eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Arsenal'in Sporting'i ağırlayacağı maç 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.