Ramazan Bayramı'nın ilk gününe sosyal medyadaki Tansu Çiller esprisi damga vurdu

Türkiye, merakla beklenen Ramazan ayını bitirerek bayrama girmenin sevincini yaşarken, sosyal medyada güne eski başbakanlardan Tansu Çiller hakkında yapılan espri damga vurdu. Sosyal medyadaki bir hesap Çiller'in fotoğrafını paylaşarak, "Mübarek Kurban şeker bayramınız kutlu olsun" notunu düştü.

Türkiye'de hem korona virüs salgını nedeniyle uygulanan yasaklar hem de İsrail'in Filistin'e yönelik zulmü nedeniyle buruk bir bayram yaşanıyor.

Ancak tüm olumsuzluklara rağmen sosyal medyada yayın yapan sayfalar ve kullanıcılar, renkli içerikler paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyada güne damgasını vuran paylaşımlardan biri de eski başbakanlardan Tansu Çiller'le ilgili oldu.

GÜNÜN PAYLAŞIMI OLDU

Çiller'in başbakanlığı döneminde yaptığı sık gaflara ithafen yapılan bir espri sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

Söz konusu paylaşımda Çiller'in fotoğrafına yer verilerek, "Mübarek kurban şeker bayramınız kutlu olsun" notu düşüldü.

Yine bir başka sosyal medya kullanıcısı da hemen aynı gönderinin altına, eski başbakan Çiller'in yaptığı gafı düştü. Paylaşımda, Çiller'in daha önce yaptığı, "Cenab-ı Allah'ı size emanet ediyorum" şeklindeki gaf hatırlatıldı.

EN ÇOK GAF YAPAN SİYASİ LİDERLERDEN BİRİ

Siyaset, konuşma sanatı olması nedeniyle gaflara en açık alanlardan biri olarak yerini korumaya devam ederken, Türkiye'nin 22. ve ilk kadın başbakanı olarak adını tarihe yazdıran Tansu Çiller de en çok gaf yapan liderlerden biri konumunda yer alıyor.

Peki, Tansu Çiller daha önce hangi gaflarda bulundu. İşte Tansu Çiller'in siyaset sahnesinde akıllara kazınan diğer gafları:

Çiller: Kırat'ın yemini verecek misiniz? ( Parti sembolü aracılığıyla oy istiyor. )

Vatandaş: Eveeeet!..

Çiller: Biz de sizin yeminizi vereceğiz.

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