Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı
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Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı

08.03.2021 23:14 | Son Güncelleme: 08.03.2021 23:30
Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı

Kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'in en son yapımcı Birol Güven ile mesajlaştığı ortaya çıktı. Öztekin mesajında, "Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji" demiş.

Dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eden usta oyuncu Rasim Öztekin için uzun yılladır rol aldığı Seksenler dizisi ailesinden art arda mesajlar geldi.

Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı

"BİZLERİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYE BOĞDU"

Ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğan usta oyuncu için TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, "TRT ailemizin kıymetli bir ferdini, Seksenler dizimizin babasını, dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin'i kaybettik. İyileşip sete geri dönmesini beklerken gelen bu haber bizleri büyük bir üzüntüye boğdu. Hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİNDEN ÖNCE BİROL GÜVEN'LE MESAJLAŞTI

Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı ve senaryo yazarı Birol Güven'e şiir yazdığı ortaya çıktı. Güven mesajında,"Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti.Mekanın cennet olsun." dedi. Güven ayrıca usta oyuncunun mesajını da açıkladı:"Günaydın Patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji..."seksenler" de de kullanılabilir."

Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı

"NE DİYECEĞİMİ NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM"

Öztekin ile birlikte Seksenler dizisinde rol alan Şoray Uzun ise, üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı: "Sevgili ustamızı, canımız abimizi, çok güzel bir insanı Rasim Öztekin'i kaybettik maalesef. Ne diyeceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Başımız sağ olsun. Bundan sonra bir yanımız hep eksik."

Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce yapımcı Birol Güven'e mesaj attığı ortaya çıktı
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