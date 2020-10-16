İşadamı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı
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İşadamı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

16.10.2020 23:42 | Son Güncelleme: 16.10.2020 23:52
İşadamı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı

Koç Holding Onursal Başkanı iş insanı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı. Koç'un 9 Ekim'de düzenlediği 90. doğum günü partisinde virüsü kaptığı ifade edildi. Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, Bodrum'da 9 Ekim'de verdiği doğum günü partisinde nedeniyle koronavirüse yakalandı. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Rahmi Koç şuanda Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında.

Rahmi Koç, Bodrum'daki partisine davet ettiği kişilerden koronavirüs testi yaptırmasını istemişti. Test yaptırmayanları ise partiye kabul etmemişti. Rahmi Koç'un alınan tüm önlemlere rağmen nasıl koronavirüse yakalandığı merak konusu.

RAHMİ KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding'in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi.

Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Kolej'e başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde okudu.

İŞ HAYATINA 1958 YILINDA GİRDİ

Harp Akademileri'nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu'nda çalışmaya başladı.

1960'ta Koç Topluluğu'nun Ankara'daki temsilci şirketi Koç Ticaret'e geçti. 1964'te, daha bir yıl önce kurulan Koç Holding'in Ankara'dan İstanbul'a taşınmasıyla, Rahmi Koç da Genel Koordinatör sıfatıyla holdingin başına geçti ve İstanbul'a taşındı.

Rahmi Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi'nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı'na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu.

Babası Vehbi Koç'un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı'nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

4 Nisan 2003'te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç(ö.2016)'a bıraktı.

Rahmi Koç emekli olduktan sonra, daha önce babasının da yaptığı gibi, Koç Holding Şeref Başkanlığı'nı üstlendi.

2 YIL SÜREN DÜNYA TUTU YAPTI

Nazenin IV yelkenlisiyle Fenerbahçe Marinası'ndan 19 Eylül 2004 tarihinde denize açılan Rahmi Koç, yaklaşık 2 yıl süren bir dünya turu gerçekleştirdi.

657 gün süren, 28.250 deniz mili yol yapılan ve 5 kıtaya ulaşarak tamamladığı yolculuğun seyri süresince Nazenin IV, Atina, Korint Kanalı, Cebelitarık Boğazı ve Kanarya Adaları üzerinden Atlantik Okyanusu'nu geçti.

Daha sonra Panama Kanalı'ndan Pasifik Okyanusu'na açıldı. Galapagos Adaları, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın ardından Singapur, Phuket, Sri Lanka ve Hindistan etapları yapıldı.

Basra Körfezi ve Süveyş Kanalı üzerinden Port Said'e ulaşan ekip, Samos ve Midilli'ye uğrayarak, Çanakkale Boğazı üzerinden yeniden İstanbul'a geldi ve Nazenin IV yelkenlisi yine Fenerbahçe Marinası'na yanaştı.

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Haber Yorumları (1)
GEÇMİŞ OLSUN: Zenginlere birşeycik olmaz. Çabuk iyileşecektir. Geçmiş olsun. .
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