Refika kimdir? Refika Birgül kimdir? Refika'nın mutfağı kurucusu Refika Birgül biyografisi!

Refika'nın Mutfağı'nın kurucusu, yemek kitabı/gazete yazarı, TV programcısı olan Refika kimdir? Mutfakla ilişkisi, boyu ocak seviyesindeyken tüm aileye bol köpüklü Türk kahvesi yaparak başladı. Akdeniz mutfağını Kıbrıslı annesinden, teyze ve dayılarından; İç Anadolu mutfağını ise Nevşehirli babasından, dede, hala ve yengelerinden öğrenen Refika Birgül kimdir? Refika'nın mutfağı kurucusu Refika Birgül kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Refika Birgül hayatı ve biyografisi nedir?

Refika'nın Mutfağı'nın kurucusu, yemek kitabı/gazete yazarı, TV programcısı olan Refika kimdir? Refika Birgül kimdir? Refika'nın mutfağı kurucusu Refika Birgül kaç yaşında? Mutfakla ilişkisi, boyu ocak seviyesindeyken tüm aileye bol köpüklü Türk kahvesi yaparak başladı. Akdeniz mutfağını Kıbrıslı annesinden, teyze ve dayılarından; İç Anadolu mutfağını ise Nevşehirli babasından, dede, hala ve yengelerinden öğrenen Refika Birgül nereli, mesleği nedir? Refika Birgül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

REFİKA BİRGÜL KİMDİR?

Refika Birgül, (d. 19 Mayıs 1980, İstanbul), Refika'nın Mutfağı'nın kurucusu, yemek kitabı/gazete yazarı, TV programcısıdır.

Anne tarafından Kıbrıs, baba tarafından Nevşehirli olan Refika; aile fertlerinin doktor olduğu bir ailede büyüdü. İlkokulu Yeşilköy'de Hamdullah Suphi Tanrıöver İlköğretim Okulunda, liseyi Robert Kolejinde bitirdi. Lise yıllarında siyah beyaz fotoğrafa çok meraklıdır, karanlık odada uzun saatler geçirir. Yine o dönemde, matematik ve fiziği birleştirerek bir dans projesi hazırlamıştır. Koç Üniversitesinde psikoloji okudu. Lisans eğitiminden sonra da London Business School'da liderlik eğitimi aldı.

İŞ DENEYİMİ

Üniversitenin ilk yıllarında Yavuz Turgul'un reklam ajansı Medina Turgul'da çalışırken, reklamcı olma hayaliyle okulu bırakmaya karar verdi. O dönemde İstanbul depremi gerçekleşince bu kararından vazgeçti ve VoIP (Voice over Internet Protocol) denilen alanda kendi işini kurdu ve ilk parasını da buradan kazandı. Mezun olduktan sonra IF İstanbul Bağımsız Filmler Festivali ve ardından İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) organizasyon bölümünde çalıştı. Son olarak da Özel Doğan Hastanesinde beş buçuk sene boyunca üst düzey yönetici ve sonrasında genel müdür olarak görev yaptı.

MUTFAKLA İLİŞKİSİ

Mutfakla ilişkisi, boyu ocak seviyesindeyken tüm aileye bol köpüklü Türk kahvesi yaparak başladı. Akdeniz mutfağını Kıbrıslı annesinden, teyze ve dayılarından; İç Anadolu mutfağını ise Nevşehirli babasından, dede, hala ve yengelerinden öğrendi. Akrabalarını görmek için gittiği Londra'da damak zevki iyice gelişti. Hep daha farklısını arar, bulamayınca da kendi yapmak ister. Matematik sevdasıyla yemeklerin algoritmasını çıkarmaya çalıştı. Bir röportajında "bazı insanların dünyaya sevmek için geldiğine inanıyorum. Ben onlardanım. Yemek yapmak da bu sevgiyi gösterme hâlinin basit bir şekilde vücut bulması aslında" dedi.

KİTAPLARI

Nisan 2010'da çevirisini de kendisinin yaptığı Refika'nın Mutfağı/Cooking New Istanbul Style İngilizce/Türkçe olarak çıktı. İlk baskı 1,5 ayda tükendi.

"Refika'nın Mutfağında Pişen Kitaplar" projesi kapsamında yine Boyut Yayıncılık tarafından basılan, Nursen Doğan'ın yazdığı "Bulgurun Halleri" kitabı da bugün raflardaki yerini koruyor.

Ağustos 2013'te ''Nar'lı Tarifler'' kitabıyla bereketin, kudretin doğanın güzelliğinin bir meyvede birleşmiş hâli olan nar ile birbirinden lezzetli 24 tarifi okuyucularla buluşturdu.

2015 yılında NTV'de izlenme rekorları kıran ''Hızlı Tarifler'' programında 10 dakikada yaptığı inanılmaz lezzetli yemeklerin tariflerini derleyerek ''Refika'dan Hızlı Tarifler'' kitabını çıkardı. Bu kitapla çeşitli sebeplerden yemek yapmayan herkesi mutfağa sokmayı hedefledi ve yemek yapmaktan keyif almayı, aslında yemek yapmak için evde bulunan basit malzemelerin yeterli olduğunu öğretti.

Mart 2016'da ''Fissler ile Düdüklü'nün Sihirleri'' adlı kitabını çıkardı. Pratik ve bir o kadar da lezzetli tariflerin bulunduğu bu kitapla yıllardır yaygın olan ''Düdüklü tencere patlar.'', ''Düdüklü tencere ile sadece uzun süre pişen yemekler yapılır.'' önyargılarını kırmayı hedefledi. Düdüklü ile aslında tatlısından ana yemeğine kadar tüm lezzetlerin pişirilebileceğini kanıtlayan birbirinden lezzetli tariflerini okuyucusuna sundu.

GAZETE YAZILARI

Mayıs 2010'dan beri Hürriyet Cumartesi ekinde tam sayfa, mevsime uygun Türk mutfağından tarifler vermekte ve fikir yazıları yazmaktadır.

REFİKA'NIN MUTFAĞI ATÖLYESİ

Refika İstanbul'da Kuzguncuk'ta oturmaktadır. Kitabı çıktıktan sonra bir mutfak atölyesine ihtiyaç duymaya başladı. Kuzguncuk'ta, Rum mimar Simotas tarafından yapılan ve 30 yıldır uykuda olan binada uzun süren bir tadilata girişti. Hayalinde "her metrekaresinde farklı bakış açılarının ve meslek gruplarının yer aldığı, farklı bir iş disiplininin hüküm sürdüğü, özellikle ilk işini kuran insanlara bir kuş yuvası niteliğinde olan bir bina ve mutfak atölyesi" olduğunu söyledi. Bugün Simotas Binasında reklamcı, heykeltıraş, fotoğrafçı gibi farklı meslek gruplarından insanlar birlikte çalışıyor.

TV PROGRAMI

2011 Ekim'de, Kuzguncuk'taki kendi mutfak atölyesinde Arçelik'le Mucize Lezzetler adlı yemek programını hazırlamaya başlar. Mucize Lezzetler; Anadolu Halk Mutfağı Derneği tarafından en iyi görsel medya alanında, Boğaziçi Üniversitesi Gastronomi ve Degutasyon Kulübü (BuGusto) tarafından yılın en iyi yemek programı ödülüne layık görüldü. Refika, 2013 Time Out İstanbul Yeme İçme Ödülleri'nde En İyi Tv Şefi alanında ödül aldı.

2015 yılında Refika'dan Hızlı Tarifler adlı yemek programıyla 10 dakikada hem lezzetli hem çok pratik tarifleri izleyicileriyle paylaştı. Hızlı tarifler; Turizmin Geleceği Platformu tarafından "Yılın En İyi Yemek Programı" kategorisinde 1'incilik ödülü aldı.

PROGRAMLAR

2018-2019 - Refika ile Öze Dönüş - (FOX)

2020 - Refika ile Test Mutfağı - (Show TV)

2020 - Refika ile Memleketin Hazineleri - (Show TV)

Çok kıymetli zanaatleri ve zanaatkârları korumak adına 2013 yılında Bahar Kitapcı ile Refika'dan markasını kurdu. İnternet üzerinden (www.refikadan.com) satış kanalı ile el emeği göz nuru ürünleri evlere taşımaya devam ediyor.

Kendi deyimiyle en büyük düşü bir Fransız'ın, evinde lahmacun yaptığı günü görebilmek olan Refika, bugün Kuzguncuk'taki atölyesinde her hafta Hürriyet Cumartesi ekinde yazı yazmaya, atölyeler düzenlemeye, Refika'dan markası için çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

YAYINLANMIŞ KİTAPLARI

Refika'nın Mutfağı/ Cooking New Istanbul Style , 2010, 372s, Boyut

Bulgurun Halleri, 2013, 196s, Boyut

Narlı Tarifler, 2014, 64s, Boyut

Refika'dan Hızlı Tarifler, 2015, 279s, Boyut

Fissler ile Düdüklü'nün Sihirleri, 2016, 176s, Boyut