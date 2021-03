Rehabilite edilen çöp sahasına bin fidan dikildi

Kastamonu'nun Daday ilçesinde rehabilite edilen vahşi depolama sahasındaki 6 bin metrekare alana, 500 akasya ve 500 karaçam fidanı dikildi.

Kastamonu'da 20 ilçeye hizmet veren Katı Atık Bertaraf Tesisinin 2015 yılında hayata geçirilmesi nedeniyle KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonuna başlayan Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB), Daday ilçesinde 6 bin metrekare alanı rehabilite ederek fidan dikti.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği (KASMİB), kendi kaynakları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hibe desteği ile 2015 yılında Katı Atık Bertaraf Tesisini kurarak Kastamonu merkez ve 19 ilçesinin hizmetine sundu. Bunun akabinde KASMİB, Kastamonu İli genelinde Katı Atık Yönetimi hizmetlerini üstlenerek daha önceden vahşi depolama sahası olarak kullanılan eski çöplük sahalarının rehabilite edilmesi için proje çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın program otoritesi olduğu KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesi kapsamında eski çöplükler rehabilite edilirken bunlardan biri olan Daday'daki eski çöp sahasında Ağaç Dikim Şenliği adlı etkinlikle fidanların toprakla buluşması sağlandı. Düzenlenen etkinlikle Daday'daki vahşi depolama alanı olarak kullanılan çöplük sahasına 500 akasya ve 500 karaçam fidanı dikildi.

"Kastamonu'nun en büyük çevre projelerine imza atıyoruz"

Fidan dikim töreninde proje hakkında sunuş konuşması yapan KASMİB Birlik Müdürü Adnan Tot, Kastamonu Mahalli İdareler Birliği'nin üye mahalli idarelerin birlikte ve ortak olarak yürütmek zorunda oldukları hizmetleri yerine getirmek amacıyla 2006 yılında kurulduğunu belirtti. Birliğin ilk olarak İl genelinde Katı Atık Yönetimi hizmetlerinden sorumlu olduğunu belirten Tot, Kastamonu ilindeki tüm belediyelerin ve İl Özel İdaresinin topladığı evsel katı atıkların Birliğe ait olan Katı Atık Bertaraf Tesisinde düzenli depolama yöntemiyle bertaraf edildiğini söyledi.

Birlik Müdürü Tot, "Kastamonu'da il genelinde tıbbi atıkların ve ambalaj atıklarının yönetimi Birliğimiz uhdesindedir. Aynı zamanda Devrekani'de bulunan 300 dönüm arazi üzerinde kurulu ve il genelindeki evsel atıkların toplandığı Katı Atık Bertaraf Tesisimizde depolanan çöplerde oluşan metan gazının elektrik enerjisine dönüştürülmesi hizmeti yine Birliğimize bağlı olarak yürütülmektedir" dedi.

Birlik Başkanlığı görevini yürüten Sayın Vali Avni Çakır'ın öncülüğünde Kastamonu Mahalli İdareler Birliği olarak çok büyük bir projenin ortağı olduklarını ve Kastamonu'daki en büyük çevre projelerinden bir tanesini hayata geçirdiklerini söyleyen Birlik Müdürü Adnan Tot, diğer büyük çevre projesi olan Kastamonu Belediyesi'nin yürüttüğü Atıksu Arıtma Tesisi Projesiyle birlikte KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinin her ikisinin de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün program otoritesi olduğu Avrupa Birliği Hibe Projesi olarak uygulanmaya başladığını ifade etti. Tot, "Projemiz çevreyi en üst düzeyde korumayı amaçlayan bir projedir. Projenin çalışmaları 2012 yılında başladı ve 2018 yılında projeye nihai onayın verilmesiyle birlikte 2019 yılında ihale sürecine geçildi. 2020 yılında ise ihaleler tamamlanarak sözleşmeleri ve yer teslimleri yapıldı" diye konuştu.

"Eski çöp sahalarını ıslah ederek doğaya kazandırıyoruz"

Kastamonu'da belediyelerce toplanan evsel katı atıkların 2015 yılına kadar kullanılan düzensiz depolama sahalarında depolandığını hatırlatan Tot, KASMİB tarafından yapımı gerçekleştirilen tesislerle birlikte 2015 yılında düzenli depolama yöntemine geçilerek bu atıkların Katı Atık Bertaraf Tesisinde bulunan düzenli depolama sahasında depolanmaya başlandığını söyledi. Adnan Tot konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KASMİB Entegre Katı Atık Yönetimi Projesinin bileşenlerinden biri de bu eski çöp sahalarının ıslah edilerek doğaya kazandırılmasıdır. Şu anda bulunduğumuz saha da bunlardan bir tanesidir. Daday Belediyesi'nin daha önce kullandığı eski çöp sahası ıslah edilen sahalarımızdandır. Yine projenin diğer bileşenleri arasında düzenli depolama sahasında kullanılacak mobil ekipmanların tedarik edilmesi var. Yani iş makineleri, taşıyıcı araçlar, bunların tedarik edilmesi bulunuyor. Bir diğeri de Mahalli İdareler Birliğine üye tüm belediyelerimizin ve İl Özel İdaremizin bakiye atık toplamaya yönelik sıkıştırmalı çöp kamyonlarıyla desteklenmesidir. Aynı zamanda KASMİB'e ait Katı Atık Bertaraf Tesisi içerisinde bir sızıntı suyu arıtma tesisi yapımı gerçekleştirilecektir. Bunların yanı sıra KASMİB'in kurumsal kimlik, strateji ve politikalarının geliştirilmesi için müşavir firması tarafından çalışmalar yapılıyor. Özellikle eğitimler ve strateji belirleme çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla çok daha iyi bir seviyeye geliyoruz."

"Pandemi süreci, bizlere çevre konusunda ders verdi"

İçerisinde bulunulan pandemi şartlarında kendilerini bazı konularda sorgulama imkanı bulduklarını söyleyen KASMİB Birlik Müdürü Tot, şunları kaydetti:

"Çevre bilincimiz biraz daha gelişti. Pandemi nedeniyle şimdi doğa ile barışık olmamız gerektiğini daha iyi anladık. Özellikle pandemi süreci, bizlere bu konular hakkında ders verdi. Çevre konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlama, öğrenme fırsatı bulmuş olduk."

Birlik Müdürü Tot, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bugün burada düzenlediğimiz etkinliğimizi özellikle Dünya Saati Günü olarak kutlanan bir güne denk getirdik. Her yıl Mart ayının son cumartesi günü kutlanan Dünya Saati Gününde dünya genelinde düzenlenen çevreci etkinliklerle küresel iklim değişikliği sorununun gündeme getirilmesi sağlanıyor. Bu vesileyle bugün yani Dünya Saati Günü olarak kutlanan bir günde sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

"Orman yangını açısından bizleri tedirgin eden bu sahada fidanların yetişmesini görmek bizleri mutlu etti"

Daday Orman İşletme Müdürü Levent Teroğlu ise, "Çöplük alanlarının, maden sahalarının rehabilitasyonu çevremiz ve doğamız için gerçekten çok önemli. Yıllardır Daday'da çalışan bir memur olarak daha önce kötü kokuların yayıldığı, dumanların tüttüğü, orman yangını açısından bizleri tedirgin eden bu alanda fidanların yeşerecek olması bizler için son derece mutluluk vericidir. Fidanlık Şefliğimizden de fidanların temin edilmesi, çorbada bizlerinde tuzunun olması anlamına geliyor."

"Her gün neredeyse bu sahada yangın çıkıyordu, bu yüzde sıkıntı yaşıyorduk"

Sık sık vahşi depolama alanı olarak kullanılan bu sahada yangınların çıktığını ve bunun da kendilerini sıkıntıya düşürdüğünü belirten Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş da, "Daday Belediyesi'nin de ortak olduğu ve Türkiye'de örnek bir işletme olan Katı Atık Bertaraf Tesisi şu anda çok iyi işliyor ve özellikle çöpten enerji üretimine de başladı. Önümüzdeki yıllarda üretilen enerjiden Daday Belediyesi de pay alacaktır. En azından burada gördüğünüz çöplük çok berbat bir durumdaydı. Sık sık her gün neredeyse burada yangın çıkıyordu. Orman ve Belediye olarak bizlerde çok sıkıntı içerisindeydik. Biliyorsunuz ormanlar, doğal hayatı korumada, doğal hayatı içerisinde barındırdığı ortamlardır. Her türlü börtü böcek ormanda yetişir. Her türlü hayvanlar ormanlarda barınır. Bunlar doğal yapının bir gereğidir. Ayrıca ormanlar iş sahamızdır, mesire yerlerimizdir, oksijen ve hayat kaynağımızdır. Ormanlar doğal afetleri engelleyen en büyük faktörlerdir. Dolayısıyla ormanların korunması, bozulmaması çok önemlidir. İnşallah burada birkaç yıl sonra çok güzel fidanların yetiştiğini göreceğiz. Yemyeşil olacak burası, o çöplük pislikten kurtulacak, Daday da nefes almış olacak" dedi.

Konuşmaların ardından programa katılan davetliler tarafından rehabilite edilen vahşi çöp depolama sahasına fidanlar dikildi. Fidan dikimi öncesinde Daday Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Fidanlık Şefi Orman Mühendisi Nurcihan Esra Gedikoğlu tarafından fidanın nasıl dikilmesi gerektiği anlatıldı. Fidan dikiminin ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEDAT YUNUS İKİZOĞLU