Ramazan'da 30 Bin Kişi Mahalle İftarlarında Bir Araya Geldi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından 4 yıldır düzenlenen mahalle iftarları bu yıl da büyük ilgi görürken, Ramazan ayı boyunca her akşam farklı bir mahallede kurulan sevgi sofralarında 30 bin 350 kişi, birlikte oruç açtı ve Ramazan'ın paylaşma ruhunu doyasıya yaşadı.



Süleymanpaşa Belediyesinin organize ettiği ve her akşam başka bir mahallede kurulan iftar sofraları ile 13'ü merkez, 13'ü kırsal olmak üzere 26 mahallede vatandaşlar birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.



Hizmetleri tamamen belediye çalışanları yaptı



Dört yıldan bu yana düzenlenen iftar organizasyonlarında, Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi'nde, hijyenik koşullarla hazırlanan ve paketlenen yemekler tam iftar saatinde vatandaşlara sıcak olarak servis edildi. Mahalle iftarları, masaların kurulmasından toplanmasına, yemeklerin ve ambalajların hazırlanmasından servis edilmesine, iftar sonrası atıkların toplanması ve geri dönüştürülmesine kadar tamamen belediye çalışanları tarafından hayata geçirildi.



30 Bin kişi mahalle iftarlarında bir araya geldi



Sevgi Sofrası adıyla gerçekleştirilen mahalle iftarlarında Ramazan ayı boyunca toplam 30.350 kişiye sıcak yemek, ilginin yoğun olduğu mahallelerde ise yemeğe ek olarak bin 390 adet iftariye paketi ikram edildi.



26 Mahallede sevgi sofraları kuruldu



Bu yıl Ramazan ayı boyunca iftar sofraları sırasıyla; Karadeniz, Kumbağ, 100. Yıl, Osmanlı, Altınova, Karansıllı, Banarlı, Zafer, Karacakılavuz, Yavuz, Barbaros, İnecik, Hürriyet, Ferhadanlı, Bıyıkali, Gündoğdu, Aydoğdu, Ertuğrul, Bahçelievler, Akçahalil, Semetli, Karahisarlı, Demirli, Çınarlı, Husunlu ve Değirmenaltı mahallelerinde kuruldu. Özellikle 100. Yıl, Altınova, Hürriyet ve Değirmenaltı mahallelerinde katılımcı rekoru kıran mahalle iftarlarında, binlerce vatandaş bir araya gelerek oruç açtı. Hürriyet ve 100. Yıl Mahallesi'nde 2 bin 500, Değirmenaltı'nda ise, 3 bin kişilik sıcak yemek servisi yapıldığı ve tüm yemeklerin tükendiği belirtildi.



İftar sofralarını şenlendiren çocuklarımızı da unutmayan Süleymanpaşa Belediyesi, geleneksel lezzetlerimizden Osmanlı macunu, Ramazan şerbeti ve pamuk şekeri ikramlarında da bulunarak Ramazan ayının coşkusunu çocuklarla paylaştı.



Tüm atıklar geri dönüştürüldü



İftar yemeklerini hijyenik ambalajlarda sunan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, iftarların ardından yemek artıklarını ve ambalajlarını yerinde ayrıştırarak geri dönüştürülebilir tüm atıkları ilgili yerlere ulaştırdı ve doğa dostu belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini de göstermiş oldu.



"Emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"



Bütün mahalle iftarlarında vatandaşlarla birlikte iftar yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, sorunları ve önerileri olan herkesle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Mahalle iftarlarının kaçınılmaz bir şekilde birlik ve paylaşma duygularını pekiştirdiğini ifade eden Eşkinat, "Mahalle iftarları ile vatandaşlarımızla bir arada Ramazan'ın manevi havasını solumaktan dolayı mutluyuz. Bütün mahallelerimizde görülen bu güzel manzaraların ardındaki emeği kelimelere dökmem gerçekten zor. Sevgi sofralarımızda sıcak sıcak servis edilen yemeklerin pişirilmesinden paketlenmesine kadar her aşama belediyemiz bünyesinde, her türlü hijyen koşulunda gerçekleşiyor. Her birimden ayrı ayrı emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.



İhtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek hizmeti devam etti



Süleymanpaşa Belediyesi Dost Eli Aşevi, mahalle iftarlarının yanı sıra günlük 650 ihtiyaç sahibi vatandaşın evine de sıcak yemek servisi yaparak rutin çalışmalarını aksatmadan yerine getirdi. Ayrıca mahalle iftarları dışında ihtiyaç sahibi ailelere 2 bin adet erzak kolisi yardımı da gerçekleştirildi.



Denetimler arttırıldı, camiler temizlendi



Ramazan'da da sosyal belediyecilik anlayışının tüm gereklerini yerine getiren Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan münasebetiyle gıda işletmelerine gramaj ve hijyen denetimleri, cami temizliği, engelsiz taksi gibi farklı hizmetleri de yerine getirerek vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile Ramazan'ı yaşamalarını sağladı.



Dört yıldır mahalle iftarlarıyla fark yaratan Süleymanpaşa Belediyesi, bu yıl da ramazanın birleştirici gücünü tüm Süleymanpaşa'ya hissettirdi.