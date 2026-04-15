Haberler

Barcelona'ya Atletico Madrid karşısında galibiyet yetmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal, Sporting eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek finali rövanş maçında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Riyadh Air Metropolitano'da oynanan mücadeleyi Barcelona 2-1 kazansa da ilk maçı 2-0 kazanan Atletico Madrid, toplam skorda 3-2 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen ekip oldu.

BARCELONA'YA KAZANMAK YETMEDİ 

Konuk ekip Barcelona, 4. dakikada Lamine Yamal, 24. dakikada da Ferran Torres'in golleriyle 2-0 öne geçti. Atletico Madrid, 31. dakikada Ademola Lookman ile skoru 2-1'e getirdi. Barcelona, 79. dakikada Eric Garcia'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.  Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atletico Madrid, adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDEKİ RAKİP YA ARSENAL YA DA SPORTING

Atletico Madrid, yarı finalde Arsenal-Sporting eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Arsenal'in Sporting'i ağırlayacağı maç 15 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak. 

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

