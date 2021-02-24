Recep ayı Eyyâm-ı Biyd oruçları ne zaman? 2021 Recep ayı 13. 14. 15. günleri hangi güne denk geliyor? Eyyamı Biyz orucu faziletleri nelerdir?

Mübarek 3 ayların ilki olan Recep ayında 13 14 ve 15. günler oruç tutmak çok sevaptır. Hicri ayların 13. 14. 15. günlerine Eyyâm-ı biyd günleri denir ve bu günleri oruçlu geçirmek oldukça faziletlidir. Peki 2021 yılı için Receb-i Şerif ayında Eyyâm-ı biyd günleri ne zaman?

Mübarek 3 aylarda tutulması teşvik edilen oruçlardan birisi Eyyâm-ı biyd oruçlarıdır. Eyyâm-ı biyd Hicri aylarında 13. 14. ve 15. günlerine denilmektedir. Peki 2021 yılı içerisinde Recep ayında Eyyâm-ı biyd oruç günleri hangi güne denk geliyor? Tarihleri belli mi? Cevaplar haberimizde.

RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Recep ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 25 Şubat, 26 Şubat ve 27 Şubat tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Üstelik Eyyâm-ı Biyd günleri Perşembe, Cuma ve Cumartesi'ye denk geldiği için Haram ayı orucunu da içine kapsıyor, yani Haram ayı oruçlarıyla birleşiyor ve çifte sevap olmuş oluyor. Yani normalde Eyyâm-ı Biyd oruçları perşembe, cuma ve cumartesine denk gelmeyebiliyor. Fakat içinde bulunduğumuz 2021 yılında Recep ayındaki Eyyâm-ı Biyd günleri Perşembe, Cuma ve Cumartesi'ye denk geldiğinden dolayı bu günlerde oruç tutmanın çok daha fazla sevabı mevcuttur diyebiliriz.

Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2021 yılı tarihleri şu şekilde:

Recep ayı 13. günü : 25 Şubat 2021 Perşembe

Recep ayı 14. günü : 26 Şubat 2021 Cuma

Recep ayı 15. günü : 27 Şubat 2021 Cumartesi

RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: " Receb'in 13. gününün orucu üç bin sene oruç gibidir. 14. gününün orucu on bin sene gibidir. 15. gün ise on üç bin seneye denktir. "

(Kaynak : İbnü Şahin, es-Süyûti)

Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: " Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir. "

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti)

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, hadisleri, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

EYYÂM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMANDIR VE ÖNEMİ NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).