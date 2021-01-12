Radyo Turkuvaz frekansı kaç? Radyo Turkuvaz FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Turkuvaz radyo frekans numarası!
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Radyo Turkuvaz frekansı kaç? Radyo Turkuvaz FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Turkuvaz radyo frekans numarası!

12.01.2021 15:20 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:23
Radyo Turkuvaz frekansı kaç? Radyo Turkuvaz FM illere göre radyo frekans değerleri nedir? Radyo Turkuvaz radyo frekans numarası!

Radyoların frekans değerleri illere göre değişkenlik göstermektedir. Bu bakımdan her radyonun şehirlere göre farklı frekans numaraları mevcuttur. Peki Radyo Turkuvaz frekans numarası kaçtır? Radyo Turkuvaz şehirlere göre radyo frekans değerleri nedir? İl il radyo frekans numaraları haberimizde.

Ülkemizde faaliyet gösteren onlarca radyo kanalı vardır. Bu radyoları dinlemek için kendi frekanslarını ayarlamamız gerekmektedir. Mesela arabada giderken hangi radyoyu açmak istiyorsak onun frekans numarasını girmeliyiz. Peki Radyo Turkuaz frekans numarası kaçtır, nasıl dinlenir? Radyo Turkuvaz şehirlere göre farklı frekans değerleri nedir? Tüm Radyo Turkuaz frekans kodları! İstanbul, İzmir, Ankara için Radyo Turkuvaz frekans numaraları!

RADYO TURKUAZ FM İL İL RADYO FREKANS DEĞERLERİ

Radyo Turkuvaz radyo frekans değerlerine il il aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Adana : 90.8 FM

Afyonkarahisar : 90.1 FM

Ankara : 90.2 FM

Antalya : 100.3 FM

Aydin : 90.7 FM

Batman : 90.8 FM

Bolu : 103.0 FM

Bursa : 100.7 FM

Denizli : 90.2 FM

Diyarbakır : 91.0 FM

Düzce : 100.7 FM

Edirne : 90.7 FM

Elâzığ : 100.5 FM

Ereğli : 96.0 FM

Erzurum : 91.1 FM

Eskişehir : 99.6 FM

Gaziantep : 94.7 FM

Giresun : 90.2 FM

Hatay : 93.0 FM

İstanbul : 93.6 FM

İskenderun : 95.1 FM

İzmir : 101.0 FM

Kahramanmaraş : 93.6 FM

Karaburun : 98.2 FM

Kayseri : 91.3 FM

Konya : 90.2 FM

Kırıkkale : 99.8 FM

Kırşehir : 90.2 FM

Malatya : 93.4 FM

Mardin : 92.0 FM

Mersin : 88.3 FM

Muğla : 100.5 FM

Niğde : 94.2 FM

Osmaniye : 91.4 FM

Polatlı : 100.0 FM

Rize : 105.9 FM

Sakarya : 91.8 FM

Samsun : 97.2 FM

Siirt : 91.0 FM

Sivas : 90.2 FM

Şanlıurfa : 99.2 FM

Trabzon : 99.2 FM

Yozgat : 103.5 FM

Zonguldak : 92.0 FM

Radyo Turkuvaz radyo frekans değerleri bu şekildedir. CTRL+F yaparak hangi ilin frekansına bakacaksanız o şehrin ismini yazıp aratabilirsiniz. Verilen frekans numaralarını radyonuzda yazarak Radyo Turkuvaz radyosunu açabilirsiniz.

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