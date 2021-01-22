Ramo canlı izle! Show Tv canlı Ramo yeni bölüm izle! Show Tv yayın akışı
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Ramo canlı izle! Show Tv canlı Ramo yeni bölüm izle! Show Tv yayın akışı

22.01.2021 18:00 | Son Güncelleme: 22.01.2021 18:03
Ramo canlı izle! Show Tv canlı Ramo yeni bölüm izle! Show Tv yayın akışı

İzleyici kitlesi her geçen gün artan Show TV dizisi Ramo youtube tüm bölümleri yayınlanırken yeni bölüm her cuma olduğu gibi bu cuma günü de yeni bölümüm yayınlanacak. Ramo canlı izle! Show Tv canlı Ramo yeni bölüm izle! Show Tv yayın akışı

Ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Ramo 22 Ocak 2021 Cuma canlı izle ShowTV HD yeni bölüm 29. bölüm yayınlanacak. Her hafta cuma günü ShowTV'de yayınlanan Ramo dizisi tek parça youtube izle yayın canlı 29. bölüm Ramo özet konusuyla ilgili bilgiler bulunuyor. İzleyenler Ramo 29. bölüm 22 Ocak Cuma canlı izlemeden önce konusunu, oyuncularını, Ramo nerede çekiliyor bilgilerini incelemek istiyor.

RAMO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Yeni bölüm Ramo ShowTV 22 Ocak 2021 Cuma 29. bölüm saat 20:00'de canlı izlenebilecek.

RAMO DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ramo dizisi başladığında Adana'da çekimleri yapılmıştı. Son bölümleri Ramo dizisinin İstanbul'da çekimlerinin yapıldığını gösteriyor.

RAMO YENİ BÖLÜM RAMO NELER OLACAK?

'Ramo' dizisinde pe peşe ayrılıklar yaşanmıştı. M. Çağatay Tosun'un yönetmen koltuğunda oturduğu yapımdan Yiğit Özşener ve Olgun Şimşek'in ardından Pelin Körmükçü de ayrılmıştı.

Bu ayrılıkların ardından yeni bir isim daha 'Ramo'ya katıldı. Oyuncu Barış Kışlak, yeni bölümlerde diziye dahil olacak. Daha önce 'Vuslat', 'Muhteşem Yüzyıl' gibi dizilerde boy gösteren Barış Kışlak, 'Ramo'da 'Cabbar' karakterine hayat verecek.

RAMO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fidan'ın katilinin Yavuz olduğunu öğrenen Ramo ve ailesi, hiç vakit kaybetmeden Yavuz'un peşine düştü. Ramo'nun, Çilingir'e gitmeye karar vermesi ise Yavuz'u iyice köşeye sıkıştırdı. Ramo, Çilingir'den Yavuz'u yakalaması isteyince İstanbul'un her yerine üzerinde çarpı işaretiyle Yavuz'un fotoğrafı gönderildi. Ancak bunun karşılığında Çilingir, Yavuz'u bulmasının karşılığında Ramo'dan bir suikast gerçekleştirmesini istedi.

RAMO DİZİSİ OYUNCULARI

Murat Yıldırım - Ramo

Esra Bilgiç – Sibel

Olgun Şimşek – Cihangir

İlker Aksum – Hasan

Yiğit Özşener – Yavuz

İdil Fırat – Fidan

Devrim Özkan – Nehir

Mustafa Yıldıran – Doğu

Pelin Körmükçü – Ahsen

Efsane Odağ – Ahsen

Sacide Taşaner - Sebahat

RAMO DİZİ KONUSU

Ramo ve ailesi, Adana'da yoksul, belalı ve bir o kadar eğlenceli olan bir mahallede kendi kuralları, kendi yasaları ile yaşarlar. Cesareti ve zekâsıyla işlerin yürümesini sağlayan kişi ise Ramo'dur. Gözükara bir delikanlı olan Ramo, ailesinin hak ettiği insanca muameleyi görmesi için, ne pahasına olursa olsun bu adaletsizliğe son vermeye karar verir. Ramo, çalıştıkları aileye karşı isyan etmek niyetindedir. Ancak aile meclisi buna izin vermez. Fakat Ramo ailesine rağmen harekete geçer. Ve isyan ateşinin ilk fitilini yakar. Bu yolda Ramo'yu en çok zorlayan şey patronunun kızı Sibel'dir. Birbirlerine duydukları aşkı bastırmak ikisi için de zorlaşmaktadır zira. Ramo tüm aksiliklere rağmen hedefine doğru adım adım ilerlerken, en yakın arkaşı Boz'un yaptığı bir hata tüm planlarını alt üst eder. Can dostunun yaptığı hata yüzünden, Ramo hayatının en zor kararıyla karşı karşıyla kalacaktır.

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